Rocío Peralta y su homenaje a Lola Flores en We Love Flamenco 2023

Encargada de cerrar la primera jornada de desfiles de We Love Flamenco 2023, Rocío Peralta quiso hacer un particular homenaje a la figura de Lola Flores en el centenario de su nacimiento (habría cumplido 100 años el próximo 21 de enero). Con una colección denominada 100 años de Lola, la diseñadora tomó la fuerza de La Faraona, que lució la bata de cola como nadie, para trasladarla a una cuarentena de diseños en los que no han faltado los volúmenes y los colores más clásicos.

Todo un referente en la moda flamenca, Rocío Peralta se ha convertido en una de las diseñadoras más aclamadas y sus propuestas siempre son de las más esperadas y aplaudidas. Con un sello de identidad muy marcado, Peralta rompe con esta colección su inspiración cigarrera (que en la pasada edición de We Love Flamenco se trasladó a Cuba y Filipinas) para hacer de la figura de Lola Flores todo un emblema.

La diseñadora preferida entre las celebs ha apostado en esta colección por los tejidos en algodón, el lino, los bordados y hasta los perforados. Diseños que están ligados a dos mujeres empoderadas, Lola y Rocío, y con los que la flamenca de 2023 pisará fuerte en ferias y romerías.

Así se inspira Rocío Peralta en Lola Flores

Lola Flores es, sin duda, una de las mujeres más inspiradores del último siglo. Su filosofía de vida, su arte innato (ni canta ni baila, pero no se la pierdan) y su particular forma de mirar el mundo han hecho de La Faraona todo un referente que trasciende el propio cante y el baile. Como no podía ser de otra forma, la indumentaria que la acompañó durante toda su carrea también es fuente de inspiración en la moda más actual.

Como homenaje a su figura, a los trajes de flamenca que lució a lo largo de su carrea y a esa esencia tan auténtica que tenía Lola Flores, Rocío Peralta ha presentado en su nueva colección unos diseños al más puro estilo Faraona. Si Lola es flamencura de raíz y esencia, Peralta lo traslada a sus diseños apostando por el rojo más intenso, que tiñe vestidos en los que siempre hay lugar para los lunares y, sin duda, el vuelo de las faldas.

Rojos, estampados o lisos, que también se combinan con el negro y el blanco, el trío de color por antonomasia de los trajes de flamenca. Además de rojos, blancos y negros, Rocío Peralta juega a combinar tonalidades intensas como el turquesa, el coral o el fucsia en una flamenca de inspiración más seventies.

Los pasacintas y los madroños hace su aparición estelar en esta colección en la que hay una fuerte apuesta por las flores que, además de convertirse en las protagonistas del estampado de muchos de los diseños, juegan un papel importante como complementos de los peinados.

