Mercurio Retrógrado, cuánto dura y por qué afecta a los signos del zodiaco.

Ya no puedes más. Desde hace casi un mes todas tus conversaciones terminan en una batalla campal, has dejado a tu pareja hasta en cuatro ocasiones la pasada semana y has tenido la osadía de lanzar improperios contra tu jefe en toda su cara, sin reparos ni pudor. Sí, los efectos de Mercurio Retrogrado están minando tu moral, boicoteando tus relaciones sociales y acabando poco a poco con tu integridad mental.

Este fenómenos, uno de los más temidos del universo, parece no darnos tregua y, aunque la entrada del otoño ha sido bastante positiva para los signos del zodiaco, la posición del planeta hace que las predicciones en el horóscopo se tornen bastante inestables.

Inestabilidad, justo lo que necesitábamos para enfrentarnos al último trimestre de 2022. Este año las catastróficas desdichas se han ido sucediendo una detrás de otra y cuando todo parecía volver un poco a la normalidad y la estabilidad toca vivir el tercer Mercurio Retrógrado de 2022.

Bueno para echarle las culpas de todas las malas decisiones que tomemos y perfecto para justificar cualquier comportamiento reprobable, este Mercurio Retrógrado (que se da en Libra) se ha convertido en nuestra peor pesadilla. Suele ocurrir siempre con este fenómeno, que el tercero del año deja las peores consecuencias en los signos del zodiaco.

El tercer Mercurio Retrógrado de 2022 dio comienzo el pasado 9 de septiembre, pero ¿cuándo acaba? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir los terribles efectos del fenómeno cósmico más peligroso del mundo mundial? ¿Por qué Mercurio Retrógrado afecta a todos los signos del zodiaco y nunca lo hace de forma positiva? Y, lo que es mejor, ¿habrá otro nuevo Mercurio Retrógrado antes de que acabe 2022? Todas estas preguntas tienen fácil respuesta y aquí las encontrarás todas.

Qué es Mercurio Retrógrado

Se trata de un fenómeno astronómico por el que Mercurio parece detener su camino e ir en retroceso, desde el punto de vista de la Tierra; de ahí el nombre de Mercurio Retrógrado. Lo que realmente ocurre es que este planeta se está moviendo mucho más despacio que la Tierra, debido a la diferencia entre las velocidades rotacionales de los planetas al verlos desde un punto también en movimiento.

Suele ocurrir entre tres y cuatro veces al año y cada vez que ocurre se vienen dramas en lo que a comunicación y tecnología se refiere (entre otras cosas). Los problemas de comunicación a nivel tecnológico y personal serán una realidad, ya que tendremos dificultad para encontrar las palabras adecuadas y probablemente tengamos pensamientos menos claros.

Cuándo dura Mercurio Retrógrado y sus nuevas fechas

Tercer Mercurio Retrógrado de 2022, este fenómeno cósmico arrancó el pasado 9 de septiembre, aunque parezca que hace un siglo de aquello. Para nuestra tranquilidad, Mercurio Retrógrado de septiembre finaliza el 2 de octubre, así que sólo hay que tener un poco de paciencia para dar carpetazo a todas las malas vibraciones de este terrible fenómeno cósmico. Aunque, cuidado, éste no es el último del año.

Ya avanzábamos que este proceso suele darse entre tres y cuatro veces al año y, como no podía ser de otra forma, en 2022 volverá a darse antes de que acabe el año. En concreto, el próximo Mercurio Retrógrado es del 28 de diciembre de 2022 al 18 de enero de 2023, una forma maravillosa (nótese la ironía) de terminar y empezar el año. El último Mercurio Retrógrado de 2022 y el primero de 2023 tiene lugar en Capricornio, una de las constelaciones más rígidas del cosmos, así que nada de propósitos de Año Nuevo y buenas intenciones.

Cómo sobrevivir a Mercurio Retrógrado

Durante todo el tiempo que dure el Mercurio Retrógrado es recomendable que te dediques a la reflexión y la introspección. Mucho mejor dedicarte a trabajar tu mundo interior para que se te alineen los chacras.

Esta práctica llama a todas las personas a activar la conciencia plena, disminuyendo así la ansiedad y la angustia. Esto porque nuestra mente siempre está en el pasado y en el futuro, y pocas veces en el presente. Además, éstas son algunas de las recomendaciones que también puedes seguir para sobrevivir a Mercurio Retrógrado.

No firmes ningún contrato.

No compres aparatos electrónicos.

No viajes

No esperes la perfección de ti mismo o de los demás durante este período.

Sé flexible con tus horarios.

En lugar de intentar enviar largos mensajes por texto o correo electrónico, coge el teléfono o ve en persona cuando sea posible.

Planifica con antelación.

Pero, ¿Cómo afectará este fenómeno signo por signo?