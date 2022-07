Horóscopo de agosto 2022: Los signos del zodiaco más afortunados del mes.

El octavo mes del año es uno de los que más magia y energía positiva dejan a los signos del zodiaco. Quizás por tratarse del octavo, por ser el ecuador del verano o porque estamos de vacaciones, el caso es que agosto se antoja como uno de los mejores meses para dejar que la energía cósmica fluya y ver cómo afecta a los signos del zodiaco. A pesar de que las predicciones en el horóscopo es preferible hacerlas poco a poco, consideramos que es de vital importancia tener claro cuáles son los signos más afortunados del mes de agosto de 2022 para saber cómo proceder y si es un buen momento para hacer algunos de los mejores rituales para encontrar el amor este verano o mejor dejarlo pasar.

Antes de adentrarnos en ver cuáles son los signos del zodiaco más afortunados del mes de agosto de 2022, es importante que tengamos claro cuáles son los fenómenos astronómicos que tendrán lugar estos días para saber cómo nos afectará la energía cósmica.

Además de todas las fases lunares y del ingreso del sol o los planetas en diferentes signos (no, todavía no tenemos Mercurio Retrógrado, hasta septiembre podremos vivir un respiro), este mes de agosto viviremos la última Superluna de 2022 (denominada del Esturión y fechada para el 11 de agosto), las famosas Perseidas (el 12 y el 13 de agosto) y Saturno en oposición (14 de agosto).

Teniendo en cuenta estos fenómenos (prestemos especial atención a la Superluna del 11 de agosto) ya podemos adelantar cuáles son los signos del zodiaco más afortunados del mes de agosto y cómo tratará la fortuna a los demás. ¿Preparado para descubrir cómo te van a tratar los astros en el mes de agosto de 2022?

Los signos del zodiaco más afortunados de agosto 2022

Antes de avanzar cómo será el mes de agosto para los diferentes signos del zodiaco, te invitamos a que descubras cuáles serán los signos más afortunados y ver si el tuyo se encuentra entre los que gozarán de buena fortuna.

Sagitario : Su planeta regente es Júpiter, que siempre se ha asociado con la buena fortuna, la generosidad y la abundancia. Sagitario crea su propia suerte simplemente por ser el signo más optimista del zodíaco. Pueden ver un lado beneficioso en casi todo lo que sucede durante el mes de agosto.

: Su planeta regente es Júpiter, que siempre se ha asociado con la buena fortuna, la generosidad y la abundancia. Sagitario crea su propia suerte simplemente por ser el signo más optimista del zodíaco. Pueden ver un lado beneficioso en casi todo lo que sucede durante el mes de agosto. Capricornio : Está impulsado a tener éxito sin importar el tiempo que le tome. La determinación de Capricornio es un rasgo que siempre lo lleva al camino de la fortuna porque se hace cargo de su propio destino con una eficiencia increíble y en agosto empezará a ver resultados.

: Está impulsado a tener éxito sin importar el tiempo que le tome. La determinación de Capricornio es un rasgo que siempre lo lleva al camino de la fortuna porque se hace cargo de su propio destino con una eficiencia increíble y en agosto empezará a ver resultados. Leo : La confianza en uno mismo es un ingrediente clave para crear un mes de agosto de buena suerte. Leo atrae todo tipo de energía positiva de otras personas simplemente porque eso es lo que esperan. Se sienten cómodos diciéndole a los demás lo que quieren y en agosto lo conseguirán.

: La confianza en uno mismo es un ingrediente clave para crear un mes de agosto de buena suerte. Leo atrae todo tipo de energía positiva de otras personas simplemente porque eso es lo que esperan. Se sienten cómodos diciéndole a los demás lo que quieren y en agosto lo conseguirán. Tauro : El sentido tan territorial y familiar de Tauro incluye a personas e ideas de calidad, de las que sabrá rodearse bien durante todo el mes de agosto. La mala suerte simplemente no está permitida este mes y eso se notará en sus decisiones.

: El sentido tan territorial y familiar de Tauro incluye a personas e ideas de calidad, de las que sabrá rodearse bien durante todo el mes de agosto. La mala suerte simplemente no está permitida este mes y eso se notará en sus decisiones. Piscis: Tienden a saber lo que los demás necesitan y no dudan en brindar su ayuda rápidamente, algo que se verá recompensado este mes de agosto. Esto crea lazos fuertes y les garantiza una serie de vínculos que le ayudarán cuando la suerte no esté de su lado.

Horóscopo de agosto de Aires

Estás a punto de precipitarte de la vida porque lo que crías terreno seguro se ha convertido en arenas movedizas. Nada que no seas capaz de sortear, como ya has hecho otras veces. Teniendo en cuenta lo terco que un Aries puede llegar a ser, enfrentarse a un nuevo obstáculo y no salir airoso no es algo que entre en su mente. Aprovecha el mes de agosto para la reflexión y la introspección y trata de volver a la casilla de salida. Todo fluye cuando se observan las cosas con perspectiva y para ello agosto es un mes clave.

