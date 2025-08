Horóscopo de hoy viernes 1 de agosto de 2025: Descubre la predicción gratuita de cada signo del zodiaco.

Arranca agosto con fuerza cósmica y con una luna que no se anda con rodeos. Hoy tiene lugar el primer cuarto creciente del mes en el intenso y misterioso Escorpio, lo que significa que este no es un comienzo cualquiera. Esta fase lunar nos impulsa a hacer ajustes, a mover fichas y a tomar decisiones conscientes, sobre todo en el terreno de las relaciones. Ya no basta con sentir y desear, ahora toca actuar, intervenir y poner el alma al servicio de lo que verdaderamente importa. Si algo no está funcionando, el cielo te está dando la oportunidad perfecta para repararlo o soltarlo con elegancia.

El Sol sigue su danza ardiente por Leo, empapándonos de coraje, de carisma y de esa chispa vital que nos anima a brillar sin pedir permiso. Es una etapa fabulosa para los leoninos, pero también para todos aquellos que estén dispuestos a liderar su vida con pasión y autenticidad. La energía solar nos recuerda que nacimos para mostrar nuestra luz, no para escondernos detrás de máscaras. Es un día ideal para sacar pecho, confiar en lo que uno es y salir al mundo con el corazón por delante. Eso sí, no olvidemos que la sensibilidad también está al alza, gracias al tránsito de Venus por Cáncer.

Mientras los signos de aire siguen desplegando su arte para seducir con palabras gracias a la reciente visita de Venus por Géminis, ahora la Diosa del Amor se acomoda en las aguas profundas de Cáncer. Esto convierte a los signos de agua en los nuevos protagonistas del deseo. Las pasiones se cuecen a fuego lento, las emociones se intensifican y lo que antes era juego ahora pide profundidad. Agosto empieza así, con una mezcla deliciosa de fuego y agua, acción y ternura, coraje y emoción.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 1 de agosto de 2025

Hoy sientes que algo se mueve por dentro, como una vibración que no puedes ignorar. El cuarto creciente en Escorpio te empuja a revisar tus vínculos más intensos, tanto personales como profesionales. Si has estado evitando una conversación importante, ha llegado la hora de afrontarla con madurez. En el amor, puedes descubrir un secreto o una verdad que cambia tu perspectiva. No lo tomes como una amenaza, sino como una oportunidad de evolución. Tu fuego natural está encendido por el Sol en Leo, así que aprovecha esta energía para liderar con amor y no con orgullo. Cuida tus palabras, porque hoy lo emocional se amplifica.

Horóscopo de Tauro del 1 de agosto de 2025

Agosto comienza con un desafío suave pero firme en tus relaciones. La Luna en su fase creciente desde Escorpio, tu signo opuesto, te lleva a observar con claridad qué dinámicas te nutren y cuáles te desgastan. Es un buen momento para hablar desde el corazón, sin dramatismos pero sin adornos. Venus en Cáncer te hace más receptivo a la ternura, al detalle, al cariño sincero. En el trabajo, podrías tener una idea brillante si te permites salir de la rutina. La clave del día está en el equilibrio entre estabilidad y transformación. Y tú, Tauro, sabes mejor que nadie cómo construir sin romper.

Horóscopo de Géminis del 1 de agosto de 2025

Aunque Venus ya se ha despedido de tu signo, te ha dejado un legado de encanto que sigue vibrando. Hoy tus palabras siguen teniendo poder, pero lo emocional empieza a tener más peso. La Luna creciente en Escorpio te empuja a hacer ajustes en tu día a día, especialmente en tus hábitos, rutinas o relaciones laborales. No todo puede seguir como hasta ahora. Observa dónde estás gastando más energía de la necesaria y redirígela hacia lo que realmente deseas. En el amor, comienza una etapa más serena pero profunda. Lo superficial ya no basta. Toca mojarse.

Horóscopo de Cáncer del 1 de agosto de 2025

Con Venus recién instalada en tu signo, todo se vuelve más suave, más emotivo, más cercano. Y tú estás en tu salsa. Hoy la Luna en Escorpio te regala una conexión especial con tu intuición, así que si sientes algo, créelo. En el terreno amoroso, puedes vivir un momento clave, una conversación sincera o una revelación inesperada. Aprovecha para expresar lo que te pasa por dentro sin miedo. Es tiempo de cuidar, pero también de dejarte cuidar. Si te abres, podrías sorprenderte de cuánto amor está dispuesto a entrar en tu vida. En lo profesional, confía en tu olfato antes que en cualquier número.

