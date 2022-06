Parfois lanza una colección de vestidos de novia 'low cost'

Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, llega Parfois y vuelve a sorprendernos. Convertida en esa firma low cost en la que hacernos con los bolsos de rafia de colores más típicos del verano, Parfois da un paso(gigante) hacia adelante y se atreve con su primera colección de vestidos de novia. De edición limitada, la colección de vestidos de novia de Parfois se atreve con looks más en tendencia para las bodas de 2022 y dibuja unas propuestas nupciales alternativas y muy originales.

Estamos acostumbradas a fichar en Parfois prendas y complementos para nuestro día a día o para ese look de invitada al que le falta un toque, pero jamás nos habíamos imaginado que en Parfois podríamos encontrar el vestido de novia low cost con el que dar el sí, quiero. A través de diversas propuestas con prendas y complementos muy nupciales, Parfois celebra el amor con su colección de vestidos de invitada low cost.

Con la temporada de bodas a la vuelta de la esquina, Parfois lanza The Bright White, una historia con looks especialmente diseñados para este tipo de celebraciones. La Wedding Collection presenta una selección de piezas icónicas. Entre combinaciones de raso, plumas, perlas y destellos, surgen looks de novia sofisticados y desenfadados, vestir de blanco nunca había sido tan divertido ni tan barato.

A lo largo de las temporadas, Parfois ha estado presente a la hora de elegir complementos para los más diversos eventos, presentando siempre una colección que incluye opciones de fiesta para diferentes estilos, desde las opciones más minimalistas y atemporales, hasta las últimas tendencias y piezas llamativas. Ahora, por primera vez, Parfois se atreve con una colección de vestidos de novia con la que marcarte el look más inspirador y alternativo en el día de tu boda. Con prefios que no superan los 50 euros, la colección de vestidos de novia de Parfois no sólo es súper barata, sino que también es una apuesta segura para las que quieren desmarcarse de lo clásico en el día de su boda.

Así es la colección de vestidos de novia low cost de Parfois

La editorial con Sabine Glud y Oudey Egone nos lleva a una aventura en un casino con imágenes de películas como Fallen Angels para descubrir la colección. Son siete looks con piezas clave como el vestido slip, el traje blanco o el impredecible total look cubierto de plumas. Para combinar con otras piezas también hay dos vestidos semitransparentes con perlas y destellos.

En complementos destacan las piezas para el pelo, con una de las tendencias de este verano, las diademas. Materiales como piedras semipreciosas, plumas y perlas también se utilizan en pendientes, collares y bolsos de fiesta. Para novias, invitadas o simplemente para las que buscan un look más especial. Let’s celebrate?

La colección ya está disponible en la web de Parfois.