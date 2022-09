Así afecta Mercurio Retrógrado de septiembre 2022 a los signos del zodiaco

Se vienen cositas. Nunca mejor dicho. Si ya de por sí septiembre pone nuestro mundo patas arriba porque toca volver a una rutina a la que no queremos regresar, este 2022 hay un nuevo acontecimiento cósmico que afecta a los signos del zodiaco de una manera bastante significativa. Sí, otra vez Mercurio Retrógrado vuelve a hacer de las suyas y no, no hay vestido de la suerte que te vaya a librar de sus terribles consecuencias.

Para que te vayas haciendo una idea y empiezas a pensar muy bien qué decisiones tomas y cómo las comunicas, debes saber que Mercurio estará retrógrado de Libra a Virgo del 9 de septiembre al 2 de octubre del 2022 y es la tercera vez que vemos que suceda durante este año. Casi nada.

Puede que ya hayas aprendido de las dos veces anteriores y que tengas claro que la situación de Mercurio afecta a las comunicaciones, que estarás bastante menos locuaz que de costumbre y cualquier palabra que salga de tu boca puede desatar la tercera Guerra Mundial. Tienes claro qué es Mercurio Retrógrado y cómo puede afectarte, de hecho, tienes claro que podrás echarle la culpa de todas tus malas decisiones.

A diferencia de las anteriores ocasiones en las que Mercurio ha estado retrógrado este 2022, este septiembre el fenómeno cósmico se produce en Libra para luego pasar a Virgo, lo que conlleva que, en líneas generales, las relaciones estarán más tensas que de costumbre. Discusiones, de pareja, de familia y de amigos, malos entendidos y puede que hasta silencios incómodos se van a suceder durante todo lo que dure este Mercurio Retrógrado en Libra. Ya sabes, antes de hablar (o de callarte) piénsatelo dos veces.

Qué es Mercurio Retrógrado

Se trata de un fenómeno astronómico por el que Mercurio parece detener su camino e ir en retroceso, desde el punto de vista de la Tierra; de ahí el nombre de Mercurio Retrógrado. Lo que realmente ocurre es que este planeta se está moviendo mucho más despacio que la Tierra, debido a la diferencia entre las velocidades rotacionales de los planetas al verlos desde un punto también en movimiento.

Suele ocurrir entre tres y cuatro veces al año y cada vez que ocurre se vienen dramas en lo que a comunicación y tecnología se refiere (entre otras cosas). Los problemas de comunicación a nivel tecnológico y personal serán una realidad, ya que tendremos dificultad para encontrar las palabras adecuadas y probablemente tengamos pensamientos menos claros.

Cómo sobrevivir al Mercurio Retrógrado de mayo 2022

Durante todo el tiempo que dure el Mercurio Retrógrado es recomendable que te dediques a la reflexión y la introspección. Mucho mejor dedicarte a trabajar tu mundo interior para que se te alineen los chacras.

Esta práctica llama a todas las personas a activar la conciencia plena, disminuyendo así la ansiedad y la angustia. Esto porque nuestra mente siempre está en el pasado y en el futuro, y pocas veces en el presente. Además, éstas son algunas de las recomendaciones que también puedes seguir para sobrevivir a Mercurio Retrógrado.

No firmes ningún contrato.

No compres aparatos electrónicos.

No viajes

No esperes la perfección de ti mismo o de los demás durante este período.

Sé flexible con tus horarios.

En lugar de intentar enviar largos mensajes por texto o correo electrónico, coge el teléfono o ve en persona cuando sea posible.

Planifica con antelación.

Pero, ¿Cómo afectará este fenómeno signo por signo?

Así afecta Mercurio Retrógrado a Aries

La estabilidad está llegando a la vida de Aries y tiene tantos motivos para irradiar felicidad que parece que no hay nada que pueda turbar su paz. Ojo, Aries, que Mercurio Retrógrado puede hacer que esa felicidad efímera se torne en una ira desmesurada. No es la primera vez que no pensar lo que dices afecta a tus relaciones, la impulsividad verbal es una de tus peores taras, así que de septiembre a octubre es mejor que te des un punto en la boca para no llevarte por delante la felicidad del resto.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Tauro

En cuestiones de salud llevas unos meses que para ti se quedan. El verano te ha pasado factura física y la llegada de septiembre para devolverte un poco a la vida. Ahora que vuelves a sonreír y sociabilizar (eso que tan bien se te da) llega tu amigo Mercurio para hacerse retrógrado en Libra y eliminar de tu forma de interactuar la capacidad de no desquiciarte con los que están a tu alrededor. La paciencia brillará por su ausencia y cualquier comentario que alguien te haga y no te convenza hará que todo salte por los aires.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Géminis

Ay, quién maneja tu barca, quién... A la deriva es poco, Géminis. La barca en la que vas montado no tienes claro ni dónde te lleva ni dónde quieres que lo haga y ahora encima llega Mercurio y te revoluciona todavía más la vida. Si ya de por sí te cuesta tomar decisiones y le das un millón de vueltas a todo, durante el tiempo que dure este fenómeno cósmico esto se acentuará todavía más. Ríete tú del tiempo que tardas en elegir una película en Netflix...

