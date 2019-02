Horóscopo semanal de Capricornio, especial San Valentín (11 - 17 febrero)

Puede que vivas un poco de caos en casa esta semana, Capricornio. Además, podrías recibir una visita muy inesperada que te moleste más de lo que te gustaría, pero tómatelo como una oportunidad para dejar claras las cosas. El fin de semana te espera lleno de ocio y diversión. Descansa y aparca tus deberes por un momento y disfruta del tiempo con los que más quieres. Es la ocasión que esperabas para construir preciados recuerdos con tu familia.

En el amor

Si tienes pareja, asegúrate de no estar reprimiendo tus sentimientos. ¿Qué ganas pretendiendo que eres el que menos siente de la relación? Esta semana es el momento perfecto para olvidarse de esas manías y adoptar un hábito más sano y positivo en tu relación.

Si no tienes, no tengas tanto miedo a mostrarte vulnerable y déjate conocer, Capricornio. Cuanto más te reprimas y te escondas, peor será perder el hábito. Ábrete. No dejes que las cosas se compliquen e intenta mantenerlo todo simple. No ignores las propuestas que te llegan, es mejor rechazarlas que hacer como que no las has oído.

Tu signo afín de la semana: Libra, Cáncer