La nueva colección de Hortensia Maeso para Primera Comunión y ceremonia, una oda a la esperanza

Con más de una década de experiencia en el mundo de la moda infantil y juvenil, Hortensia Maeso es toda una revolucionaria en diseños de Primera Comunión y ceremonia. Propuestas en denim, diseños dos en uno o trajes de marinero para niñas son algunos de los conceptos que la diseñadora ha incluido en las propuestas presentadas dentro de la firma que lleva su nombre.

Con la artesanía como pilar de todas sus colecciones, Hortensia Maeso se caracteriza por elaborar propuestas dulces y románticas en las que las raíces y la vanguardia se unen en una perfecta simbiosis. Después de un año bastante complicado en el que la pandemia ha obligado a muchos diseñadores a reinventarse o plantear una nueva forma de hacer moda, la diseñadora acaba de presentar su colección de Primera Comunión y ceremonia 2021. Bajo el nombre de Faith, esta colección es una oda a la esperanza y en la que Hortensia Maeso busca reflejar la importancia de una moda pausada y que perdure en el tiempo.

Con su taller en una localidad de Valencia y puntos de venta en Madrid y Valencia (además de estar presente en diversos espacios multimarca, que incluyen Holanda, Bélgica, Kuwait e Italia), Hortensia Maeso ha realizado en Sevilla un showroom para dar a conocer sus nuevas propuestas en moda infantil de ceremonia. Con el Palacio Bucarelli como enclave escogido y atendiendo a todas las medidas de seguridad establecidas, el evento ha resultado ser un éxito. Además, próximamente lanzarán su primera colección cápsula de ropa de bebé. Hemos hablado con Hortensia Maeso sobre Faith y esto es lo que nos ha contado.

-¿Cómo se prepara una colección en estos tiempos tan convulsos?

-En estos momentos hay que tener muy clara la viabilidad del producto atendiendo a las circunstancias, tanto en recursos económicos, como en lo que se refiere a las colecciones. También es momento de cambios, de reinventarse y de estar atentos de hacia dónde se dirigen las nuevas tendencias, tanto de moda como de consumo y mercado. La rapidez en ejecutar es fundamental. En nuestro caso, al tener nuestro propio taller, contamos con esa capacidad de adaptación.

-La nueva colección lleva por nombre Faith (fe en inglés), ¿cómo se refleja este concepto en sus nuevas propuestas?

-Faith nació durante el periodo de confinamiento. Ante la incertidumbre que acechaba a las comuniones en particular, y al sector de la ceremonia en general, tuve fe y supe que todo iba a salir bien. Por eso, para mí, Faith fue una fuerza y un apoyo, un motivo de inspiración puramente espiritual.

Sola en mi taller, con la esperanza puesta en sacar una buena colección, quise dar voz a la sostenibilidad, haciendo que a partir de este año nuestras colecciones perduren en el tiempo y que a los que nos dedicamos a la costura no nos siga arrastrando el ritmo frenético de la moda rápida, con el derroche de materiales que ello supone y el daño que hacemos al planeta.

La colección refleja la fe mediante continuos mensajes de esperanza que vamos transmitiendo y comunicando sin parar en nuestras redes sociales durante toda la campaña.

-La moda en general se ha visto seriamente afectada por la pandemia. ¿Cómo ha afectado a un sector tan específico como el suyo?

-La moda de ceremonia, esta siendo la más afectada. Pero nosotros estamos con el acelerador puesto y mucha imaginación, también resiliencia, para no dejar que nos arrastre la circunstancia.

Hemos puesto en marcha nuevas acciones e iniciativas, como por ejemplo el showroom efímero de Sevilla, en el que atendimos hasta 40 citas, llenando la agenda del fin de semana y siempre respetando las medidas de seguridad.

También tenemos nuevas colecciones más enfocadas al momento actual y a las limitaciones en nuestro ámbito, la comunión y la ceremonia: lanzamos nuestra primera colección cápsula de bebé. Es una línea que siempre nos habían pedido nuestras clientas, pero nunca encontrábamos el momento porque centrábamos nuestros esfuerzos en lo que originalmente hacíamos.

Con este panorama y con la reducción de eventos, hemos visto una oportunidad y estamos muy contentas con las primeras reacciones. La línea de bebé está confeccionada con tejidos de primera calidad, fabricamos todo en nuestro propio taller, de manera que atendemos o personalizamos los pedidos con agilidad, y se venderá exclusivamente en nuestra tienda on line.

- La actual situación empieza a reflejarse en las propuestas de los diseñadores, ¿ha afectado dicha situación a la hora de plantear los diseños?

- En cuanto a los diseños de ceremonia y tipología de los mismos, no hemos hecho cambios. Nuestras colecciones reflejan su identidad propia y así queremos que continúen.

Pero este año hemos ofrecido cubremascarillas para que en las comuniones, los niños tuvieran una mascarilla que combinara con su conjunto. Ofrecíamos unos diseños básicos y otros que se podían personalizar. Las presentamos en la Feria Internacional de Moda Infantil (FIMI) el pasado verano, que este año se celebró de manera digital.

- Ha incluido diseños en denim, vestidos dos en uno, trajes de marinero para niñas… ¡Es toda una revolucionaria! ¿Qué aspectos novedosos nos vamos a encontrar en Faith?

Esta colección atiende a la artesanía, apostando por el made near, y añade técnicas tradicionales con bordados manuales y fruncidos como el nido de abeja. También apuesta por tejidos 100% naturales, atendiendo a la sostenibilidad y al slow fashion.

- He leído que definen su estilo como romanticismo extravagante, pero, ¿cómo lo define usted?

- Creo que no podría definirse mejor. Es un estilo romántico, dulce, con raíces en lo tradicional pero no por ello deja de lado las tendencias actuales y los códigos estilísticos con los que me gusta dar un aire renovado a la ceremonia.

La vida avanza, la sociedad también lo hace, la moda habla y es el reflejo del panorama que nos rodea. ¿Por qué la ceremonia, en concreto la indumentaria de Primera Comunión, no avanzaba a ese ritmo? Ese fue mi objetivo desde que comencé como diseñadora, crear mi propio sello de identidad, dando un giro dentro del estilo de la ceremonia infantil.