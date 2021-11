Las claves para ser una invitada perfecta en tus bodas de invierno, palabra de Invitada Ideal.

Cada vez que nos llega una invitación a un enlace matrimonial nos emocionamos, sobre todo si la enamorada pareja es cercana a nosotras y tenemos en mente preparar con mimo nuestro vestido de invitada. Como con todo gran evento que apuntamos en nuestra agenda, nos surgen muchas dudas sobre todo lo que debemos organizar, y más si se acerca un año en el que las bodas se suceden una tras otra sin descanso. A pesar de tener controladas las firmas españolas en las que encontrar ese vestido de invitada ideal y de habernos inspirado en las invitadas mejor vestidas de las últimas bodas de celebs que hemos visto, todavía nos surgen algunas dudas.

Lo adecuado para estos casos es, como para casi todo, consultar a los expertos, por eso hemos contactado con Margarita de Guzmán, más conocida como Invitada Ideal, para que nos solucione todas nuestras dudas y nos oriente en el camino de ser una invitada 10.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta para ser una invitada perfecta es el contexto. Nuestro look de invitada debe ir acorde con el lugar de la celebración, por lo que debemos tener en cuenta si el convite será en una finca, frente al río, en el campo… Para Margarita de Guzmán este apunte es muy importante, pero no es el factor que más influye en la elección de su outfit. “El amor que tú le tienes a la pareja es lo que influye a la hora de elegir tu look de invitada”.

Siguiendo esta clave, debemos diferenciar entre una boda a la que asistamos como acompañantes, a la que iremos con un look elegante, y la boda de una amiga de nuestro círculo más cercano, en la que nos preocuparemos mucho mas por encontrar el conjunto perfecto.

Qué colores se verán en las bodas de invierno

Una de las dudas que más pueden repetirse cuando se acerca una boda en nuestro calendario, es sí debemos buscar un look que case con las tendencias del momento o si es mejor apostar por diseños más atemporales sin dejarse llevar por la moda de la temporada. Para Margarita de Guzmán el color de moda es una opción muy válida para los looks de invitada, pero no está segura de que el marrón, tan en tendencia este otoño, triunfe en las bodas.

“En el street style está triunfando muchísimo, pero no sé si la gente se atreverá para looks de invitada. El verde y el naranja, por supuesto. Luego tenemos esos colores básicos para las invitadas de invierno, el burdeos, el azul marino…. Para mí sigue siendo tendencia el negro, porque me encanta”.

Cuáles serán las tendencias en las bodas de invierno

Desde luego hay algunas tendencias del street style que no funcionan en las bodas, o que las invitadas prefieren no incluir en sus looks de invitada. “Este verano hemos visto muchos colores chillones y han triunfado los looks monocolores en fucsia… pero pienso que en invitada de invierno se sigue una dinámica de colores más oscuros, más sobrios y elegantes”.

Si hablamos de tendencias del invierno 2021, Margarita de Guzmán tiene claro cuáles van a triunfar: el terciopelo, el traje de chaqueta recto y el vestido midi. Sobre el mayor dilema que traen de la mano las bodas en temporada fría, qué prenda de abrigo escoger, Invitada Ideal apostaría por la estola, “es la prenda de abrigo estrella, por supuesto, siempre de piel sintética”.” También apostaría por las capas y los kimonos, creo que éste último se verá mucho este invierno porque queda ideal con cualquier look”, añade.

Qué zapatos llevar a una boda de invierno

Los zapatos se han vuelto una pieza esencial para dar con el look de invitada perfecto. Hay mil opciones (y todas igual de válidas) para introducirlo en nuestro conjunto: unas sandalias llamativas para hacer brillar nuestro outfit si escogemos un diseño sencillo o monocolor, unas cuñas de esparto para dar un toque más bohemio al look acorde con el lugar del enlace, un stilleto que combine con los tonos de nuestra manicura y pamela, o incluso, la socorrida opción de hacer combinar nuestro calzado con los complementos, ya sean en dorado o plata.

Lo que sí está claro es que para muchas las bodas son una excusa para hacerse con ese zapato joya del que llevan prendadas mucho tiempo. Margarita de Guzmán es una de ellas. “Soy amante de los zapatos, creo que las bodas son momentos especiales que debemos tener como tales, por eso los zapatos de boda son diferentes de los de diario, aunque puedes hacerte con unos salones que puedas ponerte en más ocasiones. La buena inversión es comprarte unos zapatos joya, un buen zapato lo tienes para siempre”.

