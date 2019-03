Horóscopo semanal de Tauro (11 - 17 marzo)

Esta semana puede presentarse algo más dura de lo normal y requerirá un esfuerzo extra por tu parte para no acabar agotada por completo antes del fin de semana. Aunque es importante que estés ahí para los que te necesitan, no olvides cuidarte a ti misma primero porque, si no lo haces, tu salud podría resentirse en las próximas semanas con la llegada de la primavera. En el trabajo, tienes una fecha importante que se acerca cada vez más, posiblemente cerca del mes de junio, así que es aconsejable que comiences los preparativos para asegurarte de que todo sale lo mejor posible.

Un consejo: Lleva contigo algo violeta este miércoles.

Tu signo afín de la semana: Cáncer, Acuario