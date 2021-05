El bolso de rafia de Parfois que combina con todos los vestidos boho de tu armario, viene con pañuelo de regalo y sólo vale 15 euros

Si el ascenso de temperaturas hace que los looks se vuelvan mucho más originales y atrevidos, con los complementos ocurre lo mismo, pero elevado a la enésima potencia. Y si los vestidos boho terminan por convertirse en la tendencia más recurrente de la primavera-verano, los bolsos de rafia son los complementos estrella. Por eso, combinar ambas tendencias es la mejor de las opciones de estilo. Conocedores de esta combinación, desde Parfois acaban de lanzar el bolso de rafia que combina con todos los vestidos boho de tu armario. Lo mejor de todo es que viene con un pañuelo de regalo y sólo vale 15 euros. Casi nada.

Vale que no se encuentre entre las tendencias más buscadas que marcarán el verano, pero los vestidos boho son un must indiscutible. De hecho, con infinitos veranos y primaveras a nuestras espaldas, en nuestro armario tenemos casi un millón de vestidos boho. Y, si no es en forma de vestido, es en forma de pantalones de encaje de tendencia boho porque, ya se sabe, lo hippie esta súper de moda esta temporada.

Como los vestidos boho son un básico indispensable de nuestro armario, encontrar el bolso con los que combinarlos es clave y Parfois nos da la respuesta. Hace nos días nos asombraba con sus sandalias planas más vendidas (y también las más baratas) y ahora nos sorprende con el bolso de rafia perfecto para combinarlo con todos los vestidos boho que ya tenemos en el armario.

Se trata de un diseño tipo cartera de sobre, confeccionado en rafia y con varios colores en tonos pastel que se antoja perfecto para combinarlo con los vestidos boho de nuestro armario. Las tonalidades y la rafia le aportan frescura al diseño y lo hacen el complemento perfecto para este tipo de vestidos, que huyen de otro tipo de bolsos más anodinos y convencionales.

Además (y puede que esto sea lo que más nos guste), el bolso de rafia de Parfois viene con un pañuelo de regalo que también va súper bien para cualquier estilismo boho por el que decidamos apostar. Todo eso a un precio súper low cost, ya que el bolso de Parfois con pañuelo de regalo sólo vale 15 euros. Un precio súper económico para un complemento que te soluciona los looks de primavera-verano de forma sobresaliente.

Así es el bolso de rafia de Parfois que combina con todos tus vestidos boho

La rafia, el mimbre y el esparto son los materiales estrella para los bolsos de la primavera-verano y eso es un hecho indiscutible. Por eso no es de extrañar que la mayoría de las firmas low cost apuesten por elaborar sus bolsos con estos materiales, aunque no todos combinan tan bien con los vestidos boho como éste de Parfois ni son tan baratos y versátiles.

Ya hemos dicho que el bolso de rafia de Parfois se presenta en formato sobre y esto plantea la posibilidad de que podamos llevarlo tanto cruzado (presenta una pequeña cadenita plateada) como a modo de cartera. La intencionalidad de nuestro look será la que determine cómo nos pondremos el bolso de rafia de Parfois.

Además de su diseño boho chic, el bolso de Parfois viene con un pañuelo de regalo de color turquesa claro y con unos pompones que queda ideal enganchado en la cadenita. De esta forma podremos llevarlo como adorno para nuestros vestidos boho y podremos recurrir a él cuando refresque. Una fantasía de bolso perfecto para nuestros vestidos boho que ya tenemos en el armario y por un precio súper low cost.

Con un ideal pañuelo de regalo, el bolso de rafia de Parfois tiene un precio de 15,99 euros.