Horóscopo de hoy 8 de enero de 2023: Consulta las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Para mucho hoy es el último día de vacaciones y es por eso por lo que miran las predicciones del horóscopo de forma mucho más concienzuda. Tras vivir la primera Luna llena del año, hoy 8 de enero de 2023 las predicciones del horóscopo también se ven influenciadas por el calendario lunar y todo su proceso cósmico.

Así, a pesar de que el fenómeno astral ocurrió en la jornada anterior, hoy 8 de enero de 2023 todavía se siente esa energía renovadora que concede la primer Luna llena de 2023.

Consulta todas las predicciones del horóscopo de hoy 8 de enero de 2023 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Horóscopo de Aries del 8 de diciembre

Aries, estarás irascible y poco receptivo, por lo que durante el día de hoy quizás te venga bien vivir un proceso de introspección y aprender a convivir contigo mismo. Aries, es importante que te dediques tiempo para que los demás también quieran dedicártelo.

Horóscopo de Tauro del 8 de enero

En el ámbito sentimental tendrás muchas ganas de exteriorizar sentimientos y te mostrarás cariñoso, cercano y abierto, aunque de nuevo la familia vuelve a convertirse en un gran apoyo y es con ellos con los que querrás pasar la mayor parte de tu tiempo.

Horóscopo de Géminis del 8 de enero

Estás a punto de desfallecer y no hay energía cósmica que lo remedie. Aunque la primera Luna llena de 2023 te regalará un momento de lucidez para ver las cosas claras y saber qué es prioritario en tu vida.

Horóscopo de Cáncer del 8 de enero

El influjo de la la primera Luna llena de 2023 no será del todo positivo para ti, Libra, al menos en lo relativo a las experiencias. Tus inseguridades no se irán, sino que se agrandarán, pero nada que no pueda arreglarse con una intensa actividad social. Justo lo que tú querías.

Horóscopo de Leo del 8 de enero

Es el momento de empezar a ser adulto y comportarte como tal, de comenzar proyectos que lleguen a término y con los que de verdad te sientas pleno y realizado. Así te lo recuerda la primera Luna llena de 2023 y así son las energías positivas que te llegan de los astros.

Horóscopo de Virgo del 8 de enero

Aprovecha que la energía de la primera Luna llena de 2023 aplaca tu vehemencia para verbalizar todo lo que fluye por tu cabeza y te da miedo exponer. Estarás reflexivo durante toda la jornada de hoy y querrás estar rodeado de los tuyos para coger fuerzas.

Horóscopo de Libra del 8 de enero

El día de hoy será conflictivo y tendrás que librar batallas con tu entorno, batallas para las que llevas años preparado y de las que saldrás más que victorioso, al menos así lo dictamina la Luna llena. Ojo, a pesar de ello, la victoria dejará en ti un sabor amargo.

Horóscopo de Escorpio del 8 de enero

Lo laboral nunca puede estar por delante, Escorpio, porque tu salud es mucho más importante. La primera Luna llena de 2023 te invita a experimentar, trabajar su imaginación, a crear... La energías renovadoras del influjo lunar le devuelve a Escorpio las ganas de crear de la nada y el don de saber hacerlo bien.

Horóscopo de Sagitario del 8 de enero

La incertidumbre te tiene sobrepasado y los astros no terminan de ayudarte. Tómate día de la primera Luna llena de 2023 como jornada de reflexión y deja que ésta y Mercurio Retrógrado disipen tus dudas y te den la energía necesaria para tomar una decisión.

Horóscopo de Capricornio del 8 de enero

Ojo a las relaciones sentimentales porque puede que empiecen a florecer sentimientos que parecían olvidados. Es tiempo de volver a ilusionarse, de recuperar la fe y de focalizar todas las energías en crecer en lo profesional sin importar otra cosa que no seas tú. Se ve que la primera Luna llena de 2023 te sienta de miedo, Capricornio.

Horóscopo de Acuario del 8 de enero

Si ya de por sí brillas con luz propia porque eres un signo que todos quieren tener cerca, durante el día de hoy, con la energía positiva de la primera Luna llena de 2023, los astros te convierten en uno de los signos del zodiaco más afortunados y lo vas a aprovechar al máximo.

Horóscopo de Piscis del 8 de enero

Piscis ganará esa confianza en sí mismo que tanta falta le hace y empezará a valorarse, no sólo con los demás, sino frente a él mismo. La energía de la Luna llena, refutada por Mercurio Retrógrado, también propician que Piscis empiece a desatar algunos lazos que lo mantienen inmóvil.