Los vestidos de novia alternativos con los que las mujeres atrevidas triunfan en sus bodas

Nada hay más especial para una novia que encontrar el vestido con el que darse el sí, quiero, aunque algunas novias lo tenga un poco complicado. A pesar de que las tendencias en vestidos de novia cada vez son más sencillas y minimalistas, huyendo por completo del artificio y la pomposidad , las mujeres más atrevidas y originales a veces no encuentran el vestido de novia alternativo con el que triunfar en su boda.

Una de las cosas que hace más ilusión y más quebraderos de cabeza genera a las futuras novias, es encontrar el vestido perfecto para su gran día. Hoy en día la oferta en infinita, desde diseños clásicos para las novias más tradicionales hasta los diseños más modernos para las novias más atrevidas e icónicas.

La firma española Laura Bernal apuesta por la feminidad, el romanticismo y la delicadeza y en nueva su colección primavera-verano apuesta por diferentes opciones para aquellas novias que quieren disfrutar de su gran día con un vestido atrevido, diferente y asequible de precio.

Novias atrevidas que se visten de corto

Para las novias que quieran lucir piernas, Laura Bernal presenta un diseño de vestido blanco corto que con los complementos, el velo y los zapatos adecuados se convierten en el vestido perfecto para una ceremonia civil o al aire libre en una noche de verano. Para entornos más urbanos, el traje de chaqueta es la opción más demandada y es una garantía de éxito asegurada.

Novias originales que llevan un mono blanco

¿Has pensado en casarte con un mono blanco? Esta opción en los últimos años, ha ganado mucho peso en cuanto a invitadas se refiere porque son favorecedores, elegantes y juveniles. Por este motivo, ya son muchas las novias que se están sumando a esta tendencia. En su nueva colección Laura Bernal ha diseñado el mono perfecto con las mangas con volantes. Si quieres ser la novia más viral de la temporada combina este mono con un tocado de tul y serás la referencia para futuras novias.

¿Pantalones para una novia? Rotundamente, sí

Si el día de tu boda quieres estar cómoda, desde Laura Bernal tienen la solución para tu outfit: un pantalón palazzo de tejido vaposoroso combinado con una blusa con detalles románticos como volantes, mangas con volumen, abullonados o fruncidos. Incluso, si eres de las que no quieres que tu total look sea blanco, ponte una blusa de color pastel. ¿El detalle para lograr el look 10? Añádele un cinturón ancho metálico y unas sandalias de plataforma.

Vestido midi para las novias diferentes

Por último, para las novias que quieran ir con un vestido blanco, Laura Bernal presenta el vestido recto con corte midi. ¿Cómo conseguir darle el toque de novia diferente? Súmale una capa y hará que tu vestido de novia sea desmontable.

Toda la colección de primavera-verano de Laura Bernal está plagada de detalles ultra femeninos y deliciosos, con texturas dotadas de mucho movimiento, que juegan con los volúmenes (o con la ausencia de ellos). De este modo, la diseñadora firma una propuesta de novias repleta de feminidad, cargada de encanto y optimismo, con posibilidades infinitas pensando en un mujer de estilo único gracias a piezas muy especiales con sello propio.

Ester Cerdán, co-fundadora y diseñadora de Laura Bernal, reconoce que "mi marca está enfocada para vestir a mujeres reales y mujeres que vuelan alto, como se dice hoy en día mujeres empoderadas que pisan fuerte allá por donde pasan".