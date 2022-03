Invitada perfecta: Las cinco claves para acertar con el look en tus bodas de primavera.

Estamos preparadas para comenzar la época de bodas y nada nos hace más ilusión que empezar a pensar en nuestros looks de invitada. Ahora que la tendencias en invitada cada vez son más minimalistas, estamos encantadas de apostar los vestidos y monos de invitada sencillos e incluso haber descubierto los trajes de chaqueta como alternativa para los looks de invitada nos parece muy buena opción, pero hay algunos aspectos que se nos escapan y ha llegado el momento de tenerlos controlados.

Porque no sólo hay que apostar por los vestidos más bonitos con los que triunfar en una boda minimalista, también hay que saber algunas claves para acertar con el look en tus bodas de primavera.

La época BBC ya ha comenzado y esta temporada es más especial que nunca. Después de haber pasado una pandemia mundial y haber retrasado todos los eventos que tenías pendientes desde marzo de 2020 tienes más ganas que nunca de ser la invitada perfecta.

Por este motivo, Ester Cerdán, directora creativa y co-fundadura de Laura Bernal, nos dan los cinco consejos básicos para ser la perfecta invitada en todos nuestros eventos.

En la invitada perfecta menos siempre es más

La nueva colección de Laura Bernal nos propone vestidos y trajes de chaquetas lisos para que así puedas darle más importancia a los complementos y lo más importante que puedas volver a usar el outfit en más ocasiones. "Somos conscientes de que la moda tiene que ser más sostenible, por ello nos gusta crear piezas que no tengan un solo uso", afirma Ester Cerdán.

La invitada perfecta apuesta por los detalles

Cortes asimétricos, pailletes, drapeados, superposiciones, escotes halter… "Nuestra colección de SS22 viene cargada de detalles ultrafemeninos y deliciosos con texturas dotadas de mucho movimiento que juegan con los volúmenes o con la ausencia de ellos", relata la directora creativa de Laura Bernal.

Un invita que apuesta por los looks monocolor

Esta nueva temporada triunfan los diseños monocolor, ya sea en total look, con estampados en tonos pastel o con dos estampados pastel combinados. "En esta última temporada vienen pisando fuerte, además sientan bien a todo tipo de pieles, por ese motivo suelen ser tan deseados y son muy fáciles de combinar. Por ello, nuestra última colección viene cargada de estos tonos", afirma.

Flores, rayas y lunares, los estampados de la invitada perfecta

Si eres de las que no les gusta vestir sin estampados apuesta para tus eventos por una de estas opciones. "Desde Laura Bernal nos gusta crear colecciones para todo tipo de mujeres que se sientan empoderadas y que pisen fuerte allá por dónde vayan, lo principal para ir a un evento es que no te sientas disfrazada con el look, explica Ester Cerdán.

La invitada perfecta apuesta por el traje sastre

El dúo infalible formado por americana y pantalón se corona como el rey de esta temporada tanto para los eventos como para el día el día, incluso ya hemos visto a novias que se han casado con esta prenda. Para Ester Cerdán este look es perfecto porque "te permite sacar varios outfits de un solo look".

Por ejemplo, puedes ponerte un traje de chaqueta y llevarlo con los botones abrochados, también puedes llevarlo con los botones abiertos con una camiseta lencera debajo, puedes vestir solo con la chaqueta del traje, al ser un dos piezas, no tienes por qué llevarlas siempre juntas… En resumen, las posibilidades son infinitas.