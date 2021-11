Los botines de Stradivarius con tacón ancho, perfectos para un look todoterreno y sin dolor de pies.

Nos hemos acostumbrados a los looks más cómodos y ya no hay quién nos haga renunciar a ellos. Los vaqueros que hacen culazo se han convertido en nuestro uniforme del día a día y no dudamos en combinarlos con un jersey multicolor o cualquier otra prenda que le dé un toque especial.

Con la comodidad por bandera, a la hora de hacernos con un calzado para un look todoterreno y sin dolor de pies muchas hemos renunciado a los tacones. Al menos así ha sido hasta ahora. Perfectos para combinarlos con un vestido de punto (tan en tendencia esta temporada), os presentamos los botines de Stradivarius con tacón ancho, perfectos para n look todoterreno y sin dolor de pies.

Como las firmas son conscientes de que la moda comfy ha llegado para quedarse (al menos de momento), muchas tratan de adaptar prendas y tendencias a estas nuevas necesidades. De ahí que los botines de Stradivarius con tacón ancho sean perfectos para un look todoterreno y sin dolor de piel.

Vale que para un look de diario, cómodo y sin dolor de pies, siempre podemos apostar por unas socorridas zapatillas deportivas, pero hay veces que nos gusta apostar por un calzado con algo de tacón. Aunque, sólo de pensar en que puedan dolernos los pies ya se nos quitan las ganas.

Para evitar ese dolor de pies y convertirse en el perfecto calzado para un look todoterreno llegan los botines de Stradivarius con tacón ancho. Además de por la anchura de su tacón (ya hemos descubierto que eso es clave a la hora de hacer que un calzado sea cómodo), los botines de Stradivarius resultan perfectos para un look todoterreno porque cuentan con una plataforma delantera, que hace que la altura del tacón , en realidad, no sea tanta.

Aunque, lo que de verdad hacer que este calzado sea cómo y con él no duelan los pies, es que dispone de una plantilla flexible de espuma compuesta de látex que hace que los pies pisen un tejido bastante más mullido que de costumbre.

Así son los botines de Stradivarius con tacón ancho para un look todoterreno

Se trata de unos botines con plataforma disponibles en camel y negro. Elaborados en material strech, los botines de Stradivarius presentan un detalle de pespunte en el empeine. Aunque lo mejor de estos botines de Stradivarius es que, a pesar de tener un tacón de 9 centímetros, cuentan con una plantilla flexible de espuma compuesta de látex y diseñada para ofrecer una mayor comodidad. De ahí que, a pesar de lo elevado de su tacón, estos botines de Stradivarius resulten muy cómodos para un look todoterreno y sin dolor de pies.

Disponibles desde el número 35 hasta el 41, los botines de Stradivarius con tacón ancho para un look todoterreno tienen un precio de 39,99 euros.