Horóscopo semanal de Aries (20 - 26 de abril)

Aries, cada día que pasas encerrado en casa, se te hace más largo y aburrido. No estás en un buen momento de tu vida y es que el hecho de no poder salir para nada, te tiene muy triste y no consigues remontar. Para poder llevar mejor la situación, debes buscar el lado positivo de las cosas y empezar a disfrutar con tu pareja, con tu familia o contigo mismo.

Debes cuidar tu impulsividad a la hora de tomar tus decisiones y sobretodo en el plano amoroso. Se te van a presentar importantes obstáculos, pero tu tienes la capacidad de superarlos uno a uno.

Un consejo: cree más en ti.