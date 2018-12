'Hay algo poderoso en una mujer vestida de flamenca'

Nuestra tierra y su esencia enamoraron a esta chica británica de tal forma que cambió su vida para vivir el "sueño andaluz". Una amante de la moda que encontró un lugar en el Sur de España donde explorar tendencias llenas de tradiciones y sumergirse de lleno en una cultura que disfruta día a día.

Es muy normal ver a amigos de diferentes puntos de Andalucía yéndose a Londres a vivir y trabajar, y tu caso es al contrario ¿cómo tomaste la decisión de vivir aquí?

Me encantaba mi vida en Londres y siempre será mi ciudad, pero después de tantos años viviendo y trabajando allí quería un descanso y desde pequeña había soñado con vivir en otro país. Me encanta España y la cultura española, aunque nada me pudo haber preparado para lo que encontré en Sevilla. Se dice que “Sevilla es diferente” y, desde que descubrí esta otra forma de vivir, me ha costado dejarla. Si te apasiona la moda es imposible que no estés inspirada por las tradiciones y costumbres de esta ciudad. La alta costura, por ejemplo, siempre ha sido una de mis grandes pasiones y es algo que me inspira mucho. Antes de conocer mejor la Semana Santa, para mí el Jueves Santo era una campaña de Dolce y Gabanna realizada en la calle. La ciudad también tiene mucho potencial y me gustaría ver más inversión aquí. Muchas personas van a las ciudades más grandes de España para conseguir una carrera en la moda, pero a mí me gustaría animar a crear más oportunidades en la industria de la moda aquí en el sur.

De hecho estás emprendiendo un negocio relacionado con este tema...

Sí, estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto. Se llama TELA y consiste en cursos intensivos de inglés que son diseñados especialmente para los estudiantes y profesionales de la moda, orientados a la conversación y enfocados en esta industria. Es un proceso personalizado para satisfacer las necesidades de todos, grupos reducidos de acuerdo con sus niveles e intereses, etc. Además, conscientes de que encontrar el tiempo y el dinero para ir a clase después del trabajo o la universidad puede ser complicado, apostamos por crear una serie de cursos intensivos en una materia muy específica de manera que los alumnos puedan enfocarse en los elementos más imprescindibles para su empleo, estudios o proyectos. Asimismo, TELA también representa una buena forma de conocer a gente con la que compartimos los mismos intereses, de hacer nuevos contactos en la industria y de disfrutar de clases más informales y relajadas que se llevan a cabo en varios espacios innovadores del centro de Sevilla.

Hablemos de moda y en particular de la flamenca ¿qué es lo que más te entusiasma de ella?

Hay un dicho aquí que reza “llevo mi traje de flamenca por dentro durante año” y que para mí describe perfectamente la esencia de la Moda Flamenca… Es mucho más que colores, volantes y mangas grandes; es una actitud. Me encanta la forma en la que parece vestir a una mujer desde adentro hacia afuera. El primer desfile al que asistí aquí fue el de Andrew Pocrid en SIMOF y se grabó en mi mente la modelo Isabel Jimenéz Rosado. Las modelos del sur tiene una presencia en la pasarela que no ves en los desfiles internacionales. Hay algo poderoso en una mujer vestida de flamenca.

Si tuvieras que hablar de las diferencias entre la moda española-andaluza y la británica ¿en qué te centrarías?

Yo diría que las diferencias más notables serían los colores y las texturas y, por supuesto, las telas -dado que estamos gobernados por el clima en Gran Bretaña-. Los británicos también son conocidos por su sentido individual del estilo. A menudo se afirma que parecemos transmitir una sensación de "puesta en marcha" con lo que usamos. Mezclamos estampados, patrones y estilos de manera natural, "sin esfuerzo", como se suele decir. La clave del estilo británico nunca se ve demasiado pulida. El aspecto del festival, por ejemplo, es popular durante todo el año: el pelo o un moño despeinado y piezas de estilo vintage.

La moda española-andaluza es mucho más pulida y clásica. Los andaluces son también muy patriotas y se nota en los pequeños detalles.

¿Cómo ves el panorama de la moda actual en el Sur? ¿Qué cambiarías?

Creo que hay espacio para crecer y entrar en otros mercados internacionales pero las marcas de aquí tienen que cambiar y mejorar su forma de comunicarlo.

Respuestas rápidas.