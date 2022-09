No todo es Mercurio: otros planetas en retrógrado que pueden afectar a los signos del zodiaco.

A estas alturas si no has oído hablar de Mercurio Retrógrado y sus efectos es que, definitivamente, no estás en el mundo. Si este fenómeno cósmico lleva produciéndose eones, no ha sido hasta ahora cuando nos hemos empezado a plantear los efectos de Mercurio Retrógrado, que siempre trae consigo problemas en la comunicación y todo tipo de dramas.

Pero Mercurio Retrógrado no es el único fenómeno de este estilo que afecta a los signos del zodiaco. Sí, la llegada del otoño influye en los signos del zodiaco, pero estamos hablando de un proceso cósmico que tiene como protagonistas a los distintos planetas del sistema solar. Porque sí, hay más planteas en retrógrado, además de Mercurio.

Estamos acostumbrados a que Mercurio Retrógrado afecte de manera negativa a los signos del zodiaco (cada vez nos cuesta más trabajo sobrevivir y todavía queda el último de 2022), pero no todos los planteas en retrógrado tienen los mismos efectos negativos. Es el momento de que descubras cuáles son y cómo afectan a los signos del zodiaco.

Qué significa que un planeta esté retrógrado

El fenómeno retrógrado no es otra cosa que un movimiento hacia atrás que hacen los planetas en su órbita, desde el punto de vista de la Tierra. En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, se ha podido comprobar que este fenómeno cósmico no es más que un efecto visual que ocurre cuando un planeta sobrepasa a otro en su órbita. Desde la Tierra se observa que se está produciendo ese movimiento, pero, en realidad, el planeta no está regresando.

Todos los planetas del Sistema Solar (salvo la Tierra) viven un proceso retrógrado en algún momento. Esto implica que la energía cósmica y su influjo invitan a replantearse las situaciones relacionadas con la energía de un planeta en particular (cada planeta tiene la suya propia).

Qué planetas están en retrógrado

Los planetas sociales y transpersonales (Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que ya no pertenece al Sistema Solar, pero su influjo sigue afectando a los signos del zodiaco) retrogradan todos los años en períodos uniformes, mientras que los personales (Mercurio, Venus y Marte) lo hacen en diferentes períodos o en años no consecutivos.

Venus Retrógrado, así afecta a los signos del zodiaco

En 2022 Venus Retrógrado se ha desarrollado del 19 de diciembre 2021 al 29 de enero 2022. Aunque nos interesa saber que el próximo Venus Retrógrado será del 23 de julio al 4 de septiembre de 2023.

En el caso de los signos del zodiaco, que Venus esté retrógrado implica que haya con momentos de inseguridad en temas financieros y comerciales. Aunque el aspecto más significativo es el de las relaciones sentimentales. El fenómeno de Venus Retrógrado implica que se vive un momento en el que la impulsividad y las fuertes atracciones están muy presentes.

Urano Retrógrado, así afecta a los signos del zodiaco

Urano Retrógrado implica un proceso de expansión y de reflexión sobre nuestro papel en el mundo, además, en un proceso perfecto para establecer vínculos con la naturaleza. Durante Urano Retrógrado es un buen momento para estar en contacto con la tierra y permanecer en armonía con nuestras propias raíces. Es un momento ideal para abandonar lo material y abrazar lo espiritual.

Neptuno Retrógrado, así afecta a los signos del zodiaco

Este proceso cósmico se antoja ideal para vivir un momento de comunión con uno mismo. Neptuno Retrógrado invita a la soledad, la reflexión y el autoconocimiento. Este proceso es perfecto para que los signos del zodiaco conozca su lado oscuro y aprendan a convivir con él. No es momento para la impulsividad, más bien es tiempo de actuar con lógica y raciocinio. Durante Neptuno Retrógrado los signos del zodiaco pueden descubrir aspectos desconocidos de ellos mismos.

Plutón Retrógrado, así afecta a los signos del zodiaco

Cuando se produce el retroceso de Plutón es muy común que los signos del zodiaco se sientan deprimidos y sin energía. A la hora de combatir este abatimiento, es recomendable que plantes cara y tengas confianza plena en ti mismo. Es el momento de dejar a un lado lo que ya no sirve para ganar en autoestima y empoderamiento. Los signos del zodiaco necesitan recuperar su poder y para ello es fundamental descansar. Plutón Retrógrado también es un buen momento para apostar por hacer algún cambio.

Júpiter Retrógrado, así afecta a los signos del zodiaco

Júpiter Retrógrado ha dado comienzo el 28 de julio y seguirá en esa posición hasta al 23 de noviembre de 2022. En 2023, Júpiter Retrógrado será del 4 de septiembre al 31 de diciembre.

El proceso de Júpiter Retrógrado es el que se encarga de los acontecimientos de gran envergadura, además de los viajes, la justicia, la filosofía de la vida. En ese sentido, Júpiter Retrógrado puede hacer que que tus planes no salgan según lo previsto, pero, sin embargo, es un periodo perfecto para reflexionar sombre el rumbo de nuestras vidas.

Marte Retrógrado, así afecta a los signos del zodiaco

En el caso de Marte Retrógrado, todavía estamos a tiempo de vivir su proceso cósmico, ya que empieza el 30 de octubre del 2022 y termina el 12 de enero del 2023.

Marte es un planeta que invita a los signos del zodiaco a hacer gala de la asertividad y la energía, aunque también de la agresividad. De ahí que sea muy probable que durante Marte Retrógrado se den conflictos y discusiones en tu entorno. Los enfrentamientos estarán a la orden del día y tocará trabajar la paciencia y esa asertividad a la que invita Marte.

Saturno Retrógrado, así afecta a los signos del zodiaco

El periodo de Saturno Retrógrado comenzó el pasado 4 de junio de 2022 y finaliza el próximo 23 de octubre de 2022. En 2023 será del 17 de junio al 4 de noviembre.

A diferencia de otros planetas cuyos efectos se hacen más que notorios, la influencia de Saturno Retrógrado en los signos del zodiaco será gradual y progresiva. Durante el proceso cósmico, será un buen momento para tomar decisiones importantes. Además, Saturno Retrógrado invita a plantearnos qué estamos haciendo con nuestras vidas.