Así afecta Mercurio Retrógrado a Cáncer

Parece que hay un signo del zodiaco que tiene la capacidad (llámalo escudo cósmico o superpoder astral) de hacer frente al maldito Mercurio Retrógrado. No es que no vaya a afectarte, Cáncer, es que tu 2022 ha sido tan peculiar que no hay planeta en el universo que pueda contigo. Ya sabes que este fenómeno afecta de manera directa a las comunicaciones pero tú, que eres uno de los signos más pacientes y sabios, tendrás el don de encontrar las palabras exactas en el momento adecuado. Tampoco te vengas arriba, que el exceso de confianza puede hacerte patinar.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Leo

Leo, has sido el rey del verano con tu elocuencia y tu charme, pero el otoño llega, aunque no quieras, y el amor que los demás sienten hacia ti se torna inquina. No es que los demás te vayan a odiar, que eso son palabras muy fuertes, es que Mercurio Retrógrado invitará a que el resto de signos del zodiaco miren con lupa todo, absolutamente todo, lo que hagas. No respires, no pestañees, vas a ser juzgado a cada pasito que des. Paciencia, Leo.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Virgo

Ay, Virgo, que de Libra el Mercurio Retrógrado pasa a ti. Lo que te faltaba. ¿Cuántos cambios más eres capaz de soportar? No lo sabes, pero Mercurio Retrógrado pondrá a prueba tu capacidad de adaptación al medio y te sorprenderás de lo satisfactorio que resulta. Eres uno de los signos más tercos e inmovilistas, pero este fenómeno cósmico, que afecta de manera negativa a la mayoría, te ayudará a ganar confianza en ti mismo y descubrir que los cambios son el motor del mundo, Virgo.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Libra

Libra, que Mercurio Retrógrado se dé en tu sigo sólo puede significar una cosa: locura máxima. Llevas toda la vida intentando equilibrar una balanza en la que siempre hay algo que pesa más, generalmente lo que tú no deseas, y ahora con este fenómeno cósmico todo va a ir a peor. Tomar decisiones te cuesta, exteriorizarlas, más, así que pídele al cosmos que de septiembre a octubre no te toque decidir sobre aspectos importantes en tu vida. Vas a hacerlo de la manera incorrecta. Aunque saber que la decisión que tomarás no será la adecuada puede ayudarte a jugar con ventaja.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Escorpio

Ya te has picado con tu propio aguijón y, después de eso, nada puede ir a peor. En este periodo de tiempo empezarás a salir poco a poco de un cascarón autoimpuesto y eso, a la larga, te reportará muchos beneficios personales y sociales. Las relaciones laborales no son tu fuerte y tu entorno es bastante hostil, sobre todo ahora durante Mercurio Retrógrado, así que céntrate en ti y focaliza toda tu energía en tu persona. Es el momento de olvidarte de los demás y pensar sólo en ti.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Sagitario

El pasado siempre vuelve y a ti te ha tocado en pleno proceso de Mercurio Retrógrado. ¿Qué puede salir mal? Sagitario, tes has respondido tú sólo, pero con las herramientas adecuadas saldrás airoso de este conflicto interno que te perturba. Tomar decisiones nunca ha sido tu fuerte, por lo que hacerlo durante el peor de los fenómenos astrales no es nada recomendable. No le des demasiadas vueltas a todo y no trates de hacer entender al resto lo que fluye por tu cabeza, ya sabes que lo que dices sienta cátedra.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Capricornio

Capricornio, tienes que salir de ahí y ahora es el momento. Mercurio Retrógrado suele ser un momento complicado para tomar decisiones, pero tú hace tiempo que la tienes tomada. Aprovecha que la energía cósmica afecta de manera negativa a todos los signos del zodiaco para ponerla de tu lado. No quieres estar en ese lugar (que no es físico, obviamente) en el que te encuentras y sientes que el mundo pesa dos toneladas sobre tus hombros, así que no lo pienses más y aprovecha Mercurio Retrógrado para tirarte a la piscina.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Acuario

Todo está por hacer, que no consumado. No te gusta discutir y está claro que ahora que Mercurio está retrógrado no lo vas a hacer, por eso vas a centrarte en ti para empezar a darle forma a ese proyecto al que llevas tiempo dándole vueltas. La única recomendación del cosmos es que medites muy bien con qué signo del zodiaco compartes tus nuevos proyectos e ideas. Olvídate de hacerlo con Tauro, Escorpio y Libra. Al menos hasta que no acabe Mercurio Retrogrado.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Piscis

¡Peligro! La creatividad de Piscis, tan significativa en este signo del zodiaco, vivirá un proceso de hibernación durante todo el Mercurio Retrógrado. Piscis notará todo el tiempo que tiene muchas cosas que decir, pero se ha quedado sin voz. Es tiempo de frustración, de desconcierto y de nostalgia, que no sabrás exteriorizar porque te han arrebatado aquello que te hace ser como eres. Tranquilo, Piscis, cuando acabe Mercurio Retrógrado, todo volverá a la normalidad y recuperarás tu muchedad (como Alicia en el País de las Maravillas).