Carlota Casiraghi se corona en Sevilla como la reina del minimalismo estético más elegante

Menos es más. La premisa de la que parten los estilismos más elegantes y el dogma que parece seguir Carlota Casiraghi a la hora de de abrir su armario y decidir qué ponerse. Nombrada Personaje del Año por la revista Vanity Fair, la celeb monegasca se ha coronado como la reina del minimalismo estético más elegante en la entrega de dicho galardón en una cena muy especial en los Reales Alcázares de Sevilla. Con un vestido de Chanel, firma de la que es embajadora, Carlota Casiraghi confirma que los mejores looks son los que hacen que la mujer que los lleva sea la verdadera protagonista.

Sin artificios, la hija mayor de la Carolina de Mónaco se ha enfundado en un vestido largo en el que destacaba la parte superior con cuello recto y tirantes anchos -confeccionada por flores 3D bordadas a mano- y una falda acampanada en color negro.

En cuanto al calzado, la protagonista no ha querido llamar excesivamente la atención y optaba por algo cómodo y no muy alto, mientras que en el peinado hemos podido ver cómo se rendía ante la sencillez más favorecedora', un recogido bajo engominado con patillas desenfadadas. El aspecto sencillo y minimalista se reflejaba también a través del maquillaje. Siguiendo las tendencias más naturales, el make up de la joven bebía de la inspiración efecto cara lavada con un acabado jugoso y unos labios en tono frambuesa efecto labio mordido.

La noche más sevillana de Carlota Casiraghi

La prestigiosa revista ha premiado a Carlota por "su extraordinaria contribución a las artes y su labor en favor del empoderamiento de las mujeres a través de la literatura, la filosofía, la cinematografía y la filantropía".

Por su parte, Carlota ha querido tener muy presente en su discurso a María Zambrano, ha hecho referencia a la poesía y también especial hincapié en la importancia de la literatura. Todo un icono de estilo que ha deslumbrado esta noche todavía más con este galardón más que merecido.

Una noche mágica en la que Nieves Álvarez, Adriana Abascal, Eugenia Osborne o Xandra Falcó entre otras famosas patrias, rivalizaron en elegancia y glamour con la hija de Carolina de Mónaco, que enamoró en su visita exprés a la capital andaluza y se coronó como la mejor vestida con un diseño personalizado de Chanel.

Las claves de la elegancia de Carlota Casiraghi

La hija de Carolina de Mónaco no es sólo un icono de estilo para la maison francesa (es la musa de Chanel), también lo es para el resto de mujeres, que ven en ella una fuente de inspiración de la que tomar prestados sus mejores estilismos. Las claves de la elegancia de Carlota Casiraghi podría decirse que están impregnadas en su ADN (ser la hija de Carolina de Mónaco y la nieta de Grace Kelly no es moco de pavo), pero no son las únicas razones de ese charme que la caracteriza.