Las novias boho flipan con el vestido de Mango Outlet de sólo 50 euros.

Las novias de ahora lo tienen claro, ya no necesitan vestidos súper ostentosos, ahora prefieren ser fieles a su estilo y apostar por looks mucho más sencillos y minimalistas. En ese sentido, las tendencias en vestidos de novia le dan la razón y las líneas se vuelven mucho más fluidas y sutiles, dándole protagonismo a otras aristas del look nupcial (el camisón y la bata con los que la novia se viste, por ejemplo). Y si hemos visto que en cuestión de invitadas hasta los trajes de chaqueta se han convertido en la opción perfecta, llega el momento de las novias boho, que pueden estar contentísimas después de nuestro hallazgo.

Se trata de un absolutamente irresistible vestido de novia que hemos descubierto en Mango Outlet por sólo 50 euros. Sí, como lees, sólo 50 euros. Aunque no es el precio lo que ha hecho saltar todas nuestras alarmas. Las novias boho flipan con este vestido de novia de Mango Outlet porque es súper sencillo, minimalista y vintage, además de tener un escote súper ideal en la espalda con un detalle en encaje.

Te cases o no esta primavera-verano, seguro que también te has enamorado del vestido de novia de Mango Outlet de 50 euros. Es tan bonito y sencillo que resulta imposible ponerle una pega. De hecho, al tratarse de un diseño tan sencillo y vintage, nos planteamos poder llevarlo en otras ocasiones una vez pasada la fecha de la boda. Aunque al ver el diseño sólo podamos pensar en una novia boho dándose el sí, quiero.

No es la primera vez que Mango Outlet lanza un diseño que se antoje perfecto para una novia boho, ni es la primera firma que lo ha hecho (recordemos el vestido de novia de Mango, el alma mater del grupo, o el de Zara del pasado verano). Por eso podemos afirmar, con pleno conocimiento de causa, que el vestido de novia de Mango Outlet es una joyita que, por el precio tan económico que tiene (50 euros) y el diseño tan irresistible, se agotará en menos que canta un gallo. Las chicas amantes de lo boho tendrán que darse prisa si quieren darse el sí, quiero con este vestido de Mango Outlet de 50 euros.

Así es el vestido de novia de Mango Outlet de 50 euros

Disponible desde la talla XS hasta la L (aunque debemos advertirte que es posible que algunas tallas empiecen a agotarse en breve), el vestido de novia de Mango Outlet tiene un precio de 49,99 euros.

El vestido de novia de Mango Outlet, que es de color beige, se presenta con un cuello redondo, la manga corta con un poco de caída y la cintura entallada. Su diseño se presenta acampanado y con un corte en la cintura. Aunque lo que verdaderamente especial de este vestido de novia que inspira a las novias boho es el detalle de encaje de la espalda, que también presenta un cierre con botones en la parte posterior.