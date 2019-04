Horóscopo semanal de Capricornio (29 de abril - 5 de mayo)

La seguridad que desprendes comieza a suscitar envidias en el ámbito laboral. No hagas caso a tu mala racha, porque sabes que siempre sales adelante y los años de trabajo y esfuerzo que llevas a tus espaldas hablan por ti más que ninguna otra cosa. Mantén el buen ritmo que has llevado hasta ahora y continúa tus proyectos con determinación. El inicio de mayo te traerá una grata sorpresa en un ámbito inesperado pero, si das más importancia de la cuenta a lo que digan los demás sobre ti, tendrás demasiadas preocupaciones y no la disfrutarás tanto como deberías.

Un consejo: Deja ir todo aquel objeto material que te esté atando al pasado. Has de aprender a no vincularte a los objetos con tanta intensidad.

Tu signo afín de la semana: Leo, Virgo.