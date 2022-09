Así afecta la entrada del otoño 2022 a los signos del zodiaco.

El 23 de septiembre, a las 03 horas 04 minutos, se produce el equinoccio de otoño. En otras palabras, por fin llega el otoño y con él la bajada de temperaturas y el cambio de aires en el cosmos, que estos días anda revuelto por el tercer Mercurio Retrógrado de 2022 y por la primera Luna Nueva del otoño, que tiene lugar este domingo 25 de septiembre.

La llegada del otoño, además de la caída de hojas y las primeras tardes de peli, manta y sofá, influye de manera directa en los signos del zodiaco que ven el cambio de estación casi como una experiencia liberadora en la que poder agarrarse a las energías positivas y emprender nuevos proyectos completamente renovados. Algo así es lo que parece que va a ocurrir con la llegada de este otoño 2022, que contrarresta por completo los efectos negativos de Mercurio Retrogrado.

Así, la llegada del otoño este 23 de septiembre afecta a los signos del zodiaco, pero aquí te contamos cómo será la influencia astral marca las predicciones del horóscopo de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Así afecta el otoño 2022 a Aries

El movimiento será lo que marque el otoño de Aires. Un otoño lleno de cambios y novedades que las personas nacidas bajo este signo sabrán llevar y podrán sacarle partido gracias a su creatividad. El cambio de estación estará marcado por las oportunidades, que Aires deberá coger al vuelo si no las quiere dejar pasar para siempre.

Como hace tiempo que ya sabe, el estrés pasará factura a la espalda y la musculatura de Aries. Toca aprender a relativizar o hacer con el número de un buen fisioterapeuta. Los dolores musculares no son moco de pavo. En lo relativo al dinero, el otoño será la estación de las inversiones. La adquisición de un piso o un terreno serán las grandes apuestas de de Aries. Además, las dotes extrovertidas de Aries marcarán su manera de relacionarse en lo laboral y de esa capacidad social le saldrá un muy bien negocio.

En lo referente al amor, será un buen otoño para los Aries enamorados, ya que su corazón se sentirá pleno y dichoso. Tanto, que puede que se sucedan las decisiones importantes que cambien para siempre la vida de Aries. En el caso de los Aries solteros, la paciencia será su máxima virtud. Tiempo de espera para el Aries soletero que, si no se apresura a la hora de tomar decisiones, podrá encontrar el amor verdadero a mediados del otoño 2022.

Así afecta el otoño 2022 a Tauro

El otoño 2022 para Tauro va a estar cargado de cambios. A esos cambios, además, hay que añadirle los fuertes deseos que experimentará de sentirse libre e independiente, por lo que tendrá que tomar grandes y importantes decisiones que lo lleven a la meta a la que quiere llegar. Es otoño de obstáculos familiares, que saldrá fortalecidos si sabe tomar las decisiones adecuadas.

En lo relativo a la salud, la familia será su principal obsesión, aunque la tensión acumulada también le pasará factura. Para evitar males mayores, el ejercicio y la dieta deberán ser sus aliados.

Éste será un otoño en el que los proyectos ya iniciados se materializarán, por lo que el crecimiento de Tauro será muy grande. El progreso laboral y económico será los grandes beneficios de Tauro este otoño.

Los Tauro enamorados afianzarán todavía más los lazos y alcanzarán esa estabilidad emocional tan ansiada. Su magnetismo será arrollador. Los Tauro que estén solteros deberán tener paciencia, porque los cambios afectivos, tarde o temprano, terminarán llegando.

Así afecta el otoño 2022 a Géminis

Un otoño agitado se presenta ante los ojos de Géminis. Los gastos deberán ser mirados con lupa, las relaciones personales replanteadas y las decisiones tomadas no siempre serán las adecuadas. El de 2022, sin embargo, es un buen otoño para que Géminis fomente ese lado creativo que la sociedad siempre intenta frenarle.

En lo relativo a la salud, este otoño no es un buen momento para dejar de escuchar al cuerpo. Atento a las dolencias y afecciones porque deberás ponerle solución antes de que se agraven. En lo económico, los astros aconsejan cautela y paciencia porque, si bien no cuando Géminis lo tenía planeado, los planes económicos podrán llevarse a cabo cuando todo se ordene en la vida de Géminis.

Amores del pasado y viejas amistades regresan a la vida de Géminis este otoño 2022. Las relaciones presentes invitarán a Géminis a tomar una decisión drástica que, a la larga, será muy acertada. La agitación y la inestabilidad emocional traerán de cabeza a Géminos, por lo que debe evitar malgastar energías en discusiones y preocupaciones innecesarias. La soledad le sentará bien a Géminis para aclarar sus ideas y reencontrarse con personas especiales.

