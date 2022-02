El desfile de Guillermo Peralta en SIMOF 2022, todas las fotos

La colección que presenta Guillermo Peralta en SIMOF, Si me das a elegir, está inspirada en "el sentimiento más grande que mueve a las personas, el amor puro, en sus diferentes etapas y situaciones. No solo me he inspirado en el amor a una persona, sino también el amor a un lugar o un momento, como cuando tienes la idea de crear una nueva colección o el sentimiento que te provoca la misma durante todo su proceso, desde que está en tu mente hasta que finalmente la ves en la pasarela". Cuerpos ajustados a la silueta femenina y escotes que insinúan se aprecian en sus propuestas. Así es como el diseñador ha querido realzar la feminidad y fuerza de la mujer. Además, ha añadido grandes volúmenes que fortalecen y dan sensación de robustez al cuerpo.