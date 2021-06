Parfois lanza una colección de gafas de sol graduadas por 13 euros que combina con todos los 'looks' de verano.

Vale que el uso de mascarillas nos ha limitado bastante su uso, pero no entendemos el verano sin un buen par de gafas de sol. Ya nos las arreglaremos para que no se empañen o disfrutaremos de ellas bajo nuestra sombrilla (sin mascarilla y a siete kilómetros del resto de seres humanos), pero este verano volvemos a nuestras adoradas gafas de sol. Sobre todo ahora que Parfois lanza una colección de gafas de sol graduadas por 13 euros que combinan con todos los looks del verano.

Nos habíamos enamorado del bolso de rafia que combina con todos los vestidos boho del armario y ya le habíamos regalado a nuestra mejor amiga uno de los nuevos collares personalizables de Parfois, pero lo que acaba de hacer la firma de complementos portuguesa nos ha dejado muertas. Después de habernos imaginado con el mono de flores con más estilo del verano y unas gafas de sol al más puro estilo dolce vita, llega Parfois para hacer nuestro sueño realidad y lanza una colección de gafas de sol graduadas por 13 euros absolutamente ideales.

A un precio súper low cost (no hemos visto unas gafas de sol graduadas por ese precio jamás de los jamases), los diseños de las gafas de sol graduadas de Parfois son súper actuales pero con cierto aire retro. De ahí que combinen a la perfección con todos los looks de verano. En un diseño que imita al carey, las gafas de sol graduadas de Parfois se presentan en una tonalidad más oscura y en otra más clara, para que elijas el modelo que mejor le siente a tu tono de piel y a tu color de pelo. O para que fiches la dos, que por el precio que tienen, no hay ni que pensárselo.

Para hacer más sencilla su compra, desde Parfois ofrecen distintas graduaciones, que van desde 1 a 2,5, para que encuentres la que mejor se adapta a tus necesidades oculares. Están disponibles tanto en tienda física como on line, aunque nosotras recomendamos acudir a la tienda para probar los modelos, recibir asesoramiento y tener claro cuáles son las gafas graduadas que mejor nos valen.

Bajo el nombre de Eye see you, la nueva colección de gafas graduadas de Parfois es complementaria al resto de gafas de sol de la firma que, a pesar de no ser graduadas, también son ideales y combinan con todos los looks del verano. Nosotras hemos fichado las gafas de sol graduadas de Parfois en una versión más clarita, ya que nos parecen un opción muy acertada para combinarla con los outfits de verano.

Así es la colección de gafas de sol graduadas de Parfois

A la hora de cuidar nuestra vista, cualquier precaución que tomemos siempre nos parecerá poca. Por eso recomendamos que a la hora de apostar por unas gafas de sol lo hagamos teniendo claro cuáles son son filtros y su efectividad a la hora de protegernos de los rayos del sol.

En el caso de las gafas de sol graduadas de Parfois, en su descripción se aprecia que se trata de unos modelos con categoría de filtro 3 y protección UV del 100%. Por eso consideramos que son una buena opción a tener en cuenta si queremos unas gafas de sol más de batalla que nos protejan pero que al final sabemos que se nos terminarán estropeando.

Su precio no nos hará sentir mal cuando el salitre del mar empiece a hacer sus efectos y podremos reservar nuestros modelos de gafas de sol más caros para otros contextos no tan corrosivos. Con posibilidad de elección en la graduación (entre 1 y 2,5), las gafas de sol de Parfois tienen un precio de 12,99 euros.