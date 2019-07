Horóscopo semanal de Sagitario (1 - 7 de julio)

¡Enhorabuena Sagitario! Tu trabajo y tus esfuerzos por fin empiezan a ver resultados. Sabes que todo ha salido adelante gracias a ti y a todo lo que te has esforzado porque esto saliera como querías. Pero no te confíes.

Esta semana te llegará la decepción por parte de algunas personas. Intenta controlar la situación y tus sentimientos ya que no te vendrá nada bien estas circunstancias de inestabilidad para tus sentimientos. Te contarán algunas cosas que preferirías no haber sabido, pero que no te perturben, o al menos intenta que no mucho.

Un consejo: por otro lado, una buena noticia te llegará esta semana. ¡Disfrútala!