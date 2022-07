Los mejores rituales con velas para atraer el amor este verano.

El verano es la estación en la que más buscamos el amor. Ya sea porque las altas temperatura revolucionan nuestras hormonas o porque los fenómenos cósmicos nos empujan a ello. De hecho, estos fenómenos y la energía que nos dejan nos han servido de inspiración para hacer algunos de los mejores rituales. El solsticio de verano, la Noche de San Juan o la reciente Superluna del Ciervo han dejado una energía súper positiva flotando en el ambiente y gracias la cuál nos hemos atrevido con los mencionados rituales.

El caso es que, metidos de pleno en el verano, ahora que no hay ningún fenómeno astronómico a la vista, queremos seguir apostando por los mejores rituales para conseguir encontrar el amor. Como ya te imaginarás, las velas se convierten en un elemento súper importante en estos rituales para encontrar el amor este verano. Aunque no son los únicos.

Tanto si buscas el amor, como si no ya lo has encontrado pero no sabes hacia dónde va tu relación, es el momento de que fiches algunos de los mejores rituales con velas (y también con otros elementos) para encontrar el amor este verano.

Ritual de amor con vela rosa y cordón verde

Para hacer el ritual del cordón y la vela rosa para atraer el amor son necesarios estos ingredientes:

Una vela rosa frotada con aceite de jazmín

Incienso de rosa

Perfume de vainilla o violetas

Una bolsita rosa de tela

Cordón verde y cordón rojo

Una rama de verbena o violeta

Un imán pequeño

Purpurina roja

Enciende la vela rosa y el incienso. Coge el cordón verde y hazle siete nudos, con la idea de atraer el amor hacia ti. Después de haber hecho los siete nudos, repite en voz alta: amor verdadero, ven hacia mí. Luego esparce la purpurina roja por el aire (pero no toda). Coloca dentro de la bolsita el cordón verde, lo que queda de purpurina y un poco de cera de la vela rosa. Cuando la vela se haya consumido por completo, añade a la bolsa el imán y la rama de verbena o violeta. Ciérrala con el cordón rojo y llévala siempre contigo.

Ritual de amor con velas

Las velas siempre son un elemento clave en cualquier ritual, ya sea para atraer el amor, la fortuna o el éxito. Los ingredientes necesarios para este ritual son:

Una vela rosa

miel

canela en polvo

la foto de la persona a la que quieres atraer.

Una vez que tengas todos los ingredientes, deberás colocar la foto en una superficie plana, esparcir la canela formando un círculo a su alrededor y untar la miel en la vela rosa sin apagar la mecha. Es importante que mientras realices ese proceso tengas en tu mente el objetivo. Deja que la vela se consuma y luego entierra los restos en una maceta.

Ritual de amor con claras de huevo

El huevo es un elemento que suele estar muy presente también en los rituales, en general. Los ingredientes necesarios para este ritual de amor son:

Un vaso de agua

La fotografía del ser amado

Un papel blanco

Un huevo

En el caso de este ritual, lo que debes hacer es, durante la madrugada, coger un vaso lleno de agua y ponerlo sobre una fotografía de la persona que quieres. Luego tienes que escribir en un papel el nombre de la persona amada y lo colocas sobre la foto. A continuación, echa la la clara de un huevo en el vaso de agua y deja la mezcla toda la noche en tu ventana. Por la mañana, entierra los restos en una maceta.

Ritual de amor con velas rojas

Ingredientes necesarios para este ritual de amor con el que conocer cómo se desarrollará tu relación sentimental:

Dos velas rojas

Lápiz y papel

Perejil bravío (Achillea millefolium)

Flores de lavanda

Flores de verbena

12 pétalos de rosa rojos

Jengibre

Enciende las dos velas rojas y en un papel escribe el nombre de esa persona. Prepara una infusión mezclando tres partes de las flores del perejil bravío, verbena, lavanda, los 12 pétalos de rosa y una parte de jengibre. Déjalo hervir, retira, cuela la infusión y deja enfriar. Coloca la mezcla en un rociador y esparce el líquido por tu habitación.

Con la cera fresca de las velas, sella el papel con el nombre y colócalo debajo de tu almohada. En los días sucesivos tendrás un sueño que te avance hacia dónde irá esa relación de amor que te perturba.