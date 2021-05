Moda flamenca: Así han sido los desfiles de la pasarela La Unión Flamenca by WLF

Gran expectación para la inauguración de la pasarela La Unión Flamenca by We love Flamenco. El pueblo de Los Palacios se ha volcado en esta primera edición de su pasarela flamenca que ha estado esperando más de un año para poder realizarse. Tras tener que suspenderse el año pasado por la pandemia, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca no ha querido dejar pasar la oportunidad de apoyar a este sector con dos días de desfiles dónde se vieron las propuestas en tendencias en moda flamenca, además de looks de inspiración flamenca, de 15 marcas andaluzas.

Aunque el calor no ha querido dar tregua en ambas jornadas, el público desde primera hora de la tarde ha llenado las gradas del castillo de la Atalayuela, que ha sido el escenario elegido para estos desfiles. Era evidente que podían las ganas de disfrutar de los volantes y de las propuestas pret a porter que las marcas han presentado y así han sido los desfiles de la pasarela La Unión Flamenca by WLF, la primera presencial de la provincia de Sevilla.

La empresaria y modelo Laura Sánchez, directora de GO! Eventos y Comunicación, empresa organizadora de los desfiles, ha querido remarcar "la valentía del Ayuntamiento de los Palacios al crear este evento que, con las limitaciones de aforo, así como que se desarrolla todo en exteriores en un entorno precioso y cumpliendo las normas de prevención Covid19, ha demostrado que ya podemos tener una cierta normalidad y que todos los sectores implicados tienen que volver a estar presentes en los círculos comerciales, y tener de nuevo, cercanía con su público y clientes. Hoy es un día especial para la moda flamenca en la provincia de Sevilla ya que es el primer evento que se hace de estas características después de 14 meses".

Así han sido los desfiles de la pasarela La Unión by WLF

La primera colección en pasarela ha sido la de la diseñadora de la tierra Alba Calerón. La palaciega da continuidad a su última colección presentada en el 2020: faldas de gran vuelo rematadas con grandes volantes, tejidos lisos predominando los tonos pastel para presentar una mujer flamenca coqueta y elegante.

Cambiando totalmente de tercio llegaron los diseños de Antonio Arcos, diseñador con sello propio, excéntrico y provocador, sigue mostrando una flamenca sin tapujos que ya vimos en la puesta de largo de Pose, su primera colección que presentó en VIVA by WLF. Ahora presenta Manolete, con inspiración sevillana pero sin dejar de lado la esencia de su firma transformista.

La emblemática firma Lola Azahares ha presentado trajes de flamenca inspirados en la colección Chamán, de We Love Flamenco 2020 y cinco vestidos de invitadas para las celebraciones de primavera.

Ángela Campos, diseñadora de las Cabezas de San Juan, puso sobre la pasarela vestidos muy aflamencados, fieles a su sello, sensuales, con encajes y brocados que buscan realzar la sensualidad femenina.

Cayendo la tarde y como penúltimo desfile vimos Beluñí ( reina en calé), del diseñador autóctono Jesús Morilla, con batas, faldas y trajes de colores vivos y pasteles. Tejidos elaborados, como gasas y organzas que realzan los volúmenes, fueron la tónica dominante de su colección.

El turno de la flamenca romera llegaba de la mano de Pepa Garrido que ha mostrado propuestas camperas y estilismos rocieros: faldas con vuelo, camisas y vestidos cómodos con el sabor flamenco característico de esta firma.

El segundo y último día de la Pasarela La Unión Flamenca que ha reunido a firmas flamencas de solera, como EL Ajolí o Carmen Acedo junto con nuevas caras del panorama textil flamenco como Baholé o Ana Ferreiro.

Mucha expectación para ver el desfile de la palaciega Ana Rocío, directora creativa de la firma Baholé, que confesaba que se sentía "muy contenta ante la presentación de mi primer desfile en Los Palacios, es algo muy emotivo que me llena de orgullo" . Su colección lleva por nombre Jazba, que significa pasión y son vestidos confeccionados con tejidos livianos para trajes romeros y de feria. Además, presentó trajes de fiesta de estilo vaporoso, con fluidez en sus cortes, asimetría en las faldas y cortes canasteros.

No puede faltar en certamen de moda flamenca que se precie el complemento más destacado de este género: el mantón de manila. El desfile de la casi centenaria firma de mantones bordados Foronda ha deleitado a propios y extraños con sus espectaculares mantones. Abrían los blancos, los negros y los beiges, para dejar paso después al abanico cromático de los bordados en azul pavo, rosas, rojos y amarillos. Los maxipendientes de Maytane han complementado los looks de Foronda.

