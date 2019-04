Un sábado con aires de feria en la Pasarela Wappíssima 2019

En un sábado propio del abril sevillano, con ese juego de luces y sombras que la lluvia y el sol dibujan entre los arcos del Palacio de los Marqueses de la Algaba, tuvo lugar la VII edición de la Pasarela Wappíssima.El evento organizado por Sevilla de Moda se afianza un año más como plataforma para nuevos talentos que empiezan a despuntar en el universo de la moda flamenca.

La jornada comenzaba con los desfiles de los colectivos de estudiantes de la Escuela de Diseño, tras ellos expusieron sus colecciones cinco diseñadores, cada una con su propia versión del traje de flamenca y de cómo llevarlo. Y no hay look de flamenca que no vaya unido a un buen estilismo, eso se consiguió gracias a la peluquería y maquillaje del equipo de Víctor del Valle.

F de Frank en su 'Bendita Locura' propone una flamenca sensual y siluetas llenas de feminidad. Tejidos brillantes que se entrelazan con blancos y negros. Donde no solo hubo cortes sirena si no también los tan actuales talles en la cintura, con capa o falda de volantes. Y sin olvidar el detalle torero de un bolero negro brocado enmarcando hombros.

Ana Ferreiro ilustra la combinación de tejidos que van desde colores cálidos como el coral al magenta y sin olvidar los turquesas verdosos. Trajes de vuelo donde abundan los volantes canasteros, las faldas de capa con talle alto y aderezos como los flecos o los apliques florales.

Mar Avivar se movía en una gama cromática parecida a la de Ferreiro, aunque tocando el verde y los tejidos más tornasolados, así como el juego geométrico en la confección. Para los complementos eligió mantillas con tul, mezclando tradición con ligereza y dinamismo.

Inma Gelo propone talles medios, coral claro, rojo y algún estampado floral en diseños donde tuvieron presencia los encajes y el juego con las transparencias y el guipur. Una premisa: las mangas largas con maxivolantes que trazan esbeltez.

La lluvia en Sevilla es una maravilla. pic.twitter.com/gMr3LZMqUh — Wappíssima (@wappissima) 6 de abril de 2019

La diseñadora Marta Arroyo hizo gala de que lo clásico nunca falla. Trajes de flamenca con cortes cómodos y telas ligeras donde los mantones tuvieron gran protagonismo. Faldas con caída en las que los volantes nacen encima de la rodilla y la elegancia de la mujer flamenca se potencia con mangas largas y ajustadas. Sus diseños para niña tampoco pasaron desapercibidos: microvolantes, asimetría en los talles y mantoncillos cruzados.

Tras los profesionales, le tocaba de nuevo el turno a la cantera. El desfile colectivo final puso el broche a una pasarela que una temporada más atisba el futuro de la moda flamenca. Donde se aprecia la ilusión y el esfuerzo de quien quiere mostrar su esencia al mundo en sus diseños, en cada boceto, patrón, hora de costura y momento de creatividad.

Muy pronto todas las galerías gráficas y diseños en Wappíssima.