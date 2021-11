Este otoño hemos visto cómo el universo bodas ha vuelto a su cauce y todo parece indicar que este invierno las bodas también se sucederán una detrás de otra. En función del lugar de España en el que nos encontremos, podremos apostar por los looks que nos han inspirado las invitadas mejor vestidas del otoño e incluso podremos fichar un vestido de invitada low cost en alguna colección más fresquita.

Pero lo que no podremos hacer en ningún punto de la geografía española es acudir a esa boda de invierno sin uno de nuestros abrigos calentitos. Sobre todo si no queremos pasar frío y al día siguiente estar súper constipadas.

Al igual que en todo lo relacionado a los looks de invitadas, a la hora de no pasar frío en las bodas las tendencias más cómodas y prácticas han cogido bastante relevancia. Aunque eso no significa que haya que perder el glamour, que vamos a una boda. En ese sentido, tenemos claro que las invitadas de invierno más estilosas fichan este abrigo de Mango para no pasar frío en sus bodas y no nos puede parecer más maravilloso.

En tres colores a cada cual más ideal, este abrigo de Mango está confeccionado en lana y es algo oversize, lo que se antoja perfecto para ser esa prenda con la que las invitadas de invierno más estilosas se protegen del frío en sus bodas más gélidas. Súper en tendencia, el abrigo de Mango es una buena opción para ficharlo en las bodas de invierno si vas a llevar un vestido o un pantalón, que es la última moda en las bodas de temporada.

Además, lo bueno de este abrigo de Mango que las invitadas de invierno fichan para no pasar frío en sus bodas es que luego podrás darle mogollón de uso porque es súper versátil. En rosa, celeste y verde, nosotras ya tenemos elegido el que será el abrigo con el que nos marquemos el lookazo de invitada de invierno en nuestra próxima boda.

Así es el abrigo de Mango para las invitadas de invierno

Se trata de un abrigo confeccionado en un tejido con lana, perfecto para ir abriga en las bodas de invierno. Su diseño se presenta largo (a una altura perfecta si eres una invitada de vestido) y algo oversize. Presenta un cuello pico con solapa y cuenta con dos bolsillos laterales, algo maravilloso si eres una invitada que acude a las bodas con bolsos demasiado pequeños en los que no cabe nada, o casi nada. Cuenta con una abertura posterior y cierre de botones en la parte delantera. Además de forro interior, perfecto para que el abrigo no se pegue a nuestro vestido de invitada de invierno.

Disponible en tres colores (verde, rosa y celeste), el abrigo de Mango para las invitadas está habilitado desde la talla XXS hasta la XL y tiene un precio de 79,99 euros.