Así afecta el otoño 2022 a Cáncer

Cáncer es un signo del zodiaco abnegado que este otoño 2022 tendrá que hacer todavía más gala de esta característica. Los grandes esfuerzos y sacrificios serán la tónica dominante del otoño de Cáncer, que ha salido bastante reforzado y empoderado de todo lo vivido. Su abnegación, esfuerzo y constancia le dará grandes resultados este otoño 2022.

En lo relativo a la salud, las dolencias físicas no se harán espera, por lo que este otoño 2022, Cáncer deberá cambiar su dieta y animarse a hacer ejercicio físico. Paciencia y serenidad a la hora de enfrentarse a nuevos proyectos o a proyectos que se habían estancados. Toca hacer un esfuerzo, reinventarse y y trabajar con constancia para que prospere aquello por lo que tanto has luchado.

Las relaciones sociales serán un problema para Cáncer, que este otoño vivirá una etapa más introvertida. Toca refugiarse en la pareja o en los más allegados para mantener vínculos emocionales y no dejarse llevar (o sobrepasar) por los acontecimientos. Los Cáncer que estén solteros vivirán un amor desenfrenado que podrá ser el definitivo u otro capítulo más en la lista de amores de Cáncer en base a los vínculos emocionales que Cáncer esté dispuesto a establecer.

Así afecta el otoño 2022 a Leo

Un otoño de sorpresas para Leo. Pero los nacidos bajo este signo deberán contener su impulsividad para evitar tomar decisiones erróneas, adentrarse en relaciones que no les favorecen en absoluto y acudir a la calma para evitar terribles consecuencias y poder tener la capacidad de maniobra cuando las sorpresas que le lleguen no sean de su agrado.

La impulsividad marcará el otoño de Leo y eso le pasará factura en lo relativo a la salud, ya que comerá con ansiedad y hará más ejercicio de la cuenta. Leo debe a prender a calmarse y sosegarse, y ese será su reto.

En lo relativo a lo económico y laboral, la suerte le sonreirá a Leo, que verá como ambos ámbitos de su vida gozarán de un equilibro fabuloso. La calma que en lo personal parece brilla por su ausencia, le sale a flote en lo laboral, ya que podrá terminar grandes proyectos y gozar de su éxito. Pero que el éxito no lo difumine todo, deberá seguir trabajando para mejorar todas sus cualidades laborales, las que le han llevado a ese éxito del que gozará en otoño.

El amor parece haber pasado a un segundo plano en la vida de Leo. Toca ponerlo como una prioridad y dedicarle tiempo a la pareja, la familia y los amigos. Ellos han estado en los difíciles momentos y toca devolverles su amor en forma de cariño y cercanía. Se lo merecen y te lo mereces. Los Leo con pareja deberán dedicarle más tiempo, mientras que los que estén solteros tendrán ciertas dificultades para encontrar el amor debido a su actitud ante los demás.

Así afecta el otoño 2022 a Virgo

Puede que la vida de Virgo no sea un camino de rosas durante este otoño, pero el cambio de estación es bueno para los nacidos bajo este signo. Sus decisiones, la capacidad de hacer frente a los obstáculos, su energía y su esfuerzo, constancia y dedicación llevará a Virgo a alcanzar todos los objetivos que se proponga.

En lo referente a la salud, una dolencia particular de la que ya lleva un tiempo aquejado lo obligará a visitar al médico. En el ámbito laboral y económico, será el momento de celebrar los grandes triunfos que con esfuerzo y dedicación ha conseguido. El reconocimiento laboral será unánime, aunque en lo económico tocará ser prudente y no gastar en exceso, aunque eso a Virgo a veces le cueste.

Una eterna primavera será la vida sentimental de Virgo, a pesar de que lo que comienza es el otoño. Tendrá un atractivo especial que no dejará indiferente a ningún otro signo. Virgo se sentirá especial este otoño y será consciente de todo su potencial y magnetismo, pero deberá ser cauteloso a la hora de abrir varios frentes sentimentales. La independencia seguirá siendo su mantra, por lo que eso también le traerá algún que otro quebradero de cabeza. La familia será un punto de anclaje muy importante para Virgo.

