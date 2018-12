Horóscopo semanal de Tauro (3 - 9 diciembre)

Estás haciendo un esfuerzo extra para cambiar algunos aspectos importantes de tu vida con los que no tenías satisfacción total y ya estás viendo los frutos en tu vida social. Ahora necesitas alcanzar un equilibrio entre ella y tu yo interior para que lo que estás construyendo no se acabe derrumbando. La Luna Nueva te dará la oportunidad de establecer un diálogo interno para abordar algunos asuntos muy arraigados en tu subconsciente que, si consigues poner en orden, te ayudarán en tu nuevo comienzo. Usa la fuerza que te confieren los astros para dar portazo al pesimismo. Prepárate porque el fin de semana podrías encontrarte con una persona misteriosa cuyas intenciones no son claras.

Un consejo: Tómate un respiro a mitad de la semana regalándote una tarde cualquier actividad que te relaje como asistir a una clase de yoga, dar un paseo por el parque o darte un masaje.

Tu signo afín de la semana: Virgo, Escorpio.