Horóscopo de Leo del 1 de agosto de 2025

Estás en plena temporada solar y eso se nota en tu energía, tu presencia y tus ganas de tomar las riendas. Sin embargo, hoy la Luna creciente en Escorpio te recuerda que no todo es brillo exterior. Es posible que surjan temas familiares o emocionales que te pidan atención. Escucha. A veces, el mayor acto de liderazgo es saber cuándo parar para mirar hacia dentro. Si tienes algo pendiente que resolver con alguien cercano, es un gran día para dar el primer paso. Venus en Cáncer te hace más sensible de lo habitual, pero también más sabio. El corazón no es debilidad, es guía.

Horóscopo de Virgo del 1 de agosto de 2025

Hoy podrías sentirte algo sobrecargado mentalmente, como si hubiera demasiadas cosas que atender a la vez. La Luna creciente te pide que ordenes tu pensamiento, que priorices y que sueltes lo que no puedes controlar. Es un buen momento para revisar cómo te comunicas, sobre todo con quienes más te importan. ¿Estás escuchando o solo esperando tu turno para responder? Venus en Cáncer suaviza tus relaciones sociales y te invita a disfrutar de la compañía sin necesidad de tener siempre un propósito práctico. A veces, compartir un silencio también es construir.

Horóscopo de Libra del 1 de agosto de 2025

Empieza agosto y con él un tiempo para revisar tus valores, tus finanzas y tu manera de gestionar los recursos, tanto materiales como emocionales. La Luna creciente en Escorpio ilumina tu zona de autoestima, y podrías sentir una necesidad fuerte de afirmarte, de valorar lo que ofreces y de poner límites donde antes cedías. Venus en Cáncer activa tu zona profesional, y podrías recibir algún reconocimiento o muestra de cariño por parte de alguien con autoridad. En el amor, se avecinan días de conexión íntima y sincera. Deja que el otro te vea tal como eres, sin adornos.

Horóscopo de Escorpio del 1 de agosto de 2025

La Luna está en tu signo y eso te convierte en el protagonista emocional del día. Estás sintiendo todo con una intensidad mayor, y eso puede ser tanto una bendición como un desafío. Si sabes canalizarlo, puedes dar un gran paso en una relación importante. Si te dejas arrastrar por emociones no gestionadas, podrías reaccionar de forma desproporcionada. Venus en Cáncer te invita a expresarte desde el cuidado y no desde el control. Si algo no te cuadra, no lo reprimas. Pero tampoco explotes. Usa tu profundidad para sanar, no para herir. Hoy eres alquimia pura.

Horóscopo de Sagitario del 1 de agosto de 2025

Hoy puedes sentir una mezcla rara entre entusiasmo y nostalgia, como si estuvieras despidiéndote de algo pero sin saber exactamente de qué. La Luna creciente en Escorpio activa tu mundo interior y te lleva a mirar hacia tus miedos, tus dudas y tus secretos. No es un día para huir, sino para observar con honestidad. Venus en Cáncer pone el foco en tu deseo de intimidad y compromiso emocional, algo que no siempre reconoces tan fácilmente. Si estás en pareja, se abre una oportunidad para profundizar. Si estás solo, podrías sentir el anhelo de una conexión más real. Escucha lo que el alma te pide.

Horóscopo de Capricornio del 1 de agosto de 2025

La Luna creciente en Escorpio ilumina tu zona de amistades y proyectos compartidos. Hoy es un buen momento para ajustar expectativas, retomar una conversación pendiente o incluso tomar distancia de alguien con quien ya no vibras igual. Venus en Cáncer activa tu área de relaciones de pareja y puede traer dulzura, ternura y ganas de construir. Pero para construir, hay que limpiar antes. Haz espacio para lo nuevo, incluso si eso implica soltar con cariño. En lo profesional, mantén la constancia. Pronto llegarán recompensas. Por ahora, céntrate en sembrar desde la verdad.

Horóscopo de Acuario del 1 de agosto de 2025

Hoy te toca mirar de frente tu vocación, tu lugar en el mundo, tu proyección profesional. La Luna creciente en Escorpio te empuja a hacer ajustes en tu manera de liderar o de posicionarte. Quizá ha llegado el momento de pedir un reconocimiento, de plantear un cambio o de reformular un objetivo. Venus en Cáncer te invita a equilibrar el trabajo con el cuidado personal. No te olvides de ti en el intento de cumplir metas. En el amor, las conversaciones profundas toman protagonismo. Si alguien te interesa, es ahora cuando puedes conocer su alma, no solo su historia.

Horóscopo de Piscis del 1 de agosto de 2025

Este primer día de agosto tiene para ti sabor a viaje, real o simbólico. La Luna creciente en Escorpio activa tu deseo de expansión, de salir de lo conocido y de mirar más allá. Quizá sientas la necesidad de formarte, de empezar un nuevo estudio o de retomar un sueño que habías postergado. Venus en Cáncer te da alas para soñar en lo afectivo. Se avecinan días románticos, suaves, llenos de detalles que te hacen sentir visto y amado. Pero también es tiempo de actuar. No dejes que la vida te pase por delante. Sal a buscarla con el corazón despierto.