La chaqueta de inspiración marinera de Zara que sube de nivel tus vaqueros rectos y combina con bailarinas

De todos los combos de primavera, el que más nos gusta es el que combina pantalones, blusas ligeras o jerséis finos y una chaqueta versátil que aporte el toque final al look. Con el cambio de estación, los abrigos pesados quedan atrás y es el momento de recurrir a piezas más ligeras que sigan abrigando lo justo en las mañanas frescas y las noches con brisa, pero sin restar un ápice de sofisticación. En este sentido, las chaquetas de entretiempo son clave y, aunque solemos recurrir a las clásicas gabardinas, las chaquetas tipo parka o la omnipresente bomber, hay un estilo de chaqueta más elegante y sofisticado que merece toda nuestra atención esta temporada.

Se trata de la chaqueta de inspiración marinera, un diseño atemporal y refinado que esta primavera se posiciona como la pieza clave para elevar cualquier look casual. En nuestra búsqueda de la chaqueta perfecta, hemos dado con una joya de Zara que cumple con todos los requisitos: sofisticada, versátil y con ese aire clásico que nunca pasa de moda. Este diseño en tono beige clarísimo, con detalles en contraste y un patrón estructurado, se convertirá en el complemento ideal para los vaqueros rectos, una de las siluetas denim más elegantes del momento.

El resultado es un look fresco y parisino, ideal para la primavera y que funciona a la perfección con un calzado cómodo pero chic como las bailarinas, otro de los básicos de esta temporada. Si estás buscando una chaqueta que transforme tus looks sin esfuerzo y que aporte ese toque de distinción que convierte lo cotidiano en especial, la chaqueta marinera de Zara es una compra perfecta.

Cómo llevar un look de inspiración marinera esta primavera

El estilo marinero es un clásico atemporal que cada primavera regresa con fuerza, pero no se trata solo de vestir a rayas y rescatar la típica camiseta navy. Este año, el look marinero se reinventa con piezas más sofisticadas, donde los detalles sutiles y la mezcla de tonos neutros con contrastes en negro, azul marino o dorado se convierten en protagonistas. Para conseguir un look de inspiración marinera sin caer en lo obvio, sigue estas claves:

Elige la chaqueta adecuada : El alma del look marinero no está en las típicas camisetas de rayas, sino en las chaquetas estructuradas con detalles náuticos. Busca una en tonos claros (beige, blanco o crema) con vivos a contraste, detalles de botones dorados o costuras decorativas. Este tipo de prenda aporta un aire sofisticado y se convierte en la pieza clave para elevar cualquier estilismo.

: El alma del look marinero no está en las típicas camisetas de rayas, sino en las chaquetas estructuradas con detalles náuticos. Busca una en tonos claros (beige, blanco o crema) con vivos a contraste, detalles de botones dorados o costuras decorativas. Este tipo de prenda aporta un aire sofisticado y se convierte en la pieza clave para elevar cualquier estilismo. Apuesta por vaqueros rectos o pantalones blancos : Si hay un pantalón que encaja a la perfección con este estilo es el vaquero recto, que aporta una elegancia natural sin perder la comodidad. También puedes optar por pantalones blancos de vestir, que refuerzan el aire náutico y funcionan increíblemente bien en looks de primavera.

: Si hay un pantalón que encaja a la perfección con este estilo es el vaquero recto, que aporta una elegancia natural sin perder la comodidad. También puedes optar por pantalones blancos de vestir, que refuerzan el aire náutico y funcionan increíblemente bien en looks de primavera. Juega con blusas y jerséis ligeros : Para completar el look, nada mejor que una blusa blanca fluida con un toque romántico o un jersey de punto fino en tonos neutros o azul marino. Las blusas con cuellos bobo o lazadas también encajan perfectamente dentro de esta estética.

: Para completar el look, nada mejor que una blusa blanca fluida con un toque romántico o un jersey de punto fino en tonos neutros o azul marino. Las blusas con cuellos bobo o lazadas también encajan perfectamente dentro de esta estética. Los complementos, la clave para un aire navy elegante: Los detalles marcan la diferencia en este tipo de estilismos. Para potenciar la inspiración marinera, incorpora accesorios como bailarinas o mocasines en tonos neutros o con puntera a contraste, un bolso de rafia, unos pendientes dorados en forma de aro y un pañuelo de seda anudado al cuello o al asa del bolso.

La chaqueta de inspiración marinera de Zara que sube de nivel tus vaqueros rectos y combinan con bailarinas

Dentro de la infinidad de opciones que encontramos esta temporada, Zara ha dado en el clavo con una chaqueta de inspiración marinera que resume a la perfección el estilo elegante y atemporal que buscamos en primavera.

Se trata de una chaqueta de cuello redondo y manga larga, confeccionada en un tono beige muy clarito, casi blanco, lo que la hace perfecta para combinar con cualquier color de pantalón o falda. Lo más especial de este diseño es el detalle de vivos a contraste en color negro, que le aporta un aire sofisticado y refuerza esa estética navy tan elegante. Además, incorpora puntadas en forma de flor, un detalle sutil pero que añade textura y un punto de originalidad a la prenda.

Otro de los elementos clave de esta chaqueta son sus bolsillos delanteros de plastrón, que no solo aportan funcionalidad sino que también refuerzan la estructura de la prenda, dándole ese toque de chaqueta tipo tweed, tan característico de la moda francesa. El cierre frontal con botones a presión mantiene la línea minimalista del diseño, permitiendo que el protagonismo se centre en los detalles y en la impecable confección de la prenda.

Esta chaqueta no solo es ideal para elevar cualquier look casual, sino que también es una alternativa perfecta para estilismos más formales. Estas son algunas de las opciones de looks.

Con vaqueros rectos y bailarinas para un look parisino chic.

Con pantalones blancos y mocasines para un outfit de oficina con un toque fresco.

Encima de un vestido midi de punto para un aire relajado pero sofisticado.

Combinada con una falda midi fluida y sandalias para una cita o evento de día.

En definitiva, esta chaqueta es una de esas piezas que no solo resuelven looks sin esfuerzo, sino que también aportan un toque sofisticado que hace que cualquier combinación parezca más elaborada. Si buscas una prenda de entretiempo que marque la diferencia esta primavera, esta chaqueta de Zara es una apuesta segura.

Chaqueta con ribetes de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de inspiración marinera de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 7484/120/712