Mango tiene el vestido azul con el que las chicas francesas se marcan los mejores 'looks' de verano (verdad, verdadera)

Si algo tenemos claro es que las chicas francesas son las más estilosas del mundo mundial. Por eso no nos extraña que ellas sean las que nos hayan descubierto el conjunto de margaritas que antes se va a agotar en las rebajas (de hecho, ellas ya se lo han comprado) o que ya hayan apostado por el vestido kimono de invitada. Las chicas francesas nos sacan ventaja en cuanto a looks y ahora vuelven a darnos una lección de estilo. Después de haber rebajado a la mitad su falda midi más buscada, ahora Mango tiene el vestido azul con el que las chicas francesas se marcan los mejores looks de verano y nosotras lo hemos encontrado.

Vale que las chicas francesas ya lo tienen más que fichado, pero eso no implica que nosotras no podamos apostar por el vestido azul de Mango. Sobre todo de cara a marcarnos los mejores looks de verano (al igual que nuestras vecinas galas). Pero, ¿qué tiene el vestido azul de Mango para haber conquistado a las francesas y a nosotras a partes iguales? Se trata de un diseño en azul noche (¿puede haber un color más elegante?) que presenta un diseño súper sencillo y es ahí donde reside su éxito.

El vestido azul de Mango es de largo midi, presenta una falda fluida y con mucho vuelo, una manga a la sisa, un escote en V y un favorecedor corte imperio. El vestido azul de Mango es la prueba de que menos, es más, de que el mejor look de verano no tiene que ser súper atrevido o recargado porque lo sencillo siempre triunfa. Eso lo saben las chicas francesas, por eso se marcan los mejores looks de verano con esta pieza (verdad verdadera).

Además de presentar un diseño súper sencillo y favorecedor (el corte imperio y la falda con vuelo hacen un tipazo brutal), el vestido azul de Mango es satinado, otro plus de estilo que, sin duda, lo sube de nivel. Tanto su corte como su diseño y tejido hacen que el vestido azul de Mango pueda ser una buena opción para invitada, sobre todo ahora que las tendencias en bodas son bastante minimalistas.

No sabemos cómo lo combinarán las chicas francesas, pero viendo la versatilidad que ofrece el vestido azul de Mango (que, además, es una ganga que sólo vale 30 euros) tenemos claro que cualquier calzado es apto para este diseño. Unas bailarinas para un estilo romántico, unas alpargatas de cuña para un look estival o unas sandalias mule para esa boda de mañana, cualquier opción es buena para el vestido azul de Mango con el que las chicas francesas se marcan los mejores looks de verano. Nosotras haremos como ellas y ficharemos este súper vestidazo de un millón de usos.

Así es el vestido azul de Mango que ha conquistado a las chicas francesas

Si al igual que nosotras tú también has muerto de amor al ver este vestido azul de Mango, debes saber que también lo hay en un favorecedor verde esmeralda.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido azul de Mango tiene un precio de 29,99 euros.