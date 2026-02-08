Horóscopo de hoy domingo 8 de febrero de 2026: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

En la víspera del Cuarto Menguante, la energía nos empuja a tomar conciencia de nuestro valor, a ocupar el lugar que nos corresponde sin pedir permiso y a despedirnos de dinámicas que ya no representan quién somos ahora. Venus en Acuario sigue revolucionando la manera en la que entendemos el amor y los vínculos, invitándonos a relaciones más libres, honestas y alineadas con nuestra verdad.

Mercurio en Piscis envuelve el día en una sensibilidad especial, donde las palabras curan, la intuición guía y la empatía se convierte en una herramienta poderosa. Todo apunta a un cambio de paradigma que ya no se puede ignorar, aunque aún se esté gestando en silencio. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 8 de febero de 2026

Este domingo te enfrenta a una necesidad profunda de reafirmarte sin entrar en luchas innecesarias. En las relaciones personales sientes el impulso de ser más auténtico y menos complaciente, y Venus en Acuario te anima a expresar tu individualidad sin miedo a romper esquemas. En el trabajo, Mercurio en Piscis te pide paciencia y una escucha más fina, ya que no todo se resuelve con acción inmediata. La víspera del Cuarto Menguante te ayuda a cerrar una etapa de desgaste emocional con valentía. La fortuna aparece cuando sigues un impulso creativo o una corazonada inesperada. Hoy brillas más cuando actúas desde la coherencia interna.

Horóscopo de Tauro del 8 de febero de 2026

El día te invita a revisar qué te aporta estabilidad real y qué solo te ata por costumbre. En el terreno afectivo, Venus en Acuario remueve viejos patrones y te anima a probar formas nuevas de vincularte, más libres y menos previsibles. En el trabajo, Mercurio en Piscis favorece la colaboración y las ideas compartidas desde la empatía. La energía previa al Cuarto Menguante te ayuda a soltar una preocupación económica o material que ya no depende solo de ti. La fortuna se manifiesta cuando confías en procesos lentos pero auténticos. Hoy avanzar implica soltar, no acumular.

Horóscopo de Géminis del 8 de febero de 2026

Con Mercurio en Piscis, hoy tu mente se vuelve más intuitiva que lógica, y eso cambia tu manera de comunicarte. En las relaciones personales conectas mejor desde la emoción, escuchando más allá de las palabras. En el trabajo, puede que sientas cierta confusión, pero también una creatividad inspirada que te abre nuevas posibilidades. Venus en Acuario favorece contactos estimulantes y conversaciones que amplían tu visión. La víspera del Cuarto Menguante te invita a cerrar un proyecto o una idea que ya cumplió su función. La fortuna llega cuando te permites fluir sin necesidad de explicarlo todo.

Horóscopo de Cáncer del 8 de febero de 2026

Este día te toca en lo más profundo y te ofrece una oportunidad de comprensión emocional muy valiosa. En las relaciones, Mercurio en Piscis te permite expresar lo que sientes con dulzura y claridad, fortaleciendo la confianza. En el trabajo, tu sensibilidad se convierte en una ventaja para detectar climas y anticiparte a movimientos importantes. Venus en Acuario te invita a revisar dependencias emocionales y a apostar por vínculos más conscientes. La energía del Cuarto Menguante cercano te ayuda a cerrar una herida del pasado con serenidad. La fortuna aparece cuando te permites sentir sin miedo.

Horóscopo de Leo del 8 de febero de 2026

Hoy el cielo te recuerda que no necesitas demostrar tu valía constantemente. En las relaciones personales, Venus en Acuario te reta a aceptar la diferencia del otro sin tomártelo como una amenaza al ego. En el trabajo, Mercurio en Piscis suaviza tensiones y favorece acuerdos desde la empatía. La víspera del Cuarto Menguante te invita a soltar una expectativa que ya no encaja con tu evolución personal. La fortuna se activa cuando compartes tu talento de forma generosa y no competitiva. Hoy tu brillo nace de la autenticidad, no del reconocimiento externo.

Horóscopo de Virgo del 8 de febero de 2026

El día te propone bajar el nivel de control y confiar un poco más en lo que no se puede medir. En las relaciones, Mercurio en Piscis te enseña que escuchar sin analizarlo todo puede ser profundamente sanador. En el trabajo, Venus en Acuario favorece cambios en la rutina que a largo plazo te darán más libertad. La energía previa al Cuarto Menguante te ayuda a despedirte de una autoexigencia que te estaba agotando. La fortuna se manifiesta cuando aceptas que no todo depende de ti. Hoy avanzar es permitirte ser humano.

Horóscopo de Libra del 8 de febero de 2026

Este domingo se presenta como una bocanada de aire fresco para tu mundo emocional. En el amor y la amistad, Venus en Acuario potencia encuentros estimulantes y conversaciones que rompen la monotonía. En el trabajo, Mercurio en Piscis te ayuda a mediar con sensibilidad y a resolver malentendidos con tacto. La víspera del Cuarto Menguante te invita a cerrar un desequilibrio que llevabas tiempo sosteniendo por inercia. La fortuna aparece cuando te atreves a elegirte sin culpa. Hoy recuperar la armonía pasa por ser fiel a ti mismo.

Horóscopo de Escorpio del 8 de febero de 2026

La intensidad habitual se transforma hoy en una profundidad más consciente y serena. En las relaciones personales, Mercurio en Piscis te permite expresar emociones sin necesidad de controlar el resultado. En el trabajo, Venus en Acuario puede traer cambios inesperados en el entorno que te obligan a adaptarte con inteligencia. La energía del Cuarto Menguante cercano te acompaña en un proceso de cierre emocional muy liberador. La fortuna se manifiesta cuando confías en tu creatividad y no solo en tu resistencia. Hoy soltar el control es una forma de poder.

Horóscopo de Sagitario del 8 de febero de 2026

El día te invita a reflexionar sobre qué te motiva realmente y qué solo persigues por costumbre. En las relaciones, Venus en Acuario te impulsa a buscar vínculos honestos y espacios donde puedas ser tú mismo sin filtros. En el trabajo, Mercurio en Piscis te pide paciencia y sensibilidad, especialmente en asuntos familiares o de base. La víspera del Cuarto Menguante te ayuda a despedirte de una meta que ya no conecta con tu presente. La fortuna llega cuando te permites redefinir el éxito. Hoy crecer también implica cambiar de rumbo.

Horóscopo de Capricornio del 8 de febero de 2026

Hoy el cielo te sugiere un enfoque menos rígido y más empático. En las relaciones personales, Mercurio en Piscis te facilita expresar emociones que normalmente guardas, fortaleciendo los lazos. En el trabajo, Venus en Acuario favorece nuevas formas de organizarte que te darán más autonomía. La energía previa al Cuarto Menguante te invita a soltar una carga que no te corresponde asumir solo. La fortuna se activa cuando confías en el apoyo de otros. Hoy no todo depende de tu esfuerzo, también de tu capacidad de recibir.

Horóscopo de Acuario del 8 de febero de 2026

Con Venus en tu signo, sigues en pleno proceso de redefinición personal. En las relaciones, hoy atraes personas que respetan tu necesidad de libertad y comparten tu visión. En el trabajo, Mercurio en Piscis te ayuda a valorar tus talentos desde un lugar más sensible y menos mental. La víspera del Cuarto Menguante te anima a cerrar una etapa personal con coherencia y valentía. La fortuna aparece cuando te mantienes fiel a tus principios sin necesidad de justificarlos. Hoy ser diferente no es un riesgo, es tu mayor fortaleza.

Horóscopo de Piscis del 8 de febero de 2026

Con Mercurio transitando tu signo, hoy te conviertes en un canal de comprensión y empatía para los demás. En las relaciones personales, sabes decir lo que sientes con una mezcla perfecta de sensibilidad y claridad. En el trabajo, tu intuición está especialmente afinada y te permite anticiparte a situaciones complejas. Venus en Acuario te invita a cuidar tu energía y a marcar límites emocionales sanos. La energía previa al Cuarto Menguante te acompaña en una limpieza interna profunda. La fortuna se manifiesta cuando confías en tu voz interior sin dudar.