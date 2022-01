Serên, la firma sevillana de camisones, pijamas y batas favorita de las futuras novias.

A la hora de plantear su boda, la mayoría de las mujeres tienen como primer y principal objetivo encontrar el vestido que llevarán para un día tan especial. Aunque no es el único aspecto relevante en lo referente al look de la novia, y eso la invitada perfecta lo sabe a la perfección.

De ahí que las prendas con las que la novia se prepara las vísperas de la boda (mientras la protagonista se hace uno de los peinados de novia más en tendencia) se hayan convertido en uno de los regalos favoritos de las amigas más cercanas. Al igual que en otros aspectos relacionados con el look de la novia o de las propias invitadas, si esas prendas pertenecen a firmas españolas, mejor que mejor.

Cuánta magia tienen esos momentos en los que la novia se prepara para estar perfecta en uno de los días más felices de su vida. Para que sea redondo, nada se puede dejar a la improvisación. Entre todos los preparativos tiene un especial protagonismo el look previo al vestido, con el que la novia se prepara rodeada de sus familiares y amigas. Camisones, batas, pijamas… Las opciones para el getting ready son infinitas, pero no siempre resultaban fáciles de encontrar. Hasta ahora.

Gracias a los diseños de la firma sevillana Serên, las novias van a comenzar su gran día sintiéndose especiales y luciendo su mejor versión. Influencers como Isabel Peña Navarro, Bea Ruma, Carmen de la Puerta o Rocío Pérez de Guzmán ya han caído rendidas a estos diseños tan exclusivos y románticos que están repletos de detalles.

Irene Bonet e Iciar M. Díaz son las creadoras de Serên, la firma de camisones, batas, pijamas y conjuntos para novias que surge con el propósito de poner el foco en el diseño, en la producción artesanal y en el slow fashion. Las creadoras hacen hincapié en que "toda la producción tiene un inconfundible sello made in Spain. Confiamos en productores españoles, tanto a la hora de elegir nuestras telas, como a la hora de confeccionar los diseños".

Así son los camisones, batas y pijamas de Sêren

Las creaciones de Serên se caracterizan por mezclar lo clásico con lo actual. Destacan esencialmente por los detalles especiales, por la calidad de sus tejidos y, como se refleja en los nombres de cada una de las prendas, por estar inspirados en mujeres luchadoras, trabajadoras e influyentes.

Con el blanco como protagonista, pero sin olvidar los toques de color, en la colección de Serên destacan los encajes, las mangas originales y los escotes en la espalda. Detalles que aportan un toque de lo más romántico a prendas con las que las novias se sentirán únicas y especiales en los momentos previos a pasar por el altar.

Además, la firma ofrece la opción de personalizar cada prenda con iniciales, fechas o cualquier otro símbolo para hacer de cada diseño un recuerdo inolvidable. Esto sumado al precio asequible de las prendas, convierten a estos camisones, batas, pijamas y conjuntos en el regalo perfecto para futuras novias. Sin olvidar que son diseños atemporales que se pueden lucir incluso después de la boda.

Todos los diseños están disponibles en la tienda online de la firma. En la web se pueden ver en detalle y se pueden realizar los pedidos de forma fácil. Además, la firma cuenta con un showroom en pleno centro de Sevilla. En la calle Joaquín Guichot, 8, atienden de forma personalizada mediante cita previa. Una opción perfecta para ver los diseños de cerca y elegir el que mejor te define o el que mejor va con esa persona a la que se lo quieres regalar.

Así nació Sêren, la firma favorita de las futuras novias

Sobre Serên Serên es una firma sevillana de camisones, batas y pijamas de novia creada por Irene Bonet e Iciar M. Díaz. Cuando una de sus creadoras se encontró ante la complicada búsqueda de una prenda especial para regalar a su hermana para los momentos previos a su boda, surgió la idea de crear esta firma que en poco tiempo de andadura ya se ha convertido en una referencia del sector nupcial.

Además, la firma no solo ha querido prestar atención a los momentos previos a la boda, sino que también ha incorporado otra de las épocas más especiales para muchas mujeres: la maternidad. Con su línea Maternity da protagonismo a madres que buscan un conjunto cómodo, elegante y versátil para esos momentos previos y posteriores al parto. Algunos de los diseños encuadrados en la colección disponen de sencillas botonaduras para facilitar el momento de la lactancia materna.