Descuentos al 40% y prendas a 20 euros en esta conocida firma de invitadas de Sevilla

Ya es oficial, ha comenzado la temporada de eventos por antonomasia. Bodas, bautizos, comuniones y fiestas se multiplican en los meses de marzo, abril y mayo, convirtiéndose en la excusa perfecta para estrenar un look de invitada impecable. Pero todas sabemos que encontrar el vestido perfecto no siempre es tarea fácil: buscamos un look especial, elegante y favorecedor, pero también queremos que sea una inversión inteligente. Ahí es donde entra en juego el outlet de Color Nude, una de las firmas más destacadas en el universo de invitadas.

Desde el 4 hasta el 7 de marzo, Color Nude celebrará un outlet único con descuentos mínimos del 40% y precios que parten desde los 20 euros. Una oportunidad inmejorable para hacerse con un diseño exclusivo a un precio reducido y, lo mejor de todo, con la calidad y el sello inconfundible de la marca. La cita tendrá lugar en la Calle Lonja, en el Polígono Industrial Pisa de Mairena del Aljarafe, con horario ininterrumpido de 10:00 a 19:00. Una ocasión perfecta para renovar el armario de eventos con piezas que destilan sofisticación y elegancia.

Color Nude es sinónimo de diseño atemporal, cortes depurados y tejidos exquisitos. Sus creaciones, con ese aire minimalista pero rotundamente elegante, han conquistado a mujeres que buscan algo diferente, más allá de las tendencias pasajeras. Ahora, gracias a este outlet, es posible conseguir uno de sus icónicos vestidos, monos o conjuntos de dos piezas con descuentos irresistibles. Si tienes un evento a la vista, esta es la oportunidad de hacerte con un look que combine estilo, exclusividad y buen precio.

Tendencias en looks de invitada para los eventos de primavera

Look de invitada de Colur Nude. / Color Nude

Cada temporada, las tendencias de invitada se reinventan, pero hay ciertas propuestas que esta primavera están marcando la diferencia. Si estás buscando inspiración para brillar en una boda, bautizo o comunión, estas son algunas de las claves para triunfar:

Los tonos pastel y empolvados : Los colores suaves como el lavanda, el azul cielo, el rosa empolvado o el verde agua son los grandes protagonistas de los looks de invitada esta primavera. Aportan frescura y elegancia, además de ser increíblemente favorecedores para todo tipo de pieles. Un vestido en estos tonos, combinado con accesorios en tonos metalizados o nude, es siempre una apuesta segura.

: Los colores suaves como el lavanda, el azul cielo, el rosa empolvado o el verde agua son los grandes protagonistas de los looks de invitada esta primavera. Aportan frescura y elegancia, además de ser increíblemente favorecedores para todo tipo de pieles. Un vestido en estos tonos, combinado con accesorios en tonos metalizados o nude, es siempre una apuesta segura. Las siluetas minimalistas : Menos es más. Los vestidos de líneas limpias, sin excesivos adornos ni volantes, son tendencia absoluta. Cortes estructurados, escotes asimétricos y tejidos lisos con caída impecable convierten estos diseños en piezas sofisticadas y atemporales.

: Menos es más. Los vestidos de líneas limpias, sin excesivos adornos ni volantes, son tendencia absoluta. Cortes estructurados, escotes asimétricos y tejidos lisos con caída impecable convierten estos diseños en piezas sofisticadas y atemporales. Los monos como alternativa al vestido : Cada vez más mujeres apuestan por los monos de invitada, una alternativa cómoda y ultra elegante. Los modelos con escotes halter, lazadas en la espalda o pantalones palazzo están arrasando. Combinados con unas sandalias de tacón fino y un clutch especial, crean un look rompedor.

: Cada vez más mujeres apuestan por los monos de invitada, una alternativa cómoda y ultra elegante. Los modelos con escotes halter, lazadas en la espalda o pantalones palazzo están arrasando. Combinados con unas sandalias de tacón fino y un clutch especial, crean un look rompedor. Los volúmenes estratégicos : Hombros estructurados, mangas abullonadas o faldas con caída en cascada son algunos de los detalles que marcan la diferencia en los looks de invitada de esta temporada. Un vestido con una silueta llamativa puede convertir un estilismo sencillo en uno de impacto.

: Hombros estructurados, mangas abullonadas o faldas con caída en cascada son algunos de los detalles que marcan la diferencia en los looks de invitada de esta temporada. Un vestido con una silueta llamativa puede convertir un estilismo sencillo en uno de impacto. Los complementos que elevan el look: Un estilismo de invitada no está completo sin los accesorios adecuados. Los pendientes XL, los clutch de rafia y los zapatos en tonos metalizados o de vinilo transparente son algunos de los must-haves para esta temporada.

Color Nude: la firma sevillana de las invitadas elegantes

Entre las firmas de invitada favoritas de las sevillanas más elegantes Color Nude ocupa un lugar privilegiado. Fundada por Carmen Osuna, esta marca ha sabido conquistar a mujeres que buscan piezas sofisticadas, depuradas y con ese equilibrio perfecto entre tendencia y atemporalidad.

Carmen Osuna, apasionada del diseño desde muy joven, comenzó su andadura en la moda con un recorrido bastante reseñable en distintos certámenes. Antes de fundar su firma con sólo 25 años, ya había sido finalista de jóvenes diseñadores en SIMOF, había ganado el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Andalucía, y también había sido finalista en competiciones nacionales y europeas de diseño de moda. Su talento era innegable, y su ambición la llevó a dar un paso más allá al crear Colour Nude.

La primera colección de la firma, presentada en 2010 en el Salón WHO'S NEXT de París, marcó el inicio de una trayectoria ascendente que la ha consolidado como una de las marcas de referencia en vestidos de invitada y novia en España. La filosofía de Color Nude va más allá de seguir tendencias; cada una de sus creaciones está inspirada en personas, conceptos y formas de vida, reflejando una elegancia atemporal con un toque contemporáneo.

Una oportunidad para hacerte con tu look de invitada rebajado

El outlet de Color Nude, del 4 al 7 de marzo, es una cita ineludible para todas las que buscan estos días el perfecto look de invitada. Encontrar un vestido de esta firma a precios más económicos es perfecto para la temporada de eventos que se nos aproxima.

Si tienes una boda, un bautizo o cualquier evento especial en los próximos meses, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Un diseño de Color Nude es siempre una inversión segura: clásico, sofisticado y con un aire atemporal que lo hace perfecto para cualquier ocasión. Con la versatilidad que caracteriza a la firma, puedes llevarlo tanto con sandalias de tiras para un evento de noche como con unos salones para una ceremonia de día.