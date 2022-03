Zara y Mango tienen los vestidos y monos con los que ser la invitada perfecta por menos de 50 euros.

Llega la primavera y con ella los grandes eventos, aunque de todos ellos nuestros preferidos son las bodas. A pesar de que sean nuestros eventos favoritos y encontrar el perfecto look de invitada nos haga mucha ilusión, gastarnos un dineral no nos entusiasma en absoluto. Si las novias boho han encontrado su vestido de invitada por menos de 50 euros, por qué no íbamos a encontrar nosotras los vestidos de invitada low cost más bonitos del mundo mundial.

Después de habernos conquistado con ese mono de lunares que nos salva las BBC, no nos extraña en absoluto que Mango sea una de las firmas en las que poder encontrar los vestidos y monos con los que ser la invitada perfecta por menos de 50 euros. Aunque Mango no es la única firma, también en Zara encontramos los vestidos más low cost con los que ser la invitada perfecta.

Lo hemos dicho en varias ocasiones y estamos seguras de que ya te has dado cuenta de que las tendencias en invitada cada vez son más sencillas y minimalistas y eso nos ayuda mucho a la hora de encontrar un look que se adapte a nuestros bolsillos. De ahí que en Zara y Mango podamos encontrar los vestidos y los monos con los que ser la invitada perfecta por menos de 50 euros. Porque no sólo los vestidos son perfectos para un look de invitada, los monos también son la mejor opción para las bodas de primavera.

Mono negro de invitada de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono negro de invitada de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido satinado azul de invitada de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido azul de invitada de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Vestido estampado en blanco y negro de invitada de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado en blanco y negro de invitada de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido satinado en verde de Zara para invitada

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido satinado en verde de Zara para una invitada perfecta tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido de flores de Zara para invitada

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido de flores de invitada de Zara tiene un precio de 45,95 euros.

Vestido satinado y cut out de Zara para invitada

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido satinado y cut out de Zara para invitada tiene un precio de 35,95 euros.

Mono amarillo de Mango para invitada

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono amarillo de Mango para invitada tiene un precio de 49,99 euros.

Mono verde con lazada de Mango para invitada

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono verde con lazada de Mango para invitada tiene un precio de 49,99 euros.

Vestido de flores de Mango para invitada

Disponible desde la talla S hasta la XL, el vestido de flores para invitada de Mango tiene un precio de 49,99 euros.

Vestido de flores y mangas abullonadas de Mango para invitadas

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido de flores y mangas abullonadas de Mango para invitadas tiene un precio de 49,95 euros.