Temporada Sagitario: Así afecta a los signos del zodiaco el cambio de etapa astral.

¿Has sentido como unos latigazos de energía en los últimos días? No, no te estás volviendo loco, es Sagitario, que llega para ponernos por delante una nueva temporada astral y hacer que los signos del zodiaco estén mucho más motivados y enérgicos.

Marcada por el ingreso del sol en la casa de Sagitario, la ultima Luna Nueva del otoño, también en Sagitario, y la entrada de Mercurio y Venus en este mismo signo (¿entiendes ahora por qué estás tan lleno de energía?) hacen que el cambio de temporada astral llegue como un revulsivo.

A pesar de que todos los signos del zodiaco se ven afectados por la llegada de la temporada Sagitario, los que notarán más la influencia de todos los fenómenos astrales que se dan durante este periodo son el propio Sagitario, Géminis, Virgo y Piscis (este último lo necesitaba en exceso).

Cuándo empieza y cuándo termina la temporada Sagitario

La temporada Sagitario da comienzo este 21 de noviembre para alargarse en el tiempo hasta el 21 de diciembre, que dará comienzo la de Capricornio. Este cambio de etapa astral viene marcado por el reciente ingreso de Mercurio en Sagitario. Aunque no es el único fenómeno astral que se produce en Sagitario. El ingreso de de la Luna Nueva y del propio sol, además del planeta Venus, en la casa de Sagitario afectan de pleno a los signos del zodiaco.

Cómo es la temporada Sagitario

A diferencia de la temporada Escorpio, mucho más emocional y transformadora, la temporada de Sagitario implica acción. Con Sagitario empieza una época cargada de innovación y de ideas que invitan a llevar la iniciativa. Así, la temporada de Sagitario es propicia para viajar y adentrarse en lo desconocido, para empaparse de aquello que nos produce inquietud.

Si estás epensando en apuntarte a un curso, en retomar los estudios o en continuar formándote, la temporada Sagitario es un buen momento para ello. Además, las energías que rodean a este signo de fuego también invitan a fluir a través de actividades que lleven a la reflexión. Todo lo que implique crecimiento personal, es bueno en la temporada de Sagitario.

Así afecta la temporada Sagitario a Aries

Los nativos bajo el signo de Aries deben aprovechar la energía activadora que trae consigo la temporada Sagitario para centrarse en el terreno profesional, reflexionar sobre lo que quieren e ir a por ello. Es el momento de priorizar, de tener claro qué es lo relevante y de darle a lo laboral el lugar que le corresponde. Es tiempo de cambios y de acción.

Así afecta la temporada Sagitario a Tauro

La temporada de Sagitario, tan activa, deja a Tauro un don para la sociabilidad. El cambio de etapa astral ayudará a Tauro a darse a conocer, a vivir nuevas experiencias y a conocer a gente nueva. Una de las acciones a las que invita la temporada Sagitario también se antoja perfecta para proponer algún pequeño viaje.

Así afecta la temporada Sagitario a Géminis

Géminis está removido por dentro, aunque poco a poco empieza a alinear sus chacras. La temporada de Sagitario se antoja perfecta para los nativos bajo este signo para que disfruten de la familia, el hogar y los suyos. Ellos son la energía que necesitan y la noche más mágica del año les ayudara a almacenarla.

Así afecta la temporada Sagitario a Cáncer

La temporada de Sagitario le concede a Cáncer tiempo para el disfrute propio. Llevas demasiado tiempo anteponiendo la felicidad de los demás a la tuya propia, por eso la energía activadora de la temporada Sagitario se proyecta en ti para que empieces a disfrutar de ti mismo. Toda esta energías cósmica te ayudará a conocer a personas muy especiales que sólo el tiempo determinará el grado de especialidad

Así afecta la temporada Sagitario a Leo

La energía activadora que envuelve a la temporada de Sagitario quiere lanzarle un mensaje a Leo para que frene, pare y se detenga, justo cuando cabía esperar lo contrario. Esta temporada que invita a lresto de signos a ser activos, invita a los Leo a que empiecen a preocuparse por su salud, física y mental, y no dejen que lo laboral se convierta en prioritario. Es el momento de parar, descansar y encontrar el equilibrio.

Así afecta la temporada Sagitario a Virgo

Virgo va a empezar a relacionarse con su entorno de manera más fluida y la temporada Sagitario le traerá esa energía con la que podrá conseguirlo. Los problemas de comunicación de Virgo se pueden disipar si aprende expresar lo que siente y Sagitario le ayudará a ello. Los nativos bajo este signo van a aprovechar la energía de la temporada Sagitario para empoderarse. Frente a los demás y, sobre todo, frente a él.

Así afecta la temporada Sagitario a Libra

Un momento de regeneración es lo que Libra necesita y la energía de la temporada Sagitario puede ayudarle a ello. Es tiempo de transformación, de dejara atrás lo que duele y de fluir son aquello que te lastra. Libra debe pasar pagina y aferrarse a sus raíces si quiere permanecer fuerte. La temporada Sagitario concede a Libra esa energía que tanto necesita para lograrlo.

Así afecta la temporada Sagitario a Escorpio

Los nativos bajo este signo viven en una montaña rusa constante, sobre todo ahora que su temporada astral se termina. Quizás la nueva etapa Sagitario sea el momento idílico para reflexionar y tomar una decisión drástica. Es el momento del autoconocimiento, de la introspección y del viaje interior, que también puede ser exterior y que la energía de la temporada Sagitario acompañará si se toma la decisión esa noche de emprender algún viaje.

Así afecta la temporada Sagitario a Sagitario

Sagitario, estás en un momento muy especial e importante de tu vida, así que no lo dejes escapar y no sólo porque acabe de comenzar tu temporada astral. La temporada Sagitario sólo viene a recordarte lo capaz que eres de asumir toda clase de retos en los personal y en lo profesional. Hagas lo que hagas, brillarás con luz propio, así que no te detengas por nada. Ni por nadie.

Así afecta la temporada Sagitario a Capricornio

Capricornio, llevas demasiado tiempo abatido y pareces entrar en bucle. Nada que la magia y la energía de la temporada Sagitario no pueda combatir. Las energías de esta etapa astral te ayudan a disipar tus dudas para que veas los pilares en los que debes apoyarte y seguir un camino que empezarás a ver menos oscuro y más fácil de transitar después de que te dejes fluir con las energías de la temporada Sagitario.

Así afecta la temporada Sagitario a Acuario

Los nativos bajo este signo empezarán a llevar la voz cantante y será gracias a la energía de la temporada Sagitario que empezarán a tomar decisiones en asuntos que parecían estancados. Una de las temporadas astrales más enérgicas del cosmos llena a los nativos bajo este signo de seguridad en ellos mismos. Acuario, a partir de la temporada Sagitario empezarás a comerte el mundo.

Así afecta la temporada Sagitario a Piscis

La temporada Sagitario sólo le trae a Piscis cosas positivas. Después de un tiempo de oscurantismo, los nativos bajo este signo empiezan a experimentar ese dinamismo y creatividad de los que siempre han hecho gala. La temporada Sagitario es activa y de iniciativas, pero lo es todavía más para los Piscis, que tendrán tanta seguridad en ellos mismos que cualquier decisión que tomen será entendida como correcta.