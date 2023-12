We Love Flamenco 2024: Programación, diseñadores y desfiles de la pasarela de moda flamenca

La primera cita con los volantes y lunares de 2024 ya calienta motores. La pasarela We Love Flamenco, organizada por Go! Eventos y Comunicación, tiene marcado en rojo en el calendario la fecha de arranque de su XII edición y para presentar la primera cita de la temporada flamenca, la pasarela ha organizado una presentación muy especial. Como si se tratase de la cena del pescaíto, el Casino de la Exposición acogió este lunes 4 de diciembre la presentación de We Love Flamenco 2024 con una muestra con la que, además, dan el pistoletazo de salida de manera novedosa.

Así, la pasarela We Love Flamenco celebra su XII edición del 13 al 19 de enero de 2024, como siempre, en el emblemático Hotel Alfonso XIII de Sevilla, sede permanente de esta cita ineludible con la moda flamenca y de inspiración sureña.

Una exposición para dar comienzo a We Love Flamenco

Una edición que se presenta, por primera vez, con una exposición, en la que, del 5 al 13 de diciembre de 2023 podrá verse un traje de nueva creación de cada uno de los diseñadores y firmas participantes en la pasarela. Dicha muestra, titulada We Love Flamenco 2024, se encuentra en el Casino de la Exposición y cuenta con el patrocinio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, y la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

Los diseñadores que participan en We Love Flamenco

El cartel de la XII edición de We Love Flamenco, obra del ilustrador Carlos Buendía, también ha supuesto un giro, pues no se trata de una alegoría, ni algo simbólico, sino queda protagonismo a los verdaderos actores de esta historia: los 44 diseñadores y firmas participantes.

José Hidalgo, El Ajolí–Pepe Jiménez, Johanna Calderón, Santana Diseños, Mónica Méndez, Pablo Retamero & Juanjo Bernal, Ernesto Sillero, Luisa Pérez, Carmen Acedo, Pedro Béjar, José Manuel Valencia, Ismael Domínguez, Reyes Bohórquez y María Fuentes ,Eloy Enamorado, Juan Foronda y Rafa Díaz, Emilio Alcalá, La Parrala, Engalana, Volanteo, Aránega, Flamenco a la Mexicana, Lorena Rodríguez, Caridad Pastor, Bella Elvira, Rocío Feria, Nuria Carmona, Arcos, Nuria Moraza, Ángela Trigo, Jose Paco Couture, NOTELODIGO, Carmen FPM, Marta Arroyo, Ana Campos, Loreto Martínez, Alicia Suárez, Ángela & Adela, Delia Núñez y Flamenca Pol Núñez, Manuela Macías, Lola Azahares, Paco Prieto, Pitusa Gasul, Rocío Olmedo e Iván Campaña.

Un concierto homenaje a la cantaora Esperanza Fernández

Una de las novedades de la XII edición será la inclusión de un espectáculo musical en el calendario de We Love Flamenco. Se trata del concierto de Esperanza Fernández. La cantaora presentará un espectáculo muy especial para celebrar el 40º aniversario de su carrera e n la industria musical. Una noche mágica e inolvidable en la que el flamenco brillará por excelencia.

El lado solidario de We Love Flamenco

Desde la I edición, We Love Flamenco trajo consigo un lado solidario que, de la mano de la Fundación la Caixa, a través de CaixaBank, vuelve a tener forma de desfiles. El desfile benéfico de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer volverá a subir a la pasarela a pacientes y supervivientes de esta enfermedad, con una recaudación a favor de la cusa de dicha fundación. Del mismo modo lo harán los desfiles Rocío de Triana y Rocío de Sevilla, en los que diseñadores y firmas hermanos de estas dos hermandades rocieras presentarán sus propuestas para la romería 2024, en dos pases a favor de la Obra Social y Asistencial de dichas corporaciones.

Proyección de nuevos talentos

Como en cada edición, We Love Flamenco también contará con su Certamen de Diseñadores Noveles, que vendrá a buscar a la nueva joven promesa del mundo de la moda flamenca y andaluza. El ganador de dicho concurso desfilará como firma profesional en la edición 2025 de We Love Flamenco. Además, Flamentex entregará su Premio Flamentex a la Creatividad, valorado en 1000 euros en tejidos de la marca textil.

Finalistas del Certamen de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco

Carmina Fernández, de Sevilla

María de Nazaret Villanueva, de Mairena del Alcor

Francisco Javier Calzado, de Lora del Río

Nayeli Villarroel, de Coria del Río

Lucía Rincón, de Jerez de la Frontera

Mª Auxiliadora Castellano, de Jerez de la Frontera

Mª Ángeles Macías, de Pedrera

Ricardo Gómez, de Villamartín

Dolores Vecino, de Gerena.

Programación de desfiles de We Love Flamenco

Del 13 al 19 de enero se celebrarán 39 desfiles de moda flamenca y de inspiración que, como cada edición, sentarán las tendencias de la próxima temporada. Entradas a la venta en www.weloveflamenco.es.

SÁBADO, 13 DE ENERO DE 2024

16h José Hidalgo

17h El Ajolí–Pepe Jiménez

18h Johanna Calderón

19h Santana Diseños

20h Mónica Méndez

21h Pablo Retamero &Juanjo Bernal

DOMINGO, 14 DE ENERO DE 2024

16h Ernesto Sillero

17h Luisa Pérez

18h Carmen Acedo

19h Pedro Béjar

20h José Manuel Valencia

21h Ismael Domínguez

LUNES, 15 DE ENERO DE 2024

16h Gala Final del Certamen de Diseñadores Noveles WLF

17h Reyes Bohórquez y María Fuentes

18h Eloy Enamorado

19h Juan Foronda y Rafa Díaz

20h Rocío de Triana

MARTES, 16 DE ENERO DE 2024

17h Viva by WLF I

Emilio Alcalá

La Parrala

Engalana

18h Viva by WLF II

Volanteo

Aránega

Flamenco a la Mexicana

19h Viva by WLF III

Lorena Rodríguez

Caridad Pastor

Bella Elvira

20h Viva by WLF IV

Rocío Feria

Nuria Carmona

Arcos

21h Viva by WLF V

Nuria Moraza

Ángela Trigo

Jose Paco Couture

MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2024

17h NOTELODIGO infantil

18h Carmen FPM

19h Marta Arroyo

20h Ana Campos Collection

21h Rocío de Sevilla

JUEVES, 18 DE ENERO DE 2024

17h Loreto Martínez

18h Alicia Suárez

19h Ángela & Adela

20h Delia Núñez y Flamenca Pol Núñez

21h Manuela Macías

22h Concierto Esperanza Fernández

VIERNES, 19 DE ENERO DE 2024