We Love Flamenco 2023: Así ha sido el desfile infantil en la jornada más ilusionante

La moda flamenca tiene cantera. Y no sólo por los jóvenes talentos que tienen mucho que decir y aporta, más bien por todas esas niñas en las que vive una pequeña flamenca a la que sacaron a bailar sevillanas en el desfile infantil de We Love Flamenco de este pasado miércoles. Uno de los días más esperados, el del desfile infantil recoge las propuestas para niñas y adolescentes que diseñadores y firmas ofrecen.

Dividido en dos pases, el desfile infantil, todo un clásico ya en We Love Flamenco, acogió las propuestas de Errepé (línea comercial de Rocío Peralta), Engalana, Carmen Acedo, Luisa Pérez Riu, Ana Campos, Notelodigo, Rocío Olmedo y Rocío Peralta. Además, los dos pases colectivos han vuelto a mostrar el lado más solidario de We Love Flamenco ya que ambos han sido a beneficio de la ONG Save the Children, con la colaboración de la Fundación “la Caixa”, a través de CaixaBank.

Moda flamenca, con todas las letras y en mayúsculas, la que se vio en el Hotel Alfonso XIII. Diseños muy actuales para la niña que por vez primera se pierde entre volantes, propuestas muy juveniles para esas primeras ferias de adolescente y trajes muy cómodos para esas niñas y adolescentes que sienten a la flamenca dentro de ellas prácticamente desde que estaban en el vientre materno.

Convertidas en modelos por un día, las pequeñas que desfilaron regalaron momentos verdaderamente divertidos sobre la pasarela. Saludos espontáneos, top models en potencia, torbellinos de volantes y muchas ganas de feria es lo que se respiraba sobre la pasarela y lo que contagió a todos los asistentes de la alegría más pura e inocente.

Atrás quedaron los recargados trajes de flamenca que muchas tuvimos que lucir en nuestra más tierna infancia. Ahora la moda flamenca se adapta a las necesidades de las más pequeñas y las adapta a las tendencias más actuales para que se sientan cómodas y a la moda luciendo el traje regional más internacional.

Hechuras muy cómodas y funcionales, en las que destacan los cortes a la cintura y las faldas en neja, volantes pequeños y a la sisa se combina con los colores ácidos más en tendencia. Porque, si algo está dejando claro la pasarela We Love Flamenco es que los colores que este año más se verán en ferias y romerías serán los colores vitamina.

El Viva Magenta también da el salto de las propuestas para las adultas y se cuela entre las más pequeñas para compartir protagonismo con naranjas y amarillo. De nuevo los mantoncillos cruzados y las flores discretas sobre la cabeza complementan a la flamenca más pequeña de la casa. El rojo, un clásico en la moda flamenca donde los haya, también ha estado muy presente en la mayoría de las propuestas vistas en el desfile infantil de We Love Flamenco

La moda flamenca tiene cantera, a las más pequeñas no le faltan ganas de lucirla y We Love Flamenco seguirá siendo ese escaparate en el que niñas y adolescentes (más bien sus madres) podrán encontrar la inspiración para vestir de flamenca en esas primeras veces tan especiales.