Seguidamente una muestra de la firma onubense El Ajolí, con una minicolección de once estilismos, entre los que se han podido ver trajes de camino y de feria, con gran variedad de tejidos como gasas, sedas, satén, punto y cortes que están pensados para realzar la figura femenina. Según nos cuenta Susana Jiménez, directora de la firma, "poder ver los vestidos de nuevo sobre la pasarela nos devuelve las ganas de disfrutar de nuestras fiestas y de nuestras costumbres en los ritos para vestirnos de flamenca".

Ana Ferreriro, la que fuera ganadora del certamen de noveles de We Love Flamenco, reinventa para la ocasión su colección de 2020, así nace Volver una muestra de vestidos flamencos con cortes amplios y con mucho vuelo, variedad en los colores pero siempre en tonos pastel, rosas, azules y blancos.

Muy esperado el desfile de Rosa León, ganadora de la segunda edición de Maestros de la Costura, que ha estado además arropada por antiguos compañeros del talent show de TVE, Saray, Nani, Luisa Reyes y Margarita Fernández han arropado la diseñadora. Rosa ha diseñado en este 2021 una nueva colección para fiesta e invitada, no faltan los lunares ni los flecos y los bordados de inspiración antigua que dan el aire aflamencado a la colección de la diseñadora sevillana.

Desde la capital hispalense llega también Rocío Olmedo que ha presentado su colección más summer, con vestidos veraniegos de inspiración flamenca: talles altos, tejidos ligeros rematados con un volante, además de la típica batas rociera a la que le da un toque de pret a porter y las reinventa para las noches de verano.

La mujer más flamenca es la que quiere vestir José Manuel Valencia. El diseñador de Rociana, se inspira siempre en esa flamenca sin tapujos, con cortes sensuales, volantes descarados que nos hacer rememorar a esas artistas de tourné que pasean su vestido por el escenario, como esa bata de cola roja con la que nos dejó boquiabiertos en su desfile de We love flamenco 2021, edición que se puede ver online en el canal de YouTube de la pasarela.

Los trajes canasteros de Carmen Acedo no han querido tampoco faltar en Los Palacios. Con una primera parte del desfile más clásico, se han mostrado los vestidos de flamenca de patronaje excelente característicos de la marca, esos vestidos en los que puedes perderte en sus infinitos detalles como filigranas y remates de ensueño.

En la segunda parte vimos una Carmen completamente renovada y fresca, sorprendiendo con una línea de camisetas aflamencadas ideales para un look casual que no olvida el sabor trianero de la Acedo. Camisetas adornadas con lunares y simpáticos volantes en las mangas, un verdadero tuneado flamenco para la nueva estación que entra.

La moda ecléctica inspirada en el sur la trajo Flamenca Pol Nuñez, una firma que de cada look hace un sueño particular, vestidos volátiles, adornados con aplicaciones de crochet y complementados con sus espectaculares mantoncillos. La original propuesta para el pret a porter veraniego de Delia Núñez, CEO de la firma, son unos kimonos en tejidos ligeros rebosantes de color. Elegancia, originalidad y comodidad todo en uno.

Un paso más hacia la normalidad en la moda flamenca

Terminaba así la primera edición de los desfiles de Los Palacios. Estos primeros desfiles presenciales dan muestra de que poco a poco la época de la pandemia va quedando atrás y la nueva normalidad llega también al sector de la moda andaluza, que tan fuertemente ha sido golpeada por la crisis sanitaria del 2020.

Las marcas y diseñadores empiezan a ver la luz al final del túnel gracias a que iniciativas como ésta los acercan más a esos días en los que volveremos a pisar los alberos de las ferias y las arenas de las romerías andaluzas. Con una excelente organización y una gran acogida por parte del público, Pasarela la Unión Flamenca by We love flamenco ha demostrado ser una fecha a añadir en el circuito anual de pasarelas flamencas de Andalucía.

Rostros conocido en la pasarela La Unión Flamenca by WLF

En la parte social, La Unión Flamenca ha contado con la participación de Alma Bollo, hija del fallecido Chiquetete y Raquel Bollo, que ha lucido los vestidos en pasarela en su faceta como modelo profesional. La cita ha congregado también a numerosos rostros conocidos como Jorge Cadaval, del grupo humorístico Los Morancos, que ha asistido junto a su marido, Ken Appledorn.

El mundo del flamenco ha estado ampliamente representado por el cantaor Manuel Lombo, o el grupo de sevillanas Las Carlotas, así como la artista de la copla Charo Reina y la bailaora Pastora Galván. Un front row que ha estado muy atento a todas las novedades que trae esta temporada la moda de inspiración flamenca para los eventos de primavera/ verano.