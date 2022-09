Las cinco botas de Zara más cómodas que puedes estrenar antes de otoño

Estábamos deseando que lloviera y, aunque cuando se produce ese cambio meteorológico siempre nos volvemos un poco locas porque no sabemos qué ponernos, las primeras gotas son bien recibidas también en nuestros armarios. Siguiendo las tendencias de otoño 2022 tenemos muy claro que esta temporada se volverán a llevar los vestidos estampados y que las chaquetas de entretiempo serán las mejores compañeras de todos nuestros looks, aunque, cuando llegan las lluvias, lo que realmente nos importa es el calzado.

Zara y compañía han dejado bastante claro que las plataformas son el calzado más viral de la temporada, pero la meteorología actual no invita a subirnos a este tipo de calzado. A nos ser que se trate de unas botas como las que, precisamente, encontramos en Zara y que, casualmente, ya puedes estrenar antes de que llegue el otoño.

Cuando llegan las primeras lluvias a todas nos asaltan las mismas dudas con respecto al calzado. No sabemos si apostar por unas zapatillas deportivas y si, tal vez, ha llegado el momento de presumir de estilazo con unas botas. Siempre esperando que llegue el momento adecuado para estrenar las botas y siempre pensando que hasta que no llegue el otoño esto no debe ocurrir, las fuerte lluvias que se suceden estos días nos dan pie a estrenar las botas de Zara más cómodas con las que sobrevivir al entretiempo.

De caña baja y súper en tendencia, las botas de Zara son perfectas para estrenarlas antes de que llegue el otoño porque con ellas, a pesar de estar viviendo los últimos coletazos del verano, no estaríamos desentonando con nuestro look. De plataforma, tipo cowboy y de piel, así son las botas de Zara súper cómodas que puedes estrenar antes del otoño.

Botas de Zara para estrenar antes de otoño

Disponibles desde la talla 35 hasta la 42, las botas de Zara que puedes estrenar antes de otoño tienen un precio de 69,95 euros.

Botas de Zara para estrenar antes de otoño

Disponibles desde la talla 35 hasta la 42, las botas de Zara que puedes estrenar antes de otoño tienen un precio de 79,95 euros.

Botas de Zara para estrenar antes de otoño

Disponibles desde la talla 35 hasta la 42, las botas de Zara que puedes estrenar antes de otoño tienen un precio de 69,95 euros.

Botas de Zara para estrenar antes de otoño

Disponibles desde la talla 35 hasta la 42, las botas de Zara que puedes estrenar antes de otoño tienen un precio de 89,95 euros.

Botas de Zara para estrenar antes de otoño

Disponibles desde la talla 35 hasta la 42, las botas de Zara que puedes estrenar antes de otoño tienen un precio de 79,95 euros.