Así afecta el otoño 2022 a Libra

El otoño 2022 se presenta como la estación de los grandes cambios para Libra, que sentirá una gran necesidad de alterar diversos aspectos de su vida. Un cambio de aires en lo personal, en lo laboral e incluso hasta en el lugar de residencia.

En lo referente a la salud, nada perturbará a Libra, aunque no debe relajarse y tendrá que seguir cuidando su alimentación y la actividad física para mantener la salud como hasta el momento. Sobre todo si quiere lograr todos los objetivos que se proponga para este otoño, estación en la que a Libra le va a tocar superar sus limitaciones y hacer un sobreesfuerzo si quiere lograr sus objetivos laborales. Pero Libra ya ha aprendido que todo esfuerzo, al final, tiene su recompensa y quizás le llegue en forma de un nuevo proyecto.

Eres puro amor y ese sentimiento es el que te coloca como eje central en tu pareja, familia y amigos. Eres el nexo y actúas como tal, esforzándote por garantizar la armonía entre todos. Este otoño la familia será lo primero para ti y estar cerca de ello será lo único que te apacigüe cuando pases por malos momentos. En lo relativo al amor romántico, no es un buen año para Libra, ya que si está en pareja tendrá que sortear diversos obstáculos, y si está soltero deberá luchar contra su entorno para poder ser feliz.

Así afecta el otoño 2022 a Escorpio

Calma, sosiego y serenidad serán los pilares sobre los que Escorpio sustente su otoño. Este trinomio hará que Escorpio vea con perspectiva cualquier problema que se le presente y sea capaz de tomar una decisión racional y sin daños colaterales. La calma le ayudará también a resolver un asunto personal que su temperamento no le ha permitido solventar con anterioridad.

La energía positiva acompañará a Escorpio durante todo el otoño y eso se verá reflejado en su estado de salud. Sobre todo a la hora de enfrentarse a algún pequeño problema médico que tendrá fácil solución y al que su alegría le ayudará mucho.

Si lo económico ha tenido demasiados altibajos, en otoño todo se solucionará. El éxito llegará a la vida de Escorpio, que verá cómo todos sus proyectos salen adelante de manera muy favorable, lo que repercutirá en un aumento de los ingresos. Es la estación para emprender nuevos proyectos y darle rienda suelta a la imaginación.

Pero no todo va a ser positivo para Escorpio este otoño. Las relaciones personales parecen enfriarse y a Escorpio le toca dejar a un lado esa faceta suya tan casera y trabajar los vínculos afectivos con familiares y amigos. La pareja también se verá afectada por la actitud de Escorpio, que tendrá que poner de su parte si no quiere que este otoño haya una ruptura. Para los solteros tampoco va a ser un buen otoño, es mejor que se centren en cultivar las amistades y disfrutar de los viajes en buena compañía.

Así afecta el otoño 2022 a Sagitario

Mucho más alegre y positivo, Sagitario verá en la vida social el mejor remedio a todas sus penas y preocupaciones. Relacionarse con otras personas, hacer viajes y la vida en la calle será lo que más feliz haga a Sagitario este otoño. Además, en lo laboral habrá muy buenas noticias porque contará con un extra económico que se merecía desde hace tiempo. Su reconocimiento laboral no tardará en llegar.

La actividad física llegó a la vida de Sagitario y se quedó para siempre. Su pasión por el deporte hará que este otoño esté rebosante de salud y que sólo deba preocuparle la alimentación. Los excesos en determinados momentos del otoño le pasarán factura al estómago. A pesar de que en lo laboral la fortuna esté del lado de Sagitario este otoño, no deberá despilfarrar. Aunque de ahorro, Sagitario sabe un rato.

Los amigos serán los protagonistas en la vida de Sagitario este otoño. Con ellos hará todos sus planes y a través de ellos alcanzará la felicidad. Sagitario dejará de pensar en el amor como prioridad y será cuando le lleguen las propuestas. Antiguos amores que regresan del pasado, relaciones que afianzan su compromiso, en el caso de los Sagitario con pareja, y una gran aventura para los Sagitario solteros. No esperar nada y dejarse llevar será la mejor opción que todo le salga bien a Sagitario en lo relativo al amor.

Así afecta el otoño 2022 a Capricornio

Capricornio ha cerrado el verano cargado de cambios y el otoño 2022 parece que será más calmado. Llegará el éxito a proyectos que no terminaban de despegar y eso hará que Capricornio sienta una especial energía interna que lo motivará a llevar a cabo diversas iniciativas en las que primará su cultivo personal.