Horóscopo de agosto de Tauro

No, el verano no está saliendo como lo habías planeado y eso te hacer estar al borde del colapso. Tu malhumor ya empieza a ser preocupante y tu irritabilidad hace que los que más quieres empiecen a separarse de ti. Pero el mes de agosto todo cambiará y las energías te convertirán en uno de los signos más afortunados. Tu entorno, ese al que has estado a punto de echar de tu vida por culpa de tu malhumor, será clave a la hora de encontrar tu camino y volver a ser una persona que irradia luz.

Horóscopo de agosto de Géminis

Poco a poco todo se vuelve claridad. Dice el refrán que no hay mal que dure cien años (ni cuerpo que lo aguante) y en tu caso parece que el tiempo de oscuridad empieza a desaparecer. Has estado fuera de lugar mucho tiempo, tratando de encontrarte a ti mismo, haciendo de lo laboral tu única vía de escape. Ahora esa energía focalizada en el trabajo empieza a dar sus frutos. Aunque no debes venirte demasiado arriba con las buenas noticias, recuerda que deberás seguir trabajando step by step.

Horóscopo de agosto de Cáncer

El signo que más se merece que las energías de agosto fluyan a su favor. Y así lo hacen. El octavo mes del año será para Cáncer un soplo de aire fresco, una fuente inagotable de energía reparadora que le servirá para todo el año. Siempre bien rodeado, la familia será el pilar más fuerte sobre el que Cáncer se apoye y la toma de decisiones le resulta muy sencilla. Una buena noticia llegará a mediados de mes.

Horóscopo de agosto de Leo

Te has centrado demasiado en lo sentimental y en las relaciones de pareja y ahora puedes ver que necesitas llenar u ocupar otros ámbitos de tu vida. No hay problema. Eres uno de los signos más expansivos y en agosto tendrás la oportunidad de recuperar aquellos aspectos de tu vida que creías perdidos para siempre. No le des más vueltas a ese asunto familiar que te trae de cabeza y deja que sea el destino el que te dé una respuesta.

Horóscopo de agosto de Virgo

El cosmos te trae por la calle de la Amargura y ahora tu vida se ha convertido en un oscuro lienzo sobre el que no sabes pintar. Pero ya lo sabes, las flores más bonitas brotan después de los climas más adversos y, en ese sentido, agosto será el mes en el que todo empiece a brotar. No puedes ser tan cuadriculado y esperar que las cosas siempre salgan como están en tu cabeza. Déjate llevar por la vida y disfruta del octavo mes del año con los que más te quieren.

Horóscopo de agosto de Libra

Parece que se te ha alineado los chakras y todo lo que durante el año te ha quitado el sueño empieza a tomar su forma. Este mes tomarás una determinación laboral de la que no te arrepentirás y te atreverás a dar un paso muy importante en tu vida. No tengas miedo, la suerte siempre sonríe a los valientes y Libra es el signo que mejor sabe liarse la manta a la cabeza para salir adelante.

Horóscopo de agosto de Escorpio

Ojo, suerte y al toro, esa es la frase que cualquier Escorpio debe repetirse como un mantra este mes de agosto. Las oportunidades te están esperando y no las podrás aprovechar si te quedas en casa. Esa historia que nunca concluye por fin llega a su fin y eso te ayudará a liberarte de lastres y amarras y podrás empezar, por fin, a vivir. No digas qué no a nada y verás cómo agosto se convierte en el mejor mes de 2022.

Horóscopo de agosto de Sagitario

Las cosas no han salido como habías previsto. O tal vez si lo habías previsto, pero ahora no sabes que hacer con ese cúmulo de sentimientos que se te agolpan en la garganta. Tiempos complicados para la mente de Sagitario, aunque la fortuna esté de su lado este mes de agosto. Olvida eso que tanto te perturba y deja que todo fluya. Te mereces ser feliz y agosto es el mes en el que empezar a hacerlo.

Horóscopo de agosto de Capricornio

Necesitas unas vacaciones más que cualquier otro signo del zodiaco. Ha sido un año duro y el trabajo te ha dejado prácticamente sin energías. Estás tan saturado que el mes de agosto llega a ti como un salvavidas, como una tabla sobre la que flotar mientras tu mundo vuelve poco a poco a su ser. La fortuna empieza a sonreírte este mes y es por eso que deberás apoyarte en aquellos a los que de verdad le importas para conseguir esa fuerza que tanta falta te hace.

Horóscopo de agosto de Acuario

Este mes de agosto es una buena ocasión para pasar tiempo con la familia y estrechar vínculos afectivos. Olvida los asuntos laborales que te quitan la salud y disfruta de ese viaje que has preparado durante tiempo, que luego no tengas que recordarlo a través de fotografías porque en el momento exacto del viaje estabas con la cabeza en otro lugar. Atento a lo económico porque podrás vivir algún imprevisto antes de que concluya agosto.

Horóscopo de agosto de Piscis

Qué te decimos, Piscis, que llevas todo el año queriendo precipitarte de la vida y llega el mes de agosto y te vuelves loco. No se puede ser tan de extremos, pero se ve que es el entorno en el que más cómodo te encuentras. Aunque debes recordar que todo lo que sube baja y que tu vida suele ser muy de montañas rusas. Disfruta de esta etapa expansiva, pero recuerda guardar fuerzas para cuando se adueña de ti la excesiva reflexión.