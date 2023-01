We Love Flamenco 2023: Todas las galerías de fotos de los desfiles

Primera cita con la moda flamenca, la pasarela We Love Flamenco vuelve a convertirse en escaparate de las nuevas tendencias para la temporada 2023. Con más de una treintena de diseñadores y desfiles repartidos del 14 al20 de enero, la Semana de la Moda Flamenca se ha vuelto celebrar en el Hotel Alfonso XIII confirmando que el sector está más vivo que nunca y que las propuestas para esta nueva temporada llevan la alegría en los colores por bandera (el trío amarillo, naranja y magenta son las tonalidades vitamina de la temporada).

Nueva etapa para la pasarela, que acaba de cumplir once años, esta edición ha estado marcada por la participación de Juan Duyos, que ha presentado sobre la pasarela su primera colección cápsula de moda flamenca, y de personalidades muy relevantes a nivel nacional, como la modelo Judit Mascó, la actriz Marta Hazas, la influencer Teresa Baca o la top sevillana Lorena Durán. Además, las propuestas de grandes clásicos sobre la pasarela, los desfiles solidarios y las propuestas en moda infantil también han estado muy presentes en la Semana de la Moda Flamenca.

Ahora puedes volver a ver todas las galerías de fotos de los desfiles, ordenadas por día y diseñador, para que no te pierdas un solo detalle de la moda flamenca que se espera para 2023 y que pisa muy fuerte.

Desfiles del 14 de enero de We Love Flamenco 2023

Primeras tendencias en moda flamenca, los diseños de la jornada inaugural sentaron las bases de lo que predominará en ferias y romerías este 2023. Variedad en las formas, los volúmenes más maximalistas siguen conviviendo con los tejidos más vaporosos, la importancia de los detalles en las mangas y una clara apuesta por el color (las tonalidades vitamina siguen pisando fuerte, siendo el naranja y el famoso Viva Magenta dos tendencias fuertes) y la presencia de los lunares, muchas veces combinados con otros tamaños y estampados, han sido la tónica dominante en esta primera sesión, en la que se han podido ver las colecciones de José Hidalgo, El Ajolí (firma en la que ha colaborado el diseñador Juan Duyos), Johanna Calderón, Mónica Méndez, Santana Diseños y Rocío Peralta.

Desfiles del 15 de enero de We Love Flamenco 2023

Diseños coloridos (como los que también se vieron en la primera jornada de desfiles), con el volumen maximalista como protagonista, propuestas clásicas y elegantes en colores fríos y negros y la inspiración más de esencia han sido algunas de las propuestas que se han dejado ver en esta segunda sesión de desfiles en la que han participado Luisa Pérez, Carmen Acedo, José Manuel Valencia y Pedro Béjar, para el que suponía su primer desfile en We Love Flamenco.

Desfiles del 16 de enero de We Love Flamenco 2023

Foronda y Rafa Díaz volvieron a la XI edición de la Semana de la Moda Flamenca para celebrar de manera conjunta el centenario de la icónica firma sevillana. A través de una restrospectiva de los mantones y mantillas a lo largo de la historia de la firma, Foronda y Díaz han creado una colección en la que no sólo el danzar de flecos y lo hipnótico de los bordados resultan tan llamativos que resulta imposible dejar de mirarlos. Además, la pasarela mostró su lado más solidario con el desfile benéfico de la Hermandad del Rocío de Triana.

Desfiles del 17 de enero de We Love Flamenco 2023

Jornada para el talento, la cuarta sesión de desfiles de We Love Flamenco acogió el Certamen de Diseñadores Noveles y la plataforma Viva by WLF, que apoya y tiene como objetivo la proyección de los nuevos talentos. Con mucha proyección y mucho que apostar a la moda flamenca más actual y, a su vez, de raíz, los diseñadores que han participado en esta edición de Viva han sido Amparo Pardal, Con T D’Touché, Engalana, Alba Calerón, Sissú, Ángela Trigo, Bella Elvira, Nuria Carmona, José Paco Couture, Guzmán y Arcos. En su apuesta por la internacionalización, la pasarela ha contado con la participación de la diseñadora María Aliaga, que trae desde México su firma Flamenco a la Mexicana. Reyes Bohórquez y María Fuentes resultaron ser las ganadoras del certamen y Carmina Fernández obtuvo el premio a la creatividad que concede Flamentex.

Desfiles del 18 de enero de We Love Flamenco 2023

Dividido en dos pases, el desfile infantil, todo un clásico ya en We Love Flamenco, acogió las propuestas de Errepé (línea comercial de Rocío Peralta), Engalana, Carmen Acedo, Luisa Pérez Riu, Ana Campos, Notelodigo, Rocío Olmedo y Rocío Peralta. Además, los dos pases colectivos han vuelto a mostrar el lado más solidario de We Love Flamenco ya que ambos han sido a beneficio de la ONG Save the Children, con la colaboración de la Fundación “la Caixa”, a través de CaixaBank.