A pesar de ese exceso de vitalidad que llevará a Capricornio a apostar por emprender proyectos, su desgaste físico será muy evidente. La falta de ejercicio y la mala alimentación pasan factura a Capricornio que, o toma medidas, o sufrirá graves consecuencias.

Capricornio es metódico y estructurado pero últimamente ha estado algo descentrado y eso se ha visto reflejado en lo laboral. Toca poner en orden las ideas y volver a ser metódico para encauzar el ámbito profesional, volver a sentirse realizado y disfrutar del trabajo como antes. Si Capricornio consigue organizarse y recuperar la ilusión, tendrá una buena noticia laboral a mediados de este otoño.

En lo relativo al amor, Capricornio deberá frenar sus impulsos enérgicos si quiere estar en armonía con su pareja. La nueva actitud de Capricornio puede acarrear algún conflicto en la pareja, por eso este otoño deberá servir a Capricornio para aprender a controlarse y respetar a los demás. Los Capricornio solteros estarán ávidos de aventuras sentimentales y nuevos romances.

Así afecta el otoño 2022 a Acuario

La inquietud de Acuario lo llevará a que este otoño sea un año lleno de cambios. El renacer de Acuario será esté otoño, donde las oportunidades, los nuevos proyectos, las metas y las ganas de volar serán los grandes protagonistas. Altas dosis de energía llevarán a Acuario a querer comerse el mundo desde que el otoño 2022 arranque hasta que acabe.

El exceso de energía de Acuario conllevará que esté excesivamente nerviosos y su salud terminará por resentirse. Acuario deberá canalizar su energía a través del deporte si no quiere que la ansiedad termine por devorarlo. Además, el ejercicio le ayudará a dejar a un lado el sedentarismo, que este otoño puede acarrearle problemas de circulación bastante graves.

En lo relativo a lo laboral, el exceso de energía de Acuario será realmente productivo. La energía de Acuario no sólo le llevará a tener la voz cantante en el trabajo y llevar a cabo muchos proyectos, sino que también la irradiará de tal forma que contagiará a todo el mundo, favoreciendo un entorno laboral mucho más productivo y dinámico.

En lo personal, a Acuario le toca controlarse y ser menos negativo en lo que a relaciones personales se refiere. Es hora de tomar decisiones y tener iniciativa para que la vida personal fluya con normalidad. Los vínculos deberán ser cuidados si no quiere romper relaciones de forma precipitada y de por vida.

Los Acuario emparejados tendrán la necesidad de romper lazos y poner fin a una situación que no mejora desde hace mucho tiempo, mientras que los Acuario solteros estarán deseosos por encontrar el amor. En ambos casos, precipitarse llevará a Acuario a la perdición. Calma y serenidad.

Así afecta el otoño 2022 a Piscis

El limbo emocional en el que se encuentra Piscis parece difuminarse con la llegada del otoño. Si a finales del verano su vida empezó a encauzarse, con la llegada del otoño Piscis comprobará que todo se soluciona. La vida laboral empieza a despegar y será un buen momento para emprender proyectos nuevos. En lo personal, los planetas y su alineación ayudarán a que Piscis se encuentre a gusto consigo mismo y deje de autoexigirse tanto. Es el momento de fomentar la creatividad, algo que siempre ha mantenido ilusionado a Piscis, y recuperar antiguos proyectos que nunca llegaron a llevarse a cabo.

Piscis no sabe ponerse límites y trabaja hasta la extenuación. Es exigente consigo mismo y siempre busca dar lo mejor de sí. El perfeccionismo, sobre todo en lo laboral, llevarán a Piscis a un estado de estrés y ansiedad que terminará por pasarle factura, sobre todo con problemas estomacales. Delegar y no asumir responsabilidades que no le competen será el reto de Piscis para este otoño. A pesar de ello, el éxito laboral de Piscis irá en aumento y la solvencia económica que le llega este otoño le ayudarán a embarcarse en nuevos proyectos, ya sea con una inversión o con la adquisición de alguna propiedad.

El amor y Piscis parecen llevar años enemistados. El desequilibrio emocional y las últimas experiencias sentimentales han terminado por desmotivar a Piscis, que este otoño verá cómo el regreso de un antiguo amor le trastocará para siempre. Los viajes y los planes con amigos estarán a la orden del día y eso hará que Piscis se relaje y, en consecuencia, propiciará que el amor florezca en todo su esplendor. Los Piscis con pareja se verán obligados a tomar una determinación que cambiará para siempre el transcurso de su relación. Aunque no necesariamente de forma negativa.