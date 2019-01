Horóscopo semanal de Escorpio (21 - 27 enero)

Puede que te estés preguntando por qué últimamente no progresas en ciertos aspectos, Escorpio, y es muy posible que sea porque piensas las cosas demasiado. Si te relajas en ligar de juzgarte y criticarte, podría ser más fácil que las cosas fluyeran. Cuando se trata de gastar dinero, no dudas ni un minuto si quieres algo de verdad. No te pones límites en este sentido y cuando de verdad quieres comprar algo nada puede pararte, ni siquiera una cuenta bancaria vacía. Lo bueno es que esta semana se presentarán nuevas oportunidades para conseguir más ingresos, pero tendrás que buscar el equilibrio en tu vida y en tus gastos para disfrutarlos. La influencia de Marte incrementa tu productividad y tus ganas de trabajar. Aprovéchala.

Un consejo: No te desanimes en tu afán por ayudar a los demás cuando lo necesitan, porque pronto la vida te lo devolverá por triplicado. Esta semana podrás ayudar a alguien que lo necesita de verdad, no dejes que ningún prejuicio te lo impida.

Tu signo afín de la semana: Capricornio, Géminis.