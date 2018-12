Horóscopo semanal de Virgo (10 - 16 diciembre)

Si te dejas llevar, esta semana va a ser muy intensa en tu vida amorosa y vivirás momentos realmente románticos. Si no lo haces, no te preocupes: no debes perseguir nada más que tu independencia, abraza aquello que llegue por pura casualidad y no te preocupes por cuestiones que quedan más allá de tu alcance. Estás de suerte, porque estos días la fortuna te sonríe y, además, también estás en el umbral de uno de tus mejores momentos económicos. Diciembre será un pequeño bache en este sentido, pero en enero te alegrarás de habértelo tomado con calma, porque tu paciencia se verá recompensada. Tu vida social va a estar en pausa esta semana, pero alguien te hará una propuesta aventurera y divertida que te causará gran tentación. ¡Acéptala!

Un consejo: Lánzate a hacer alguna actividad cultural que no hayas hecho nunca con un amigo o amiga con más experiencia. Descubrirás una nueva faceta de ti que no conocías.

Tu signo afín de la semana: Géminis, Capricornio