Una de las dudas que más quebraderos de cabeza da cuando debemos enfrentarnos a la búsqueda de un look invernal es si es una buena opción ponernos sandalias con medias, Margarita de Guzmán reconoce que existe una controversia enorme en torno a la mezcla de zapatos abiertos con medias, pero no lo ve estético. “No concibo esa combinación pero entiendo que con el frio es imposible ponerse sandalias sin medias… veo mejor apostar por un salón destalonado”, explica.

Cómo diferenciar nuestro look de invitada

En todo armario hay una prenda especial, no por su marca o su color, ni siquiera por su exclusividad, sino por los recuerdos con los que la relacionamos y que hacen que le tengamos un especial cariño. “Cuando te sientes guapa y especial, todos los recuerdos son ideales y especiales. Es muy importante para mí cuidar todos los detalles de tu outfit de invitada, porque los recuerdos de esa boda irán relacionados con la ropa que lleves”.

Cada boda es diferente y única, por eso cada una de ellas se vuelve una oportunidad perfecta para atrevernos con un look algo alejado a lo que estamos acostumbradas, es decir, usar los enlaces como situaciones perfectas para dejar volar nuestra imaginación.

Margarita confiesa que en cada boda intenta innovar, y dentro de su estilo personal, arriesgar y divertirse con algún elemento. “En mi última boda fue un sombrero de fieltro, dentro de mi línea elegante intento sorprender con alguna cosa”.

Una de las opciones más acertadas es apostar por un complemento que adorne nuestro cabello y que termine por rematar el look, las pamelas, los sombreros y tocados, las diademas… no hay que tener miedo a apostar por alguno de ellos en clave XXL para convertir un conjunto sencillo (prendas monocolores, vestidos con corte recto, estampados sencillos) en un súper look.

Una apuesta por los diseñadores andaluces para un look de invitada

Otra de las apuestas favoritas para diferenciar nuestro look de invitada es optar por detalles que hagan referencia directa a nuestras raíces andaluzas, unos flecos, lunares, volantes o mangas especiales, incluso combinar nuestro traje con un mantón de Manila. Para Margarita los elementos flamencos “son un punto de distinción, haciendo alusión a nuestras raíces, pero es algo que ha traspasado fronteras”. “ Dolce & Gabbana, Valentino… muchos diseñadores se inspiran en nuestra cultura para hacer colecciones”, nos cuenta.

Es imposible no recurrir a las grandes marcas como Zara o Mango para algunas bodas, sobre todo cuando tenemos varias en un mismo año, pero es importante conocer la oferta de diseñadores de trajes de invitada que existe en Andalucía.

Margarita viaja mucho a Madrid por trabajo, y reconoce que en la capital mucha gente conoce y reconoce a los diseñadores andaluces, y, sobre todo, la gran cantidad de marcas de invitada que hay en Sevilla. Sus favoritos son Roberto Diz, Fernando Claro, Zambonino y Antonio García, de los que confiesa que se pondría cualquier look de sus colecciones.

Las musas de Invitada Ideal

Invitada Ideal es la aliada favorita de miles de mujeres que buscan inspiración diaria para sus eventos más especiales, pero todo artista tiene su musa. Margarita confiesa que hasta hace poco Rocío Osorno era su influencer favorita en materia de looks de invitada. “Ahora ha dejado un poco los looks de invitada, pero ha sido nuestra influencer estrella mucho tiempo porque nos sentíamos muy identificadas, Rocío era nuestra amiga”.

Ahora se decanta por María F. Rubíes, que ha logrado que, pese a ser desde siempre férrea defensora del menos es mas, esta invitada ideal ahora reconozca que algunos looks recargados funcionan. “Ella mezcla lentejuela con cinturón de brillos, más unos Jimmy Choo transparentes… es una mezcla explosiva pero como tiene muchísimo porte y es elegantísima le queda ideal. Veo que defiende todos los looks de invitada, aunque se ponga zapatos imposibles. Para mí ella es moda”.

En el punto de mira están las bodas de tres influencers españolas que ya han publicado su sí, quiero, Marta Lozano, Laura Corsini y Teresa Andrés Gonzalvo, y sus enlaces son la excusa perfecta para hablar de looks de novia espectaculares como los que se espera de ellas.

“Teresa y Marta imagino que no van a ir vestidas de novias clásicas, sino con trajes que hablen directamente de su personalidad, de diseño y que nos sorprenderán muchísimo. Ellas arriesgan y ganan, lo vemos en todas sus alfombras rojas, suelen arriesgar mucho. Laura irá súper clásica, apostando por los detalles y por joyas retro quizás”, concluye.