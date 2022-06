Horóscopo semanal: el ranking y predicciones de los signos del zodiaco del 20 al 26 de junio.

Esta semana da comienzo el verano y, además, tiene lugar la mágica Noche de San Juan. En ese sentido, las predicciones del horóscopo se envuelven el un halo de magia que da lugar a todo tipo de conexiones cósmicas. Así, la semana del 20 al 26 de junio, con independencia de cuáles sean las características de tu signo del zodiaco, se antoja mágica y especial, ya que el día 21 de junio el Sol ingresa en el signo de Cáncer y tiene lugar el solsticio de verano.

Después de haber vivido el fenómeno de la Luna de Fresa, con todas sus conexiones cósmicas, el mismo 21 de junio la Luna alcanza el cuarto menguante en Piscis. Eso, unido a la Noche de San Juan, crea un momento cósmico lleno de energía que propiciará que todo fluya.

Pero no son las únicas cuestiones relacionadas con los astros a tener en cuenta esta semana del 20 al 26 de junio. ¿Cómo afectarán las predicciones del horóscopo a tu signo del zodiaco? ¿Qué puesto ocupa tu signo del zodiaco en el ranking semanal?

Descubre qué te deparan los astros en esta semana del 20 al 26 de junio y afronta el comienzo de mes con todas las herramientas para atraer la buena suerte y ser el signo del zodiaco más afortunado, sobre todo esta semana en la que se celebra la mágica noche de San Juan, que juega un papel tan importante en la energía cósmica.

1. Horóscopo semanal de Capricornio (del 20 al 26 de junio)

El comienzo del verano y la Noche de San Juan juegan a tu favor, llenándote de energía y fuerza para conseguir todo lo que te propongas. Las cartas están repartidas y sabes cuál es el siguiente paso que debes dar para hacerte con la victoria. La energía y la magia de la Noche de San Juan te ayudarán y te darán ese empujón que tanta falta te hace. Todo fluirá y todo irá a mejor a tu alrededor.

2. Horóscopo semanal de Acuario (del 20 al 26 de junio)

La energía de la Noche de San Juan es propicia para que pidas un deseo, para que focalices todos tus pensamientos en ello y así se haga material. Desde el pasado 18 de junio la Luna te protege por lo que, sin duda, es el mejor momento para que tomes esa decisión y dejes atrás el miedo. A partir del día 23 Venus se une a esa protección, por lo que cualquier decisión que tomes estará bien respaldada. Ojo con el amor, que también se verá favorecido.

3. Horóscopo semanal de Libra (del 20 al 26 de junio)

La semana del 20 al 26 de junio será de retos, aunque la energía está de tu lado y los sortearas de manera más que satisfactoria. En el ámbito profesional no habrá quién te pare y quizás sea el momento de luchar por lo que te mereces. La Noche de San Juan es el momento de pedir deseos porque los astros te los concederán y, si tienes fe, podrás recibir alguna inesperada sorpresa.

4. Horóscopo semanal de Tauro (del 20 al 26 de junio)

La comunicación será fluida en la semana del 20 al 26 de junio gracias a que Mercurio ingresa en tu signo (no todo va a ser malo con Mercurio). Estarás comunicativo, elocuente y receptivo y, además, lograrás todo lo que te propongas en lo profesional. Semana de éxitos que se remata con la Luna en tu signo en la Noche de San Juan, lo que te ayudará tener todavía más suerte en todo lo que te propongas.

5. Horóscopo semanal de Aries (del 20 al 26 de junio)

Marte y Júpiter llevan danzando por tu signo todo el mes y eso te afecta esta semana a la hora de sentirte poderoso y con fuerza. Esta semana del 20 al 26 de junio vas a estar imparable y con un poder de atrección estratosférico. Aprovecha que la suerte está de tu lado y que la suerte te concede seguridad para dejar atrás situaciones del paso y poner fin a relaciones que no llevan a ninguna parte. La Noche de San Juan es un punto de inflexión para para empezar a renovar tu vida.

