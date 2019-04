Horóscopo semanal de Capricornio (22 - 28 abril)

El 24 y el 29 de abril serán unos de los días más poderosos de tu año, Capricornio. Tu planeta guardián, Saturno, y Plutón cambiarán a retrógrado y propiciarán multitud de transformaciones en todos los ámbitos de tu vida. Aunque, al principio, no te sentirás del todo bien con el hecho de que estos cambios no vengan propiciados por ti mismo sino que te vengan dados, pronto te darás cuenta de que esto no tiene por qué ser algo negativo. Asegúrate de estar preparada para recibir y abrazar todo lo nuevo que va a llegar a tu vida. Este final de mes marcará el comienzo de un gran cambio para ti que o bien ha comenzado recientemente o comenzará en el mes de mayo. Eso sí, ten cuidado porque las limitaciones que te pondrá Saturno podrían arruinar ciertos planes. Para prevenirlo, es mejor que vayas ultimando preparativos y ahorrando, porque el final de abril trae emocionantes planes consigo y podrías hacer un viaje que acabará siendo muy especial para ti a principios de mayo. No tengas miedo a soñar a lo grande, porque este verano podría convertirse en un punto de inflexión en tu vida laboral y amorosa en el que cosecharás todo aquello que estás plantando ahora con esfuerzo y sudor. En cuanto a ese asunto que tanto te preocupa y ronda tu cabeza, no tengas miedo a hacer preguntas que necesites hacer, porque la respuesta que recibirás podría solucionar todos tus problemas o, al menos, ayudarte a verlo todo más claro, trayendo un gran alivio. Sé flexible con las nuevas caras que se incorporen a tu vida y a las de los tuyos.

Un consejo: Cuidado con los comentarios hirientes, Capricornio. No tienes excusa para seguir haciéndolos una vez te han especificado que tus palabras hacen daño. A veces hay que dejar el orgullo a un lado para proteger las ilusiones de los demás.

Tu signo afín de la semana: Aries, Cáncer.