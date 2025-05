Acaba de llegar a Zara el conjunto bordado más ideal del verano que se agotará en cuanto Rocío Osorno lo descubra.

Rocío Osorno suele ser la que se adelante a las tendencias y la que nos sirve de fuente de inspiración a la hora de encontra un look. Esta vez ha sido justo al contrario. Ahora que la búsqueda de la mayoría se reduce a ese vestido estampado con el que dar la bienvenida al verano, la influencer propone looks con este tipo de prendas para facilitarnos la vida a todas y puede que se le haya pasado el conjuntazo que acaba de llegar a Zara y que ya nos hace soñar con largas tardes de verano presumiendo de bañadores y disfrutando de la puesta de sol con amigos.

Se trata de un conjunto bordado con espejos de Zara de espíritu boho irresistible que sabemos que se agotará en cuanto Rocío Osorno lo descubra y lo comparta en su perfil de Instagram. No sólo porque es un cojunto ideal, sino porque es muy fiel al espíritu y la estética bohemia que define muchos de los looks de la influencer. Ideal para llevarlo con una blusa de volantes, el cojunto bordado con espejos de Zara va a dar mucho de que hablar este verano. No puerdas detalle y fíchalo antes de que Rocío Osorno lo agote.

La esencia boho de los looks de Rocío Osorno en verano

Si echamos un vistazo al perfil de Instagram de Rocío Osorno podemos llegar a la conclusión de que la influencer tiene estilazo y una personalidad bastante definida a la hora de vestir, pero hay una característica de su estética que se hace bastante notable cuando llega el verano. La sevillana tiene cierto gusto por a estética boho en sus looks estivales y así lo hace notar en sus posts de Instagram. Quizás la estética boho no esté tan marcada en ella como en sus orígenes (la influencer es millenial y todas las millenias tenemos el espíriti bohemio adherido a nuestra estética de forma especial), pero sigue dando pequeñas pinceladas en sus looks.

Los chalecos : Es llegar el verano y ver cómo su perfil de Instagram se llena de looks en los que los chalecos son los protagonistas. Ya sea combinados con unas bermuditas, con una falda larga o con unos vaqueros. Ella nos los descubrió y ahora es imposible que podamos sobrevivir al verano sin añadir chalecos a nuestros looks.

: Es llegar el verano y ver cómo su perfil de Instagram se llena de looks en los que los chalecos son los protagonistas. Ya sea combinados con unas bermuditas, con una falda larga o con unos vaqueros. Ella nos los descubrió y ahora es imposible que podamos sobrevivir al verano sin añadir chalecos a nuestros looks. Estampados abstractos : A Rocío Osorno le encantan los estampados y cuando llega el verano la vemos apostar por looks en los que los prints más abstractos son los protagonistas. Hasta en sus estilismos más arregladitos ha apostado por este tipo de estampados.

: A Rocío Osorno le encantan los estampados y cuando llega el verano la vemos apostar por looks en los que los prints más abstractos son los protagonistas. Hasta en sus estilismos más arregladitos ha apostado por este tipo de estampados. Fluidez en los tejidos : No es que no le gusten las formas ahustadas (le encantan y le sientan de miedo), pero en veran prefiere apostar por tejidos con caída y fluidos, ya sea en vestidos con vapororsas faldas o en pantalones holgados que combina con prendas superiores más ceñidas.

: No es que no le gusten las formas ahustadas (le encantan y le sientan de miedo), pero en veran prefiere apostar por tejidos con caída y fluidos, ya sea en vestidos con vapororsas faldas o en pantalones holgados que combina con prendas superiores más ceñidas. Amor por los tonos tierra: Los adora y le sientan de miedo. Es tan morena, que resulta imposble que no le favorezca un vestido en color teja o mostaza. Es consciente de ello y por eso estos colores suelen colarse entre sus tonalidades favoritas de verano.

Así es el conjunto bordado de espejos de Zara que se agotará cuando Rocío Osorno lo descubra

No es la primera vez que Zara lanza un conjunto así en las vísperas del verano. El buque insignia de Inditex es consciente de que las reminiscencias boho siempre triunfan en los looks y no dudan en aplicarlas en muchas de sus prendas. A veces por separado, Zara ha sacado algunas bermudas bordadas con cristalitos y, por supuesto, sus clásicos chalecos, pero ahora lanza un conjunto en el que se fusionan ambas prendas. En un favorecedor color teja, este conjunto se compone de unas bermuditas bastante cortas (podríamos decir que se trata de unos shorts) y un chaleco, también cortito. El conjunto destaca por los bordados de la prenda y los pequeños espejitos que la recorren.

Puedes combinar ambas prendas y llevarlas como la modelo, pero también puedes apostar por los shorts en solitario y combinarlos con un top de crochet en tonos beiges. En el caso del chaleco, lo puedes llevar con unos pantalones palazzo en color teja (también en beige o camel) y añadirle un top blanco básico.

Conjunto con bordados y espejos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el chaleco del conjunto bordado tiene un precio de 39,95 euros. mientras que los shorts están disponibles desde la talla XS hasta la XL y tienen un precio de 49,95 euros.

Ref (chaleco): 5770/029/658

Ref: (shorts): 5770/027/658