6. Horóscopo semanal de Escorpio (del 20 al 26 de junio)

Vives en una encrucijada y ha llegado el momento de tomar una decisión. La Luna y la energía mágica de la Noche de San Juan te ayudarán a reunir las fuerzas necesarias para pasar página en ese eterno capítulo que no terminas de cerrar y que tanto daño te causa. Aprovecha la magia de la Noche de San Juan y haz de ella tu talismán para seguir avanzando y romper con todas las cadenas autoimpuestas que no te dejan ser feliz.

7. Horóscopo semanal de Leo (del 20 al 26 de junio)

Todo lo que confluye en tu mente tiene solución, las decepciones del pasado es mejor que se queden en el paso y los asuntos del bolsillo mejor tratarlos con cautela. Jornadas de inseguridades para Leo, que no deja de darle vueltas a un asunto que le perturba desde hace tiempo y que con la energía de la Luna y la magia de la Noche de San Juan puede que empiece a disiparse. Evita tomar decisiones irreversibles, pero no te quedes dando vueltas a la misma idea, no llegarás a ninguna parte.

8. Horóscopo semanal de Géminis (del 20 al 26 de junio)

Malos tiempos para los pensamientos de Géminis, que ya lleva demasiado tiempo dejándose arrastrar por las inseguridades. Aprovecha el comienzo del verano para dedicarte tiempo a ti, para anteponer tu persona a cualquier otra cosa y verás cómo las ideas se van ordenando en tu cabeza. Déjate llevar por la magia de la Noche de San Juan, pide un deseo y confía en que los astros te lo concedan. Esta semana rodéate, más que nunca, de gente que te quiere bien.

9. Horóscopo semanal de Piscis (del 20 al 26 de junio)

Piscis, tienes tantos pensamientos en ti cabeza que casi no puedes reflexionar con claridad. Y casi mejor que no lo hagas. Tu mundo interior y los dramas de tu entorno te han llevado a un lugar del que no sabes salir. Las inseguridades y ansiedades se adueñan de tu vida, pero debes saber que la Luna munguante en tu signo el 21 te traerá una energía renovadora con la que podrás empezar a salir de ese agujero oscuro e inhóspito en el que te encuentras. La Noche de San Juan es mágica para todos los signos, pero en especial para ti.

10. Horóscopo semanal de Cáncer (del 20 al 26 de junio)

Empiezas el verano algo débil en cuanto a lo físico. No ha sido una primavera fácil para los nativos de este signo, aunque la fuerza que le s caracteriza les ayudará a enfrentarse a la semana con mucha determinación. Tanto el influjo de la Luna como la energía de la Noche de San Juan te ayudarán a llevar cambios positivos y necesarios en ti vida. No dejes que la energía cósmica se te escape y aprovecha para dar un paso firme hacia adelante. Te lo mereces.

11. Horóscopo semanal de Virgo (del 20 al 26 de junio)

Los sentimientos y emociones de Virgo parecen estar metidos en una coctelera que, de seguir siendo agitada, terminará por explotar. Virgo no vive su mejor momento y esta semana del 20 al 26 de junio se antoja un momento perfecto para la introspección (sin que resulte excesiva) y para el autoconocimiento. Son tiempos difíciles para Virgo aunque nada mejor que la Noche de San Juan para dejarse embriagar por la energía, abrir los chacras y dejar que todo fluya. Los malos augurios empezará a disiparse.

12. Horóscopo semanal de Sagitario (del 20 al 26 de junio)

Vienes de unas semanas siendo pura energía y ahora te toca parar. Al menos así quieren los astros que sea. Esta semana estará apático y sin fuerzas y todo se te hará bola. No tomes decisiones porque no tendrás las herramientas necesarias para hacerlo y puede que te estés equivocando. Vuelve a tus orígenes para reencontrarte contigo mismo y vive la Noche de San Juan como una experiencia mística y sanatoria a través de la que reencontrarte con tu propio espíritu.