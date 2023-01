Horóscopo de hoy 7 de enero de 2023: Consulta las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Hoy 7 de enero de 2023 se produce la primera Luna llena del año y eso, según el calendario lunar, plantea una influencia arrebatadora en los signos del zodiaco, que ven cómo las predicciones del horóscopo se ven afectadas de pleno por la fase en la que se encuentra el satélite.

Si ya de por sí el 7 es un número especial, hoy se convierte en uno de los días más afortunados para algunos signos del zodiaco. Aunque no sólo el satélite influye en las predicciones del horóscopo de hoy 7 de enero de 2023.

Consulta las predicciones del horóscopo de hoy 7 de enero de 2023 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis y haz que la suerte esté de tu lado en la primera Luna llena del año.

Horóscopo de Aries del 7 de enero

Algo tiene la Luna llena que es producirse y volverte loco, Arias, Subidón de sábado, Aries, este que te llega y que tanto te mereces. Alza la voz, que te oigan todos, di que no a lo que te propongan que no sea de tu agrado y tómate ese café con esa persona que te hace ojitos. ¿Qué puede salir mal?

Horóscopo de Tauro del 7 de enero

Has descubierto un talento que desconocías y tu entorno te ha invitado a que lo dejes aparcado. Tu entorno no sabe nada de la vida y vive por y para trabajar, así que si tanto te gusta esa nueva afición, aunque sea insustancial, no la dejes de lado y empieza a ser feliz. La primera Luna llena de 2023 te colma de energía positiva y te invita a llevar a cabo muchas iniciativas olvidadas.

Horóscopo de Géminis del 7 de enero

Las recompensan no caen del cielo y hoy la primera Luna llena de 2023 te va a premiar, Géminis. Es el esfuerzo y el empeño el que hace que ese trabajo que tanto deseas y con el que tanto sueñas llame a tu puerta. Así que deja el inmovilismo y sal a la calle a buscar lo que te corresponde y a trabajarlo, que ya te toca.

Horóscopo de Cáncer del 7 de enero

¿Dónde quedan las Bahamas y cuánto tiempo tardarías en llegar? Te lo preguntas todas las mañanas en las que tienes que ir a trabajar. Hoy, aunque sea sábado y lo laboral te dé un respiro, te lo seguirás preguntando, pero las Bahamas llegarán a ti en forma de pequeño paraíso que te regala la primera Luna llena de 2023. No flipes, que no te irás de viaje, es sólo una metáfora.

Horóscopo de Leo del 7 de enero

Te vas a enamorar hoy, Leo, porque la primera Luna llena de 2023 te va a ayudar a abrir la mente y el corazón.. No del amor de tu vida del que hablan las canciones y contra cuyo estereotipo y cliché llevamos años luchando. Te vas a encontrar con alguien especial que te romperá un poquito los esquemas y habrá hecho que este lunes merezca un poquito la pena.

Horóscopo de Virgo del 7 de enero

Mira que eres esquemático, Virgo, pero hoy vas a dejar que tu mente fluya y eso será muy positivo para ti ante el influjo renovador y activo que deja la primera Luna llena de 2023. Al salirte del corsé y la cuadricula en la que te mueves de forma habitual, vas a descubrir un nuevo mundo y unas posibilidades que jamás te habías planteado.

Horóscopo de Libra del 7 de enero

Libra, todo son risas hasta que se te empieza a atorar la vida en la garganta. Hoy 7 de enero de 2023 es uno de esos día en los que es mejor que nadie se cruce contigo porque estás que echas fuego. Un auténtico volcán que al abrir la boca puede arrasar con todo a su paso. Ni la primera Luna llena del año te va a ayudar a calmar tu ira.

Horóscopo de Escorpio del 7 de enero

La jornada de reflexión te ha sentado bastante bien y ahora estás un poco menos intensito que antes. Enhorabuena, la falta de intensidad hará que estés mucho más receptivo a todo lo que acontezca a tu alrededor y te permitirá estar atento a las nuevas oportunidades que puedan surgir.

Horóscopo de Sagitario del 7 de enero

Hoy es el día en el que te mirarás al espejo y te reconocerás. La primera Luna llena de 2023 así lo ha querido y, en ese reconocimiento interno, tendrás la capacidad y la clarividencia para vislumbrar qué es lo que quieres en la vida y tomarás la determinación para ir a por ello.

Horóscopo de Capricornio del 7 de enero

No juegues con las personas, que no se lo merecen y tampoco te pega. Quieres negro, pues todo al negro; quieres blanco, pues toma dos tazas. Es así de simple, Capricornio, sólo tienes que tomar perspectiva y dejar querer llevarlo todo para adelante. Esperemos que la primera Luna llena de 2023 te conceda es armonía mental que tanta falta te hace.

Horóscopo de Acuario del 7 de enero

Las energías astrales y, sobre todo, la primera Luna llena de 2023, te conceden la sabiduría cósmica para tener un estado de paz mental que te ayudará a tomar decisiones importantes. Un amor del pasado seguirá siendo amor del pasado, pero tú hoy te acordarás de él.

Horóscopo de Piscis del 7 de enero

Tienes un radar para los fenómenos cósmicos negativos y, a pesar del fuerte influjo de la primera Luna llena de 2023, Mercurio Retrógrado hace fuerte mella en ti. No vivas por adelantado y pensando en todo lo malo que va a suceder. Ese es uno de tus fallo y si no lo solucionas, jamás saldrás de ese oscuro pozo en el que te hundes.