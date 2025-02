Los vaqueros anchos de Zara definitivos para el mejor look boho con blusas blancas.

Hay una prenda que se ha convertido en el uniforme oficial de las últimas temporadas. Sí, hablamos de los vaqueros anchos en cualquiera de sus variantes y colores. Con el auge de la comodidad y la estética relajada, los jeans ajustados han pasado a un segundo plano para dejar paso a los cortes amplios y fluidos, que no solo favorecen a todas las siluetas, sino que además son increíblemente versátiles. Entre todas las opciones, los vaqueros anchos de tiro alto han demostrado ser la alternativa perfecta para un estilo effortless y chic. Pero si hay una combinación ganadora esta primavera, esa es la de los jeans anchos con blusas blancas de inspiración boho.

El estilo boho, con su aire romántico y desenfadado, sigue siendo uno de los favoritos cuando suben las temperaturas. Encajes, bordados, volantes y tejidos ligeros convierten cualquier prenda en una pieza especial. Aunque los vestidos largos han sido los reyes indiscutibles de esta estética, este año el protagonismo recae en una mezcla infalible: vaqueros anchos y blusas blancas bohemias. Es un combo que une lo mejor de dos estilismos, la comodidad y modernidad del denim más holgado con la feminidad y el espíritu libre de las blusas de estilo boho.

¿El resultado? Un look fresco, con personalidad y apto para cualquier ocasión. Puedes llevarlo con unas sandalias planas para un aire más relajado, con botas camperas para darle un toque bohemio más marcado o incluso con unas zapatillas para un look más casual y desenfadado. Si quieres sumarte a esta tendencia pero no sabes por dónde empezar, nosotras te contamos qué tipo de blusas blancas combinan mejor con los vaqueros anchos y por qué estos jeans de Zara se han convertido en los definitivos para este tipo de estilismo.

Las blusas blancas que mejor combinan con los vaqueros anchos para un look boho

No todas las blusas blancas tienen el mismo efecto cuando se combinan con unos vaqueros anchos. Para que el look tenga ese aire boho tan característico, es importante elegir modelos con tejidos vaporosos, detalles artesanales y cortes con movimiento. Estas son algunas de las opciones que suelen funcionar bastante bien.

Blusas con bordados y encajes : Los detalles bordados, el crochet o los encajes sutiles aportan ese toque romántico y artesanal que define el estilo boho. Son ideales para llevar con vaqueros de efecto desgastado, ya que generan un contraste muy equilibrado entre lo delicado y lo desenfadado.

: Los detalles bordados, el crochet o los encajes sutiles aportan ese toque romántico y artesanal que define el estilo boho. Son ideales para llevar con vaqueros de efecto desgastado, ya que generan un contraste muy equilibrado entre lo delicado y lo desenfadado. Blusas de manga abullonada : Las mangas voluminosas aportan un toque sofisticado y crean un juego de proporciones muy favorecedor cuando se combinan con vaqueros anchos. Además, son perfectas para un look con rollo vintage.

: Las mangas voluminosas aportan un toque sofisticado y crean un juego de proporciones muy favorecedor cuando se combinan con vaqueros anchos. Además, son perfectas para un look con rollo vintage. Blusas con volantes y fruncidos : Los volantes y los fruncidos en la zona del pecho o las mangas aportan movimiento y refuerzan el aire bohemio. Funcionan especialmente bien con vaqueros de tiro alto, ya que crean una silueta estilizada.

: Los volantes y los fruncidos en la zona del pecho o las mangas aportan movimiento y refuerzan el aire bohemio. Funcionan especialmente bien con vaqueros de tiro alto, ya que crean una silueta estilizada. Blusas oversize o de corte túnica : Las blusas largas y fluidas pueden llevarse sueltas para un look más relajado o con un cinturón para marcar la cintura. Combinadas con vaqueros anchos, consiguen ese efecto effortless tan característico del estilo boho.

: Las blusas largas y fluidas pueden llevarse sueltas para un look más relajado o con un cinturón para marcar la cintura. Combinadas con vaqueros anchos, consiguen ese efecto effortless tan característico del estilo boho. Blusas con escote en V o tipo bardot: Este tipo de escotes realzan el cuello y los hombros, añadiendo un punto más femenino al conjunto. Son perfectos para equilibrar la amplitud de los vaqueros anchos y aportar un toque sensual al look.

Si quieres darle un plus de autenticidad al conjunto, puedes añadir complementos clave como un chaleco de ante, un cinturón con hebilla grande, collares largos con piedras naturales o incluso un kimono ligero.

Así son los vaqueros anchos de Zara que se han convertido en un básico del look boho

Dentro de la gran variedad de vaqueros anchos que podemos encontrar esta temporada, los de Zara se han posicionado como los más buscados para conseguir el look boho definitivo. ¿La razón? Su corte impecable y su capacidad para estilizar cualquier silueta.

Estos vaqueros se caracterizan por tener un tiro bastante elevado, lo que ayuda a definir la cintura y a equilibrar la amplitud de la pernera. Están confeccionados en un denim azul claro con un ligero efecto desgastado, lo que les da ese aire desenfadado perfecto para un look boho. Además, también están disponibles en color gris, una opción ideal para quienes buscan una alternativa más neutra y versátil.

La clave de estos pantalones es su pernera ancha, que no es excesivamente extrema, lo que los hace cómodos y muy favorecedores. No son ni demasiado acampanados ni demasiado rectos, sino que logran un efecto de alargamiento de piernas sin perder su esencia relajada. Gracias a esta estructura, funcionan genial tanto con blusas más voluminosas como con tops más ajustados. Otra ventaja es que estos vaqueros permiten una gran variedad de combinaciones de calzado. Puedes llevarlos con botines camperos, para reforzar el aire bohemio, con sandalias planas, para un look primaveral relajado, o incluso con zapatillas, si buscas algo más urbano y casual.

Vaqueros wide leg de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla 34 hasta la 44, los vaqueros anchos de Zara ideales para apostar por un look boho con blusas blancas tienen un precio de 29,95 euros.

Ref: 6164/061/406