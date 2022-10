Luna del Cazador: Cuatro rituales para atraer el amor en la primera Luna llena del otoño.

Octubre es un mes en el que la Luna se engalana. A pesar de que el satélite sigue con su habitual calendario lunar y sus fases afectan a los signos del zodiaco de la misma forma, el décimo mes del año nos regala unos fenómenos lunares muy bellos. La primera Luna llena del otoño, conocida como la del Cazador, tiene lugar este 9 de octubre, aunque no es el único fenómenos lunar.

Un eclipse el 25 de octubre también marca el engalanamiento lunar e invita a los signos del zodiaco a permanecer atentos a sus días de la suerte. Puede que alguno de ellos coincida con la Luna del Cazador y se de la alineación cósmica para hacer algún ritual para atraer el amor.

La Luna siempre nos ayuda a la hora de atraer el amor, pero es cierto que esta primera Luna llena del otoño se antoja perfecta. Denominada del Cazador, la primer Luna llena del otoño y su influjo nos ayudan a atraer el amor, de la misma forma que un cazador lo hace con su presa (sin todas las connotaciones negativas que la caza lleva implícitas, que enamorarse es otra historia).

En ese sentido, la fuerte energía de la Luna del Cazador hace que este 9 de octubre se antoje perfecto para realizar algunos de los mejores rituales con velas para atraer el amor. Saca papel y boli y apunta el que mejor te venga.

Qué es la Luna del Cazador

Si has estado siguiendo los diferentes fenómenos lunares, te habrás dado cuenta de que la Luna puede recibir múltiples nombre. Luna de Sangre, Luna del Ciervo, Luna de la Cosecha... Y ahora Luna del Cazador. Cada nombre tiene sus explicación y la Luna del Cazador no iba a ser menos. Ésta recibe su nombre del almanaque del granjero, que afirma que con la caída de las hojas y el engorde de los ciervos (no confundir con la Luna del Ciervo, que se llama así porque es cuando estos animales tienen los cuernos más grandes), es el momento de cazar. Además, como los cosechadores han recogido los campos, los cazadores pueden ver con mayor facilidad a los animales que han salido a espigar y los cazan para tener provisiones para el invierno. De ahí que la primera Luna llena del otoño tenga este particular nombre.

Ritual de amor con velas rojas

Ingredientes necesarios para este ritual de amor con el que conocer cómo se desarrollará tu relación sentimental:

Dos velas rojas

Lápiz y papel

Perejil bravío (Achillea millefolium)

Flores de lavanda

Flores de verbena

12 pétalos de rosa rojos

Jengibre

Enciende las dos velas rojas y en un papel escribe el nombre de esa persona. Prepara una infusión mezclando tres partes de las flores del perejil bravío, verbena, lavanda, los 12 pétalos de rosa y una parte de jengibre. Déjalo hervir, retira, cuela la infusión y deja enfriar. Coloca la mezcla en un rociador y esparce el líquido por tu habitación.

Con la cera fresca de las velas, sella el papel con el nombre y colócalo debajo de tu almohada. En los días sucesivos tendrás un sueño que te avance hacia dónde irá esa relación de amor que te perturba.

Ritual de amor con velas

Las velas siempre son un elemento clave en cualquier ritual, ya sea para atraer el amor, la fortuna o el éxito. Los ingredientes necesarios para este ritual son:

Una vela rosa

miel

canela en polvo

la foto de la persona a la que quieres atraer.

Una vez que tengas todos los ingredientes, deberás colocar la foto en una superficie plana, esparcir la canela formando un círculo a su alrededor y untar la miel en la vela rosa sin apagar la mecha. Es importante que mientras realices ese proceso tengas en tu mente el objetivo. Deja que la vela se consuma y luego entierra los restos en una maceta.

Ritual de amor con vela rosa y cordón verde

Para hacer el ritual del cordón y la vela rosa para atraer el amor son necesarios estos ingredientes:

Una vela rosa frotada con aceite de jazmín

Incienso de rosa

Perfume de vainilla o violetas

Una bolsita rosa de tela

Cordón verde y cordón rojo

Una rama de verbena o violeta

Un imán pequeño

Purpurina roja

Enciende la vela rosa y el incienso. Coge el cordón verde y hazle siete nudos, con la idea de atraer el amor hacia ti. Después de haber hecho los siete nudos, repite en voz alta: amor verdadero, ven hacia mí. Luego esparce la purpurina roja por el aire (pero no toda). Coloca dentro de la bolsita el cordón verde, lo que queda de purpurina y un poco de cera de la vela rosa. Cuando la vela se haya consumido por completo, añade a la bolsa el imán y la rama de verbena o violeta. Ciérrala con el cordón rojo y llévala siempre contigo.

Ritual de amor con claras de huevo

El huevo es un elemento que suele estar muy presente también en los rituales, en general. Los ingredientes necesarios para este ritual de amor son:

Un vaso de agua

La fotografía del ser amado

Un papel blanco

Un huevo

En el caso de este ritual, lo que debes hacer es, durante la madrugada, coger un vaso lleno de agua y ponerlo sobre una fotografía de la persona que quieres. Luego tienes que escribir en un papel el nombre de la persona amada y lo colocas sobre la foto. A continuación, echa la la clara de un huevo en el vaso de agua y deja la mezcla toda la noche en tu ventana. Por la mañana, entierra los restos en una maceta.