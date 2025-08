Horóscopo de hoy lunes 4 de agosto de 2025: Descubre la predicción gratuita de cada signo del zodiaco.

La Luna sigue creciendo y lo hace con intención, con profundidad y con un susurro que nos dice suavemente que es momento de hacer ajustes. En esta fase lunar no se trata de empezar desde cero, sino de afinar lo que ya está en marcha. Es como una melodía que necesita pequeños retoques para sonar perfecta. Nos encontramos en un punto intermedio entre la siembra emocional y la plenitud. Por eso, hoy, lunes 4 de agosto de 2025, conviene mirar con honestidad lo que no está funcionando en nuestras relaciones, tanto personales como profesionales. Ahora toca actuar con armonía, con delicadeza y, sobre todo, con equilibrio. Esa es la verdadera fuerza de este momento lunar.

Nos acercamos con paso firme hacia la Luna Llena del día 9, que se producirá en el signo de Acuario. Aunque aún queda un trecho, su energía ya comienza a palparse. Es una vibración que nos empuja a romper esquemas, a cuestionarnos lo de siempre, a abrir las ventanas del alma y dejar que entre el aire fresco de lo nuevo. Acuario nos habla de innovación, de autenticidad, de futuro. Así que si sientes ganas de hacer las cosas de otro modo, de experimentar o de rebelarte dulcemente contra lo establecido, no estás solo. Es el universo diciéndote que te atrevas a ser tú.

En medio de todo esto, el Sol sigue brillando con intensidad desde el generoso signo de Leo, recordándonos que el mundo necesita más amor propio, más brillo natural, más pasión en cada gesto. A su vez, Venus continúa su tránsito por el sensible Cáncer, y eso se traduce en emociones a flor de piel, en gestos románticos, en nostalgia por lo que fue y esperanza por lo que está por venir. Pero atención, porque también Venus ha dejado su huella en Géminis y eso ha hecho que los signos de aire estén en su mejor momento seductor.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 4 de agosto de 2025

Hoy podrías sentir una mezcla de intensidad emocional y una necesidad de moverte, de actuar, de no quedarte esperando. La Luna en su fase creciente te pide revisar cómo te estás relacionando, especialmente en tu entorno más cercano. ¿Estás escuchando de verdad a los demás o solo estás esperando tu turno para hablar? Con el Sol en Leo tienes todas las papeletas para destacar, pero será fundamental que tu brillo no eclipse al resto. Venus puede regalarte momentos dulces si estás dispuesto a abrir el corazón sin tanta prisa. Esta jornada será mejor si cultivas la paciencia y la empatía.

Horóscopo de Tauro del 4 de agosto de 2025

Este día te invita a explorar qué está fallando en tu manera de comunicarte con quienes más quieres. Puede que estés guardándote cosas por miedo a incomodar, pero la Luna creciente te recuerda que las emociones no dichas también se acumulan. El tránsito de Venus por Cáncer te favorece en lo afectivo, sobre todo si te permites expresar tus sentimientos de forma clara. En lo laboral, podrías recibir noticias que te obliguen a replantearte algunos planes. Confía en tu instinto práctico y no tengas miedo de soltar lo que ya no se sostiene. Hoy tu palabra puede sanar más de lo que crees.

Horóscopo de Géminis del 4 de agosto de 2025

Con Venus aún marcando tu aura desde su paso por tu signo, sigues siendo uno de los grandes seductores del día. Estás ocurrente, encantador, y con una energía que atrae sin esfuerzo. Sin embargo, la Luna creciente te plantea preguntas sobre el valor real de lo que haces. ¿Estás invirtiendo tu energía en lo que realmente te importa o estás solo distrayéndote para no mirar dentro? El Sol en Leo te anima a hablar, a compartir, a brillar. Pero no te olvides de que también necesitas momentos de silencio para escucharte. En el amor, hoy un pequeño gesto tendrá un gran impacto.

Horóscopo de Cáncer del 4 de agosto de 2025

Con Venus acariciando tu signo, te encuentras especialmente romántico, incluso algo nostálgico. La Luna creciente te lleva a revisar tu autoestima y a plantearte si te estás valorando como mereces. No se trata solo de recibir amor, sino también de darte tú mismo lo que tanto ofreces a los demás. Es un día ideal para mimarte, para decir que no sin culpa, para recordar que cuidar de ti es una forma de amar. En lo profesional, podrías tener una intuición muy acertada sobre una decisión importante. Escúchate, confía y no te sabotees con dudas. El universo está de tu lado.

Horóscopo de Leo del 4 de agosto de 2025

Estás en tu mes solar y eso se nota en tu mirada, en tu voz y en cada paso que das. El Sol desde tu signo te da alas, pero también te pide coherencia con tus deseos más profundos. La Luna creciente señala tu mundo interno y te obliga a revisar qué está pasando en casa, en tu familia, en tu rincón emocional. Puede que tengas que poner límites o que necesites un momento de recogimiento. No todo tiene que ser fiesta y exposición. A veces, el verdadero poder está en el silencio. En el amor, puedes vivir una escena digna de película si bajas la guardia y dejas de querer controlar el guión.

Horóscopo de Virgo del 4 de agosto de 2025

Hoy tu mente va a mil por hora y es probable que sientas la necesidad de ordenar todo lo que tienes pendiente. Pero la Luna creciente te sugiere que no todo se resuelve con listas ni planificación. Es momento de prestar atención a lo que te duele y no se ve. Un diálogo pendiente, una emoción escondida, un deseo postergado. Venus en Cáncer te brinda el apoyo de amistades sinceras, de esas que saben leerte incluso cuando no hablas. Déjate cuidar. En lo profesional, podrías tener un pequeño logro que te hará sentir orgulloso. Reconócelo. Te lo has ganado.

Horóscopo de Libra del 4 de agosto de 2025

El día se presenta ideal para revisar tus metas y preguntarte si lo que estás haciendo realmente refleja lo que eres. La Luna creciente toca tu zona de recursos, tanto materiales como emocionales, y te invita a invertir energía en lo que realmente vale. Con Venus en Géminis, sigues estando en un momento encantador para las relaciones. Conversaciones interesantes, conexiones con personas que inspiran y un magnetismo que se nota sin esfuerzo. En el amor, podrías sentirte dividido entre lo seguro y lo que te hace vibrar. Escucha a tu corazón, pero no ignores a tu razón. El equilibrio, como siempre, será tu salvavidas.

Horóscopo de Escorpio del 4 de agosto de 2025

Estás sintiendo la Luna muy de cerca y eso se nota en tu intensidad emocional. Todo lo que vives hoy se amplifica y te toca en lugares que ni tú sabías que seguían activos. La Luna creciente en tu signo te empuja a tomar decisiones personales importantes, aunque sean incómodas. Es momento de definir lo que quieres, de cerrar puertas que ya no conducen a ningún sitio y de atreverte a mirar hacia adelante sin el peso del pasado. En el amor, podrías tener una charla profunda que marque un antes y un después. No temas mostrarte vulnerable. Esa es tu mayor fortaleza.

Horóscopo de Sagitario del 4 de agosto de 2025

Hoy podrías sentir una extraña mezcla entre entusiasmo por lo nuevo y necesidad de quedarte en tu mundo interior. La Luna creciente toca tu zona de introspección y puede hacerte más sensible de lo habitual. Es un día ideal para retirarte un poco, meditar, escribir o simplemente permitirte no estar disponible para todo el mundo. Venus en Cáncer activa tus emociones más íntimas y podrías descubrir algo importante sobre ti mismo. En el plano profesional, un asunto pendiente comienza a moverse. No fuerces nada. A veces, la mejor estrategia es esperar en calma y confiar.

Horóscopo de Capricornio del 4 de agosto de 2025

El foco de este día está en tus relaciones sociales. La Luna creciente te pide que observes con lupa tus vínculos, tus amistades, tus colaboraciones. ¿Estás rodeado de personas que te inspiran o de gente que solo te agota? Venus en Cáncer activa tu zona de pareja y podrías sentir más necesidad de afecto o compañía de lo habitual. Está bien pedir, pero también está bien darte lo que necesitas si nadie lo hace. En lo laboral, podrías recibir una propuesta interesante, aunque no exenta de riesgos. Evalúa bien antes de decir que sí. No todo lo brillante es oro, pero lo auténtico se nota.

Horóscopo de Acuario del 4 de agosto de 2025

Tu Luna Llena se acerca y ya estás sintiendo su fuerza. La Luna creciente ilumina tu zona profesional, y eso puede traducirse en oportunidades, retos o revelaciones que te empujan a subir un nivel. No te conformes con lo de siempre. Estás en un momento en que tu autenticidad es tu mejor carta. Con Venus favoreciendo tu zona del día a día, podrías encontrar placer en lo simple, en cuidar tu cuerpo, en organizar tu espacio. En el amor, podrías sorprenderte con una conexión inesperada que te saque de la rutina. Déjate llevar. A veces el cambio llega justo cuando estabas a punto de rendirte.

Horóscopo de Piscis del 4 de agosto de 2025

Hoy te sentirás especialmente inspirado y con una necesidad casi visceral de conectar con algo más grande. La Luna creciente activa tu zona de expansión, de filosofía, de creencias. Es un día perfecto para estudiar, viajar, conversar con alguien que piense diferente o escribir sobre lo que te mueve. Con Venus en tu zona de placer y creatividad, podrías tener un arranque artístico, un momento de risa inesperada o una escena romántica digna de novela. Aprovecha esa energía para nutrirte por dentro. En lo profesional, algo que parecía dormido puede reactivarse. Confía en el ritmo del universo